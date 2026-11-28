Când temperaturile scad, organismul are nevoie de o alimentație variată, care să îi asigure nutrienții necesari pentru buna funcționare. Printre fructele care merită incluse în meniul de iarnă se numără rodia. Cu semințele sale zemoase și gustul dulce-acrișor, aceasta oferă vitamina C, fibre și antioxidanți. În plus, poate fi combinată cu iaurt, ovăz sau alte fructe pentru un mic dejun sănătos.

Fructul bogat în antioxidanți care poate fi inclus cu ușurință în micul dejun Foto: Freepik

De ce este recomandată rodia în sezonul rece

Afară este tot mai frig, iar alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății în sezonul rece. Pe lângă legumele și fructele consumate în mod obișnuit, există un fruct care merită inclus în meniul de iarnă: rodia. „Unul dintre beneficiile rodiei este conținutul de vitamina C, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Această vitamină ajută organismul să se apere împotriva stresului oxidativ.

În sezonul rece, când infecțiile respiratorii sunt mai frecvente, o alimentație variată, care include surse de vitamina C, poate contribui la susținerea mecanismelor naturale de apărare ale organismului. Semințele rodiei conțin fibre, importante pentru digestie, tranzitul intestinal și menținerea senzației de sațietate. Fructul mai are potasiu, vitamina K și folat, nutrienți implicați în procese esențiale pentru sănătatea organismului", a declarat nutriționistul Ana Vale.

Cum incluzi rodia în micul dejun

Rodia poate transforma un mic dejun obișnuit într-un preparat colorat și hrănitor. „O variantă potrivită pentru prima masă a zilei este un bol cu iaurt, ovăz, banană și semințe de rodie. Pentru preparare sunt necesare aproximativ 150-200 de grame de iaurt natural, trei linguri de fulgi de ovăz, două linguri de semințe de rodie, o jumătate de banană și câteva nuci sau migdale. Ingredientele se amestecă într-un bol, iar la final se adaugă fructele și nucile mărunțite. Pentru un plus de aromă, se poate presăra puțină scorțișoară", spune specialistul.

„O altă variantă pentru micul dejun este budinca de chia cu lapte de cocos și semințe de rodie. Pentru preparare sunt necesare 200 ml de lapte de cocos, două linguri de semințe de chia, o linguriță de miere și două linguri de semințe de rodie. Semințele de chia se amestecă împreună cu laptele și mierea, apoi compoziția se lasă la frigider câteva ore sau peste noapte, până capătă consistența unei budinci. Înainte de servire, se adaugă semințele de rodie și câteva felii de kiwi pentru un plus de prospețime. Este un preparat cremos, ușor de pregătit și potrivit pentru un mic dejun diversificat", adaugă nutriționistul.

Cum îi convingi pe copii să mănânce rodie

Gustul dulce-acrișor al rodiei nu este întotdeauna pe placul copiilor. Cei mici pot prefera fructele mai dulci, precum banana, para sau mărul, și pot refuza semințele de rodie atunci când le încearcă pentru prima dată. „O soluție este introducerea treptată a fructului în preparate pe care le cunosc și le consumă deja cu plăcere. Pentru copii, rodia poate fi combinată cu iaurt natural și banană, astfel încât gustul acrișor să fie echilibrat de dulceața fructelor.

O rețetă simplă este budinca de iaurt cu banană, ovăz și rodie. Pentru preparare sunt necesare 150 de grame de iaurt natural, o banană bine coaptă, două linguri de fulgi fini de ovăz și două linguri de semințe de rodie. Banana se pasează cu furculița și se amestecă împreună cu iaurtul și fulgii de ovăz. Compoziția se lasă câteva minute pentru ca ovăzul să se înmoaie, apoi se adaugă semințele de rodie.

Pentru un gust mai dulce, preparatul poate fi completat cu bucățele de pară sau măr. Aspectul colorat al desertului poate face preparatul mai atractiv pentru cei mici, iar combinațiile pot fi adaptate în funcție de preferințele lor. În cazul copiilor mici, semințele trebuie pregătite în funcție de vârstă și de capacitatea de mestecare, pentru a evita riscul de înec", adaugă nutriționistul.