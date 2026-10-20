 O fabrică din România a fost cumpărată de un gigant american. Peste 180 de angajați lucrează aici
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O fabrică din România a fost cumpărată de un gigant american. Peste 180 de angajați lucrează aici

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O companie importantă din Statele Unite intră pe piața din România după ce a achiziționat fabrica MKS Ophir din București. Este vorba despre TTM Technologies, un producător important de plăci cu circuite imprimate.

Fabrica a fost achiziționată de TTM Technologies
Fabrica a fost achiziționată de TTM Technologies Foto: ophiropt.com

TTM Technologies este o prezență importantă în Statele Unite, fiind nu numai unul dintre cei mai mari producători de plăci cu circuite imprimate din întreaga lume, dar și principalul furnizor al armatei americane când vine vorba de aceste componente, potrivit profit.ro.

Achiziționarea fabricii din București face parte din preluarea întregii divizii Ophir Optics, care are operațiuni atât în România, cât și în Israel. Această operațiune a costat undeva în jur de 650 de milioane de euro, iar finalizarea este estimată pentru al doilea trimestru din 2027.

Este o companie foarte importantă în Statele Unite

În prezent, fabrica din București are nu mai puțin de 180 de angajați. În cadrul ei sunt produse componente optice, cât și subansamble de înaltă performanță. Aceste piese sunt folosite în industria auto, la prelucrarea metalelor, dar și în apărare și securitate.

Ambasada Statelor Unite din țara noastră anunțase, încă din luna martie, faptul că MKS Instruments, compania care deține în prezent fabrica Ophir din București, își va extinde operațiunile în România.

Peste 100 de angajați lucrează aici

Compania anunțase că dorește să crească cu 50% numărul de ingineri și tehnicieni din țara noastră, ajungând astfel la 270 de angajați. Fabrica a fost mutată într-o hală de 6.500 de metri pătrați din estul Capitalei, fiind vorba despre un spațiu de două ori mai mare, față de cel anterior.

Numai în cursul anului trecut, fabrica a realizat afaceri în valoare de 91,1 milioane de lei, un număr în creștere față de cel din 2024. Cu toate acestea, compania a încheiat anul trecut cu pierderi de aproximativ 63.000 de lei. În 2024, compania a încheiat anul cu un profit net de 2,87 milioane de lei.

Acum, fabrica din București a fost achiziționată de gigantul american TTM Technologies.

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