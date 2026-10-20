Pe 21 octombrie sunt prăznuiți Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Ce semnificație are sărbătoarea în calendarul ortodox

Ziua de 21 octombrie este momentul în care creștinii ortodocși din țara noastră îi sărbătoresc pe Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Însă, în ciuda importanței acestora în calendarul religios, nu mulți oameni cunosc povestea acestor sfinți.

Sfinții sunt sărbătoriți pe 21 octombrie Foto: crestinortodox.ro

Cei care verifică calendarul religios vor vedea că, pe data de 21 octombrie, Biserica îi sărbătorește pe Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Este vorba despre Visarion Sarai, Sofronie şi Oprea Miclăuş, care au fost canonizați încă din anul 1955, cât și despre preoţii Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, care au fost canonizați mai recent, în anul 1992.

Povestea lui Visarion Sarai începe în anul 1714, iar, la botez, a primit numele de Nicolae. El s-a călugărit în 1738, la Mănăstirea Sfântul Sava. În scurt timp, în 1742, el ajunge la Mănăstirea Pakra, din Slovenia de astăzi, iar în ianuarie 1744 revine în Transilvania și face eforturi pentru apărarea Ortodoxiei.

În luna aprilie a aceluiași an, el este arestat, iar în cadrul interogatoriului i se pun 44 de întrebări. Va petrece timp în mai multe închisori, până când este transferat la celebra închisoare Kufstein din Munţii Tirolului, unde moare ca martir.

Este o zi importantă în calendarul religios

Al doilea sfânt sărbătorit pe 21 octombrie, Sofronie de la Cioara, a fost preot de mir, iar după moartea soției sale s-a călugărit la Mănăstirea Cozia. El a condus o revoltă populară împotriva autorităților habsburgice şi a Episcopiei Unite de la Blaj. În 1760, Sofronie a convocat un sinod, iar data morții sale nu este cunoscută.

Nicolae Oprea-Miclăuş a mers la Viena de trei ori pentru a prezenta plângerile românilor, cerând un episcop ortodox și libertatea credinței ortodoxe. În 1752, el este arestat la Viena și își pierde viața în spatele gratiilor.

Nu mulți români îi cunosc pe acești sfinți

Ioan din Galeș a fost cel care i-a înmânat lui Miclăuș un memoriu adresat Curții din Viena și a condus eforturile de apărare a Ortodoxiei în Sibiu. În cele din urmă, și el ajunge în închisoarea din Kufstein și moare la un moment dat după 1780.

În ce-l privește pe Moise Măcinic, care a luptat împotriva uniației, el a fost închis la Sibiu vreme de 17 luni. După ce a fost eliberat, i s-a cerut să nu mai slujească și s-a refugiat în Banat, unde l-a cunoscut pe Oprea Miclăuș. El l-a însoțit pe acesta la Viena iar cei doi au fost arestați împreună.