Rezultate LOTO joi, 22 octombrie 2026. Marele premiu este de peste 3 milioane de euro

Nenumărați români își încearcă norocul în fiecare săptămână la Loto, în speranța că vor pune mâna pe marele premiu. Astăzi, 22 octombrie, au loc noi trageri, iar premiul cel mare de la Loto 6/49 este de peste trei milioane de euro.

Marele premiu este de peste trei milioane de euro Foto: Arhivă

În cursul zilei de joi, 22 octombrie, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar românii din întreaga țară vor avea oportunitatea de a pune mâna pe premii uriașe. În urma tragerilor precedente, din data de 18 octombrie, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 29.533 de premii, a căror valoare totală a fost de peste 12,75 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 22 octombrie

Numerele câștigătoare de astăzi vor fi afișate după ora 18:30.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Marele premiu la Loto 6/49 este de 3,19 milioane de euro

Dacă cineva va reuși să ghicească toate numerele câștigătoare de la Loto 6/49, categoria I, va pune mâna pe un premiu fabulos, în valoare de 17,06 milioane de lei, adică puțin peste 3,19 milioane de euro. În același timp, marele premiu de la Noroc este de 1,36 milioane de lei, adică echivalentul a 256.500 de euro.

În urma tragerii de duminică, marele premiu de la Joker a fost câștigat, iar Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei. La categoria II, premiul este de 254.900 de lei.

La Noroc Plus este pus în joc un premiu de peste 28.400 de lei, în timp ce premiul de la categoria I a Loto 5/40 este de 210.800 de lei, peste 39.500 de euro. Iar, nu în ultimul rând, românii care își vor încerca norocul la Super Noroc trebuie să știe că există un report cumulat de peste 506.500 de lei, adică undeva în jur de 94.900 de euro.

În urma tragerilor precedente, din data de 18 octombrie, Loteria Română a oferit 29.533 de premii, cu o valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.