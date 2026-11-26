Ridici cana de cafea şi te săgetează în cot. Dai mâna cu cineva, storci o cârpă, sau răsuceşti cheia în uşă şi simţi aceeaşi durere, pe partea din afară a cotului. Se numeşte epicondilită laterală sau „cotul tenismenului”, deşi cei mai mulţi dintre cei care o fac nu joacă tenis.

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Muşchii care ridică încheietura şi întind degetele se prind, printr-un tendon comun, de o mică proeminenţă osoasă din partea de afară a cotului. De fiecare dată când apuci ceva, ei ţin încheietura fixă. Când tendonul e încărcat zi de zi mai mult decât se poate reface (şurubelniţă, mouse, tigaie grea, grebla de toamnă), se uzează chiar la prinderea de os. Nu este o inflamaţie, ci o uzură: de aceea se tratează cu încărcare dozată, nu cu repaus total.

Cui i se întâmplă

„Cel mai des li se întâmplă adulţilor între 45 şi 54 de ani, atât femeilor, cât şi bărbaţilor. Contează ce faci cu mâinile: mişcările repetate, făcute cu forţă, urcă riscul de peste cinci ori. De asemenea, contează şi fumatul, întrucât fumătorii au riscul de peste trei ori mai mare”, ne-a explicat Tuncay Ozturk, osteopat.

Ce ajută cu adevărat

Răbdarea. Într-un studiu olandez pe 185 de pacienţi, dintre cei care au primit doar sfaturi şi au aşteptat, se simţeau bine 32% la şase săptămâni şi 83% la un an. De cele mai multe ori trece, însă durează luni, nu zile.

Tuncay Ozturk, osteopat Foto: Arhiva personala

Încărcarea dozată. Ţine antebraţul sprijinit pe masă, palma în jos, cu o sticlă de jumătate de litru în mână. Ridică încheietura cu ajutorul celeilalte mâini şi coboară lent, singur, de 15 ori, o dată pe zi. Dacă simţi o durere uşoară în timpul exerciţiului e acceptabil, dacă ţine până a doua zi înseamnă că a fost prea mult.

Kinetoterapia. Mobilizările cotului şi exerciţiile făcute cu terapeutul au dat rezultate mai bune decât aşteptarea în primele şase săptămâni, într-un studiu australian pe 198 de pacienţi. La un an, cele două grupuri ajunseseră la fel, dar cei trataţi luaseră mai puţine antiinflamatoare.

Infiltraţia cu cortizon. Deşi este cea mai rapidă uşurare, reprezintă cel mai slab rezultat pe termen lung. În studiul olandez, la şase săptămâni se simţeau bine 92% dintre cei infiltraţi, dar la un an doar 69%. Într-un alt studiu australian, pe 165 de pacienţi, durerea a revenit la 54% dintre cei cu cortizon şi la 12% dintre cei cu injecţie placebo.

Banda de sub cot. Aceasta poate uşura apucatul în zilele grele, dar studiile sunt puţine şi mici. Zi de zi, sfatul specialistului este să apuci obiectele cu palma în sus, să le ţii aproape de corp şi să împarţi greutatea pe ambele mâini.

Când mergi la medic

„Dacă durerea a apărut după o căzătură sau o lovitură, dacă nu poţi întinde cotul complet, dacă e umflat, roşu sau cald, dacă îţi amorţesc degetele ori te doare şi noaptea, în repaus, şi dacă, după şase săptămâni în care ai menajat mâna şi ai făcut exerciţiile, nu vezi nicio îmbunătăţire, atunci mergi la medic. Operaţia rămâne pentru puţinele cazuri care nu cedează nici după un an”, mai explică specialistul Tuncay Ozturk.