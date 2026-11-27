Horoscopul săptămânal, 27 noiembrie - 3 decembrie 2026, anunță schimbări uriașe pentru zodii. Unii nativi își vor schimba destinul, atrăgând asupra lor oportunități pe plan financiar, profesional sau personal. De altfel, astrele pun la cale răsturnări de situație.

Horoscopul săptămânal, 27 noiembrie - 3 decembrie 2026 Foto: Arhivă

Planurile zodiilor vor fi date peste cap în această perioadă, având parte de vești la care nu se așteptau. Astrologii le recomandă să nu ia decizii pripite și să cântărească bine lucrurile atunci când vine vorba despre schimbări pe termen lung.

Horoscop 27 noiembrie - 3 decembrie: trei semne zodiacale își vor schimba destinul

Berbec

Aveți nevoie să schimbați lucrurile și să vă poziționați altfel față de parteneri, iar asta nu se poate decât umblând la modul de comunicare. Mulți veți fi receptivi la idei și la noile tendințe, veți căuta noi impresii și diversități, astfel încât să puteți folosi schimbări spirituale, să priviți mai optimist în viitor și să construiți planuri de anvergură.

Zilele sunt favorabile pentru vacanțe, călătorii, pentru vizitarea locurilor puternic energizate, precum și pentru găsirea de noi oportunități de dezvoltare și aplicare a talentelor și abilităților pe care le aveți. Așadar, sunteți favorizați astral pentru un stil de viață activ și, în același timp, aveți vigoarea și disponibilitatea necesară pentru a iniția noi acțiuni.

Până la final de perioadă, bazați-vă pe oamenii extraordinari care vă pot schimba viziunea asupra lumii, coordonați-vă cu ei, căci ei vă vor arăta noi modalități de realizare de sine, noi direcții de căutări spirituale și profesionale.

Taur

Încetiniți ritmul din domeniul profesional și acordați atenție sectorului relațional. La fel de valabilă e și reciproca. Dacă v-ați focusat pe partener, acum sosesc momente când au loc desfășurări de forțe pe scena muncii și e nevoie să vă centrați atenția către partea lucrativă. Conștientizați că au loc transformări în fundal, care vă pot lua prin surprindere ca amploare sau impact emoțional.

E necesar să vă recalibrați permanent, să înțelegeți că e benefic să conștientizați pe ce și cum vă cheltuiți energia. Consumul interior e ridicat și riscați să faceți schimbări sau acțiuni care să nu fie cele optime. Transformările sunt bune de făcut după consultări fie cu experți pe domeniul muncii, fie cu partenerul pentru cele legate de cămin. Perioada e de regândire, reanalizare a principiilor și a priorităților, a modului cum echilibrați viața de acasă cu cea socială.

Gemeni

Vă așteaptă o perioadă destul de confuză și oricât veți încerca să vă bazați pe fler în acțiunile voastre, el de data asta vă înșală. Aceeași neîncredere o aveți și vizavi de parteneri, iar dacă sunteți în relație neoficială dar vă doriți altă etapă a ei, sunteți indeciși și vă e teamă să vă aventurați. Analizați și gândiți logic cum stau lucrurile, căci mai curând așa veți lua măsurile bune pentru voi. Și totuși Neptun are o parte bună, căci vă ajută să deveniți mai empatici, mai dornici să îi ajutați pe ceilalți, mai sentimentali, mai romantici, mai toleranți inclusiv cu voi.

Pe măsură ce cuvintele voastre devin mai certărețe, aveți tendința să creați dispute în jur. Chiar și așa, ele vor fi trecătoare și nu vor aduce rupturi definitive. Doar dacă nu e vorba de relațiile de familie. Acolo treburile sunt complexe.

Vă recomand să terminați proiecte deja începute, căci, dacă forțați o nouă pornire, ea mai curând va staționa decât va înainta.

Rac

Pe măsură ce se produce îndepărtarea de momentul Lunii Pline, anumite reguli sau restricții șocante care v-au reținut vor trece în fundal. Veți simți un val de forță și o mai mare libertate interioară. Unii se vor întoarce acasă după o lungă absență din cauza datoriei profesionale. Iar alții vor decide să pună capăt unei iubiri secrete care a început să îi deranjeze.

Dacă ați lucrat singuri la un proiect, ați dezvoltat la el detalii sau strategie, atunci puteți face o prezentare sau împărtăși idei și planuri cu colegii.

E o săptămână în care, energiile pentru unii dintre voi se canalizează spre căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. Oferte veți avea, care mai de care mai interesante, doar că nu prea veți ști cum să alegeți și nici nu vă sfătuiesc acum. Asta și pentru că nu veți fi în formă, la capacitate maximă fizică și mentală. Dacă o

să vă dați seama că sunteți epuizați și obosiți, nu ezitați să vă luați câteva zile pentru odihnă și revenire.

Leu

Sociabilitatea, mobilitatea vor contribui la o comunicare versatilă, la călătorii, întâlniri și activități de succes în multe domenii.Inclusiv în viața personală se pot produce transformări destul de semnificative și pozitive. Veți beneficia de liber-arbitru și puteți face lucrurile pe care vi le doriți. Veți primi recompense, veți finaliza proiecte cândva începute, veți face transformări în casă și veți sorta informațiile care vă parvin din imediata voastră apropiere.

Recomand revizuirea unor parteneriate de afaceri, dar și a comportamentului vostru ambiguu care lasă îndoieli. Nu folosește nimănui o atitudine înțepată și rebelă, căci riscați să rupeți legături de care să vă pară rău ulterior.

Cu Soarele în Săgetător, voi veți ști să planificați bine obiectivele pe termen lung, dar cu condiția ca în ele să se implice și partenerul.

Cei singuri, dacă sunt hotărâți să înceapă o relație serioasă, atunci vor avea toate șansele pentru asta. Pot avea ocazia să cunoască pe cineva într-un loc neobișnuit, sau să înceapă o poveste de dragoste pe care nu vor dori să o afișeze nici măcar prietenilor. Ei își pot întâlni iubirea într-o persoană care lucrează în forțele de ordine sau structurile militare.

Fecioara

Sugerez ca multe din planuri să le elaborați prin prisma flerului. Spun multe, dar nu toate. Evitați centrarea doar pe intuiție atunci când vine vorba de chestiuni profesionale. Asociații pot avea un impact puternic asupra bunăstării. De aceea, evitați-i pe aceia care vă deranjează și încercați să vă separați de lucrurile negative! Păstrați-vă mintea deschisă noilor opțiuni de carieră, pe măsură ce o rupeți cu

tradiția și faceți schimbări. Încă ceva, la capitolul profesie, există posibilitatea de a investi cu prietenii într-o afacere care poate aduce rezultate avantajoase mai târziu.

Drumurile scurte, apelurile telefonice și mesajele pot deveni semnificative, ca de altfel și sănătatea, modul de hrănire sau stilul de viață.

Cei aflați în procese vor traversa o perioadă de zbucium, căci partea adversă va fi activă și nu se va lăsa cu dovezi și argumente aduse de la o etapă la alta! Găsiți soluții și metode de a vă apăra!

Balanța

Aceasta este o săptămână favorabilă pentru a vă căsători, pentru a începe relații de prietenie și de dragoste, precum și pentru cooperare de afaceri.

Nu același lucru pot spune despre zilele de 1-2 decembrie, când vă sfătuiesc să fiți mai atenți la tot și la toate. La acel moment susținerea astrală va scădea, va exista în voi o dorință de retragere, de implicare în creativitate individuală. Opoziția împotriva concurenților se va intensifica, așa că fiți pregătiți de diversiune!

E vremea să o luați în considerare și să vedeți ce ar trebui schimbat acolo pentru a fi pusă în aplicare cu succes pe viitor. Sugerez introspecție pentru voi în această perioadă, pentru că intuiesc faptul că doriți ceva mai mult decât aveți acum. Pentru asta, trebuie descoperite noi talente, dezvoltate noi abilități, noi metode pentru a atinge altfel de obiective.

Medical, nu vor fi probleme majore dacă veți evita stresul psihologic prelungit. În schimb, s-ar putea ca cineva apropiat să aibă nevoie de îngrijirea voastră.

Scorpion

Lupta pentru a vă câștiga locul sub un soare stralucitor continuă, dar acest lucru nu trebuie să fie un motiv de descurajare. Dacă lucrați din greu, veți reuși.

Cred că a venit la momentul întrupării concrete a ideilor comune. Acest lucru contribuie la creșterea bunăstării materiale și a achizițiilor. Problema ar fi bunurile din trecut. Ele coexistă cu cheltuieli în van, neprevăzute, cu pierderi. Uneori trebuie să oferiți mai mult decât să cumpărați și e nevoie să acceptați acum ideea. Proprietatea acumulată altădată va deveni baza pentru investiții, cheltuieli și, de asemenea, creșterea ulterioară a veniturilor.

Dacă apar situații noi, cu care nu sunteți familiarizați, vă veți comporta cu prudență, dar vă veți adapta treptat și veți putea lua decizii rapide. Menținerea legăturilor potrivite sau stabilirea de contacte nu va fi atât de ușoară, pentru că mulți pur și simplu nu vor dori să comunice cu voi. Datorită gândirii analitice, puteți să controlați tot.

Săgetător

Vine o perioadă de reflectare, evaluare a acțiunilor voastre, precum și a acțiunilor mediului vostru compus din oamenii pe care i-ați acceptat în preajmă. Astrele vă ajută și chiar oferă sfaturi pentru a alege calea cea bună. Ia încercați să vă imaginați unde pot conduce toate acestea, de exemplu, la final de an! Cu toate astea, veți fi încărcați de lucruri și îngrijorări. Nu ezitați totuși să faceți afaceri, căci astfel veți face rapid față oricărei dificultăți prin adaptare. Posibil să vă confruntați cu autoritățile, iar asta nu trebuie să vă panicheze dacă ați știut cum să vă faceți datoria și cum să o faceți în continuare.

Mai e o categorie de nativi care va părea că se află aproape într-o situație disperată. De ce? Pentru că ei se vor confrunta cu o alegere a unei căi viitoare și se tem. Căutând independența, se pot simți constrânși dacă încep să aibă cerințe și pretenții ori așteptări prea înalte de la anumite demersuri, iar acestea nu se concretizează acum. Dificultățile pot provoca un sentiment de protest la vedere.

Capricorn

Acceptați că anumite persoane rămân în viața voastră cu un anume scop! Încetați să mai fugiți de ceea ce credeți că e o responsabilitate în plus pe care nu o doriți. Vă stabilizați mult mai ușor dacă spuneți Da inevitabilului, și vă dați voie să vă bucurați de clipe plăcute alături de unii oameni, chiar dacă nu îi înțelegeți până la capăt sau nu sunteți mereu pe aceeași lungime de undă. Trăiți prezentul, luați ce e mai bun din el și renunțați la rezistență!

Sunteți în centrul atenției, aveți susținere energetică, starea fizică și cea mentală sunt la înălțime. Starea psihoemoțională fluctuează, nu vă convin unele aranjamente, relațiile cu membrii familiei au nevoie de reorganizare în ideea că s-ar putea să simțiți nevoia de mai multă independență. Puteți trece prin stări de nesiguranță, să nu mai aveți încredere, lucru care se poate răsfrânge și pe corpul fizic.

Vărsător

Viața personală promite să fie interesantă. Sunt posibile transformări surprinzătoare în cuplu, dar și conflicte ori izbucniri de gelozie nu sunt excluse. Recomand totuși ca dragostea să devină o sursă de inspirație, căci este timpul să uitați dezamăgirile și împreună cu perechea voastră, să visați și să faceți planuri. Unitatea comună a intereselor spirituale, culturale și intelectuale va contribui la întărirea relațiilor.

Dacă sunteți singuri, norocul va zâmbi într-o călătorie când puteți cunoaște pe cineva interesant și o poveste de dragoste poate începe.

Legăturile se reînnoiesc, oportunitățile se pot ivi, depinde de câtă siguranță în voi aveți.

În afaceri, puteți coopera. Dar vă puteți face și dușmani sau să vă confruntați cu concurența. Va fi nevoie de mult efort pentru a face relația armonioasă și benefică pentru toți participanții. Vă sfătuiesc să evitați tentația de a promite mai mult decât puteți face cu adevărat.

Pești

Dacă vi se pare că toate sunt prea predictibile, puteți încerca să schimbați ordinea acestora. Nu neapărat să schimbați complet lucrurile în sine sau să renunțați complet la unele activități în care ați investit timp și bani. Se pot produce și schimbări în rutină. Unele pot fi povocate conștient, din dorința de a face ceva original sau mai extravagant, iar altele pot fi produse de circumstanțe externe. Să vă opuneți, să vă enervați sau să demonstrați rezistență la ce e nou, nu e ideea optimă. Vă puteți distra chiar încercând să faceți față la o sumedenie de noutăți pe care, de altfel le-ați fi ignorat. Măsurați înainte de a tăia legătura cu trecutul și cu ce a fost până acum! Faceți planificări și apoi, după ce aveți o strategie, acționați!

Este accentuat sectorul profesional și de carieră. Apar persoane care vor să vă ia sub aripa lor, iar totul rămâne la deschiderea voastră. Experimentați noi anturaje, construiți pe bazele grupurilor sociale din care faceți deja parte, și căutați să vă ascultați vocea interioară! Să nu acționați contra a ceea ce simțiți!