Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce au devenit proprietarii primei locuințe cumpărate împreună. Cei doi au achiziționat un apartament la parter, cu o mică grădină, pe care îl amenajează după propriile dorințe.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu lucrează pentru amenajarea locuinței lor. Foto: captură Instagram

Procesul nu este însă lipsit de provocări, iar actorul a mărturisit că a ajuns să fie atât de preocupat de lucrările din apartament, încât a început să viseze problemele de pe șantier.

Vlad Gherman, stresat de amenajarea noii locuințe

Vlad Gherman și Oana Moșneagu își doresc să transforme noul apartament în locul perfect pentru familia lor. Cei doi se ocupă îndeaproape de amenajări, însă toate detaliile, deciziile și lucrurile care trebuie rezolvate au început să își pună amprenta asupra actorului.

Recent, acesta a povestit pe rețelele de socializare că se gândește permanent la lucrările din apartament. Mai mult, stresul acumulat și-a făcut simțită prezența inclusiv în timpul somnului, unde actorul ajunge să viseze șantierul și problemele care ar putea apărea.

„În ultima perioadă visez șantier, visez numai probleme, visez că nu ne iese, mă stresează gândul că poate am ratat ceva de zis, de făcut în apartament. Mă trezesc la șapte dimineața cu gândul: «Ce trebuie făcut azi? Pe cine trebuie să sun?» Nu am mai postat nimic de pe șantier, dar lucrurile se mișcă. Ușor-ușor prinde contur. Mai e mult până departe, dar... cătinel, cătinel ne-am pornit”, a povestit Vlad Gherman.

Când speră actorul să se mute în noul apartament

În urmă cu ceva timp, Vlad Gherman dezvăluia că el și soția sa speră să finalizeze amenajările până în primăvară, pentru a se putea muta în locuința mult visată. Actorul spunea atunci că își dorește ca noul apartament să fie un spațiu care să îi reprezinte pe amândoi.

„Abia acum începem procesul de amenajare și sperăm să ne mutăm până în primăvară. Ne dorim să transformăm acest loc în «acasă», un spațiu care să ne reprezinte pe amândoi. Este un vis pentru care am muncit și pe care ne bucurăm enorm că îl putem trăi împreună!”, a spus Vlad Gherman.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, prima locuință cumpărată împreună

Achiziția apartamentului reprezintă un pas important în relația celor doi actori. Locuința se află la parter și dispune de o grădină mică, detaliu care i-a cucerit încă de la prima vizionare.

Vlad Gherman a vorbit cu entuziasm despre momentul în care au devenit proprietari și despre bucuria de a avea, în sfârșit, un spațiu al lor.

„Este un sentiment minunat, mai ales că este prima noastră locuință cumpărată împreună și un pas foarte important în relația noastră. De fapt, nu este chiar o casă, ci un apartament la parter, cu o grădină mică, care ne-a cucerit din prima”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.