Maneliștii implicați în dosarul fraților Nuțu și Sile Cămătaru au rupt tăcerea. Florin Salam a vorbit cu procurorii și a dezvăluit faptul că trăiește în teroare de zece ani. De cealaltă parte, Tzancă Uraganu a declarat că nu a avut niciodată probleme de acest fel cu interlopii și a participat la evenimentele lor din prietenie.

Florin Salam a vorbit despre Nuțu și Sile Cămătaru. Foto: captură video TikTok

Anchetatorii au aflat povestea lui Florin Salam. Manelistul nu crede că va scăpa vreodată de amenințările lui Nuțu și Sile Cămătaru și susține că de multe ori a renunțat la evenimentele plătite pentru a merge la cei doi să cânte pe gratis.

Florin Salam, sub teroarea fraților Cămătaru de zece ani

„Am trăit o viață de groază”, ar fi mărturisit artistul, potrivit unui fragment din referatul procurorilor, au transmis surse judiciare pentru Antena 3 CNN. În discuția cu oamenii legii, artistul susține că lucrurile au fost mult mai grave în urmă cu zece ani, dar și în prezent avea probleme cu Nuțu și Sile Cămătaru.

„Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani”, ar fi declarat Florin Salam, conform sursei citate. Interlopii insistau foarte mult, deși manelistul avea deja evenimente programate în alte locații.

„Bine domne, hai măcar o juma de oră”, ar fi fost una dintre solicitările pe care le primea. Tot Salam ar fi spus procurorilor că, de frică, le făcea pe plac și se ducea la ei pe gratis, refuzându-i pe cei care îl plăteau.

„Am făcut câteodată pe dracu în patru, să mă iertați că mă pronunț așa, de am ajuns și colo și colo. Sau de multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora, care mă duceam pe gratis”, ar fi spus interpretul.

Întrebat de ce nu a sunat la Poliție atunci când era în astfel de situații, Florin Salam a afirmat că nu a vrut să facă rău familiei lui Nuțu Cămătaru și Sile Cămătaru. „Am zis ca să nu fac în viață rău la oameni”, ar fi explicat acesta.

Cu timpul, însă, problemele cu cei doi au fost mult mai puține, față de acum un deceniu. „Da, dar acuma nu pot să mă mai plâng că e Dumnezeu sus. Nu pot, față de cum era a mai rămas un 12, 15 % din 100 % necazuri”, le-ar fi spus artistul anchetatorilor.

Tzancă Uraganu spune că nu a avut probleme cu interlopii

Pe de altă parte, deși în dosar apare și numele lui Tzancă Uraganu, el neagă toate cele care se spun despre Nuțu și Sile Cămătaru. Manelistul susține că e o greșeală, că lucrurile sunt exagerate și că în cazul său nu a fost deloc așa. Mai mult decât atât, artistul a declarat că familia lui este apropiată de a celor doi frați, că mereu Nuțu și Sile s-au comportat frumos cu el și niciodată nu l-au obligat să cânte.

„Eu, Tzancă Uraganu, niciodată nu am fost șantajat de familia Cămătaru. Domnul Nuțu și domnul Sile Cămătaru sunt niște oameni pe care eu îi consider ca o familie, sunt niște oameni la care eu am fost acasă, m-am simțit ca la mine acasă de fiecare dată, că oamenii nu au știut ce să-mi mai facă să mă simt atât de bine.

Ei au fost invitați, în special Nuțu Cămătaru, la botezuri, la ce am avut și eu în familia mea. N-ai cum să inviți pe cineva în petrecerile tale și în familia ta și la copiii tăi dacă te ține sub teroare sau te șantajează. Se pot demonstra aceste vorbe pe care eu le spun, pentru că am filmări, am CD-uri în care Nuțu Cămătaru a fost prezent mereu în familia, la petrecerile mele, deci noi suntem o familie apropiată.

Niciodată nu a existat în viața asta să-mi ceară mie bani sau să mă oblige pe mine să cânt Nuțu sau Sile undeva în România. Asta vă spun în fața lui Dumnezeu”, a declarat Tzancă Uraganu într-un videoclip postat pe TikTok.