Norocul a lovit din nou la Loto 6/49, chiar la tragerea de joi, 26 noiembrie 2026.

Premiul cel mare la Loto 6/49, câștigat după extragere Foto: arhivă

Potrivit unui comunicat oficial transmis de Loteria Română, premiul de categoria I, în valoare de 3.029.871,28 de lei (echivalentul a peste 567.000 de euro), a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Lehliu-Gară, județul Călărași, pentru care norocosul jucător a plătit doar 16,50 lei.

Detaliile biletului câștigător la Loto 6/49 de la Lehliu-Gară

Conform datelor oficiale publicate de Loteria Română, biletul câștigător a fost înregistrat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, combinația câștigătoare fiind regăsită pe un singur bilet.

Numerele extrase la tragerea Loto 6/49 de joi, 26 noiembrie 2026, au fost: 6, 34, 36, 8, 39, 38. Conform regulamentului Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a se prezenta și a-și revendica premiul.

Coincidență uimitoare: precedentul mare premiu a fost câștigat tot în județul Călărași

Reușita de joi reprezintă al cincilea câștig de categoria I obținut în anul 2026 la Loto 6/49. Un detaliu cu totul surprinzător este faptul că precedentul mare premiu fusese câștigat cu doar două săptămâni înainte, pe 12 noiembrie 2026, tot în județul Călărași.

Atunci, un jucător care a completat un bilet în valoare de 32,50 lei la agenția 40-020 din municipiul Călărași (cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc) a pus mâna pe un premiu de 5.226.582,80 de lei, alegând să își păstreze identitatea anonimă atunci când și-a ridicat banii.

Anterior câștigurilor din județul Călărași, marele premiu la Loto 6/49 fusese adjudecat pe 22 octombrie 2026, când un bilet în valoare de 24,50 lei (trei variante simple), jucat online prin aplicația mobilă AmParcat.ro, a adus un câștig de peste 3,32 milioane de lei — și acel câștigător preferând să rămână anonim în momentul revendicării premiului.