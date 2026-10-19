Nu cumpăra cartofi dulci dacă observi acest detaliu! Semnul care arată că nu mai sunt proaspeți

Cartofii dulci sunt un aliment tot mai popular, atât datorită gustului special pe care îl au dar și pentru numeroasele beneficii pe care le au pentru starea noastră generală de sănătate. Însă, chiar dacă se găsesc ușor în mai orice magazin, este important să nu cumpărăm cartofi dulci dacă observăm aceste probleme.

Cartofii dulci se găsesc în orice magazin Foto: Freepik

Cu toții știm că nu trebuie să cumpărăm un aliment atunci când observăm probleme vizibile și clare, cum ar fi prezența mucegaiului sau faptul că produsul deja a expirat. Însă, există și unele semnale de alarmă mult mai subtile pe care trebuie să le avem în vedere, mai ales atunci când vine vorba despre produse cu care poate că nu suntem foarte bine familiarizați.

Potrivit EatingWell, atunci când vrem să cumpărăm cartofi dulci, este important să ne asigurăm că nu există anumite probleme discrete. În caz contrar, nu numai că riscăm să consumăm un produs care nu mai are un gust și o textură bună, dar putem să ne confruntăm și cu probleme de sănătate.

Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra cartofi dulci

„Atunci când cumpărați cartofi dulci, este important să vă asigurați că aceștia nu prezintă zone moi. Un cartof moale indică faptul că nu mai este proaspăt”, spune specialista Alyssa Smolen.

Chiar și o mică porțiune moale poate indica faptul că procesul de alterare a început deja sub coaja cartofului dulce, așa că nu trebuie să cumpărăm niciodată un astfel de cartof dacă observăm acest semn.

Un cartof dulce proaspăt trebuie să aibă un aspect ferm

Și aspectul cartofului dulce este important. Un cartof dulce proaspăt are, de obicei, coaja netedă și fermă. Deși micile imperfecțiuni de la suprafață sau forma neregulată nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare, zbârciturile pronunțate și coaja foarte ridată sunt semne că acesta a pierdut o cantitate semnificativă de apă și nu mai este proaspăt.

Desigur, la fel de important este să ne asigurăm că nu există urme de mucegai pe cartof.

„Când cumperi cartofi dulci, alege-i pe cei care nu prezintă lovituri vizibile, tăieturi adânci sau semne de alterare”, spune experta în siguranța alimentară Allyza Joyce Mercado.