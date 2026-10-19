Ce să mănânci pentru un ten sănătos. Două alimente recomandate de experți: „Sunt o sursă excelentă de acizi grași Omega-3 și vitamina D”

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta este crucială pentru a ne asigura o stare generală de sănătate cât mai bună. Nu numai greutatea corporală este influențată de ce mâncăm dar chiar și detalii precum aspectul tenului. Iar, potrivit experților, un aliment anume este ideal pentru o piele frumoasă și sănătoasă.

Stridiile pot fi foarte bune pentru ten Foto: Arhivă

Legătura dintre nutriție și sănătatea tenului devine tot mai importantă pentru oamenii din întreaga lume, iar alimente precum cele bogate în antioxidanți, grăsimi sănătoase și acizi grași omega-3 devin tot mai comune în dieta zilnică a multor oameni. Iar, potrivit RealSimple, stridiile și sardinele se numără printre alimentele care pot fi foarte benefice pentru ten.

„Sardinele sunt o sursă excelentă de acizi grași Omega-3 și vitamina D, iar stridiile furnizează zinc și cupru, minerale care joacă un rol important în sănătatea pielii și în producția de colagen”, explică experta Abbey Appel.

Alimentele perfecte pentru sănătatea tenului

Desigur, potrivit experților, există și multe legume care pot avea un impact pozitiv asupra tenului. Iar numărul de oameni care folosesc dieta ca o modalitate de a susține aspectul și sănătatea tenului este tot mai ridicat.

„Castraveții au un conținut ridicat de apă, care ajută la hidratarea pielii, morcovii sunt bogați în betacaroten, iar varza oferă vitamina C și alți antioxidanți”, mai spune specialista, conform sursei citate.

Stridiile pot fi o sursă eficientă de minerale

Experții de la lanțul de magazine Whole Foods Market au observat faptul că tinerii consumă tot mai des alimente despre care se spune că ar putea avea un impact pozitiv asupra aspectului tenului. Iar alimente precum stridiile și sardinele sunt foarte populare printre aceștia.

„Oameni de toate vârstele devin tot mai interesați de legătura dintre ceea ce mănâncă și felul în care se simt”, a mai spus Appel, conform sursei citate. În plus, alimentele de acest fel se găsesc ușor în orice magazin din țară și pot fi introduse oricând în dietă.