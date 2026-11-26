După ce numele său a apărut în spațiul public în contextul anchetei DIICOT care vizează clanul Cămătaru și presupusele presiuni exercitate asupra maneliștilor, Tzancă Uraganu a avut o primă reacție publică.

Ce spune Tzancă Uraganu despre presupusul scandal cu Clanul Cămătaru Foto: Instagram/captură Tiktok

Aflat în Dubai, unde are programată o nuntă și mai multe filmări, artistul a transmis că îi consideră pe membrii familiei Cămătaru apropiați ca o familie și că nu a fost chemat vreodată la DIICOT în acest dosar.

Ce a transmis Tzancă Uraganu despre Nuțu și Sile Cămătaru

Într-un mesaj adresat publicului, manelistul a subliniat că relația sa cu Nuțu și Sile Cămătaru este una bazată pe respect reciproc și prietenie, dovadă fiind faptul că aceștia au participat la evenimentele importante din familia sa, inclusiv la botezuri.

Totodată, el a ținut să lămurească și motivul pentru care se află în afara țării în acest moment.

„Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat azi, mai ales că din punctul meu de vedere consider că s-a întâmplat o mare, mare greșeală. Cu tot respectul, domnilor procurori, și tot respectul pentru tot ce înseamnă DIICOT, vreau să informez toată țara că eu, Tzancă Uraganu, nu am fost niciodată șantajat de familia Cămătaru. Domnul Nuțu și Sile Cămătaru sunt niște oameni pe care eu îi consider ca o familie, sunt oameni la care am mers în casă, m-am simțit ca la mine acasă, ei au fost invitați, în special Nuțu Cămătaru a fost invitat la botezuri, la ce am avut în familia mea. Nu ai cum să inviți pe cineva la petrecerile tale, în familia ta, care te ține în teroare sau te șantajează. Se pot demonstra aceste vorbe pe care eu le spun, pentru că am filmări unde Nuțu Cămătaru a fost prezent mereu în familia mea. Niciodată nu a existat să îmi ceară mie bani sau să mă oblige să cânt. Asta o spun în fața lui Dumnezeu!”, a declarat Tzancă Uraganu.

Artistul a mai precizat că plecarea sa în Dubai fusese stabilită cu mult timp înainte, având programate o nuntă peste două-trei zile, filmări și câteva zile de vacanță, și a dat asigurări că, dacă ar fi fost vreodată deranjat sau amenințat de cineva, ar fi ieșit imediat public să spună acest lucru.

„Nu am fost chemat vreodată la vreo instanță sau judecător, nu m-a chemat nimeni la DIICOT legat de ei. Eu am venit în Dubai, sunt programat de mult să vin în Dubai, am nuntă peste 2-3 zile, am și filmări prin Dubai, am venit și în vacanță. (...) Niciodată nu au încercat acești oameni să îmi spună să cânt undeva, să mă ducă la nuntă cu japca. Ne ajutăm reciproc ca între prieteni, așa cum este normal. Credeți-mă ce vă spun: dacă sunt chemat la DIICOT, o să spun același lucru pe care îl zic și aici, nu există niciodată ce ați auzit voi astăzi. (...) Cu Sile m-am cunoscut anul acesta și am întâlnit un om de milioane, cel puțin pentru mine. Nu știu eu mai departe, e treaba fiecăruia ce face, pentru mine sunt oameni de nota 100, nu 10. Să înțeleagă toată lumea: Nuțu și Sile Cămătaru niciodată nu l-au deranjat pe Tzancă Uraganu, cu niciun șantaj, cu nimic, ei sunt alături de mine cu voie bună”, a mai adăugat cântărețul.

Ce s-a vehiculat în presă despre maneliștii care ar fi fost amenințați de clanul Cămătaru

Reacția lui Tzancă Uraganu vine în contextul în care, în cursul zilei de miercuri, procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat mai multe descinderi într-un dosar ce vizează o grupare infracțională asociată clanului Cămătaru.

Potrivit informațiilor apărute în presă și comunicatelor oficiale ale anchetatorilor, membrii grupării sunt suspectați că, în vara anului 2026, ar fi recurs la amenințări cu acte de violență asupra mai multor interpreți de manele și intermediari, pentru a le interzice să cânte în alte cluburi sau la un festival concurent, dar și pentru a le impune să participe la evenimentele organizate în localurile controlate de suspecți.

În spațiul public s-a vehiculat că printre artiștii vizați de aceste presiuni sau chemați să dea declarații la sediul DIICOT s-ar număra mai multe nume sonore din industria manelelor, printre care Florin Salam, Luis Gabriel, dar și Tzancă Uraganu — informație pe care acesta din urmă a ținut acum să o dezmintă categoric în ceea ce îl privește.