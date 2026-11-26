Loredana Chivu a vorbit cu sinceritate despre statutul de persoană publică și a recunoscut că nu se mai simte confortabil cu expunerea de care a avut parte de-a lungul anilor. Deși nu își mai dorește să fie atât de prezentă în atenția publicului, fosta concurentă de la Asia Express spune că notorietatea a reprezentat o sursă importantă de venit pentru ea.

Loredana Chivu nu se mai regăsește în postura de persoană publică. Foto: Facebook

Loredana Chivu nu mai este împăcată cu statutul de persoană publică

De-a lungul timpului, Loredana Chivu a fost una dintre prezențele intens mediatizate din showbizul românesc. Aparițiile televizate, proiectele în care s-a implicat și activitatea din mediul online au contribuit la notorietatea de care se bucură în prezent.

Cu toate acestea, lucrurile par să se fi schimbat în ceea ce privește relația vedetei cu expunerea publică. Invitată recent într-un podcast, Loredana Chivu a vorbit deschis despre felul în care se raportează acum la celebritate și a recunoscut că nu se mai identifică în totalitate cu imaginea pe care o are în fața publicului.

Vedeta a mărturisit că și-ar dori mai multă discreție și că atenția constantă asupra vieții sale nu îi mai aduce aceeași satisfacție. Totuși, există și un motiv pentru care continuă să accepte această expunere: notorietatea i-a oferit posibilitatea de a câștiga bani și de a-și construi un anumit stil de viață.

„Nu îmi place neapărat femeia care sunt acum. Nu îmi mai place expunerea asta publică, dar este necesară, pentru că din asta am trăit atâția ani și eu din asta mi-am câștigat banii. Sunt recunoscătoare că am avut șansa asta, că eu până la urmă am fost un copil de la țară, ca să zic așa, și Dumnezeu mi-a oferit o șansă. Eu consider că am profitat de ea cum am știut eu mai bine și mi-am asumat și părțile rele”, a declarat Loredana Chivu, într-un podcast.

Drama care i-a marcat viața. Tatăl vedetei a murit când ea avea 18 ani

Dincolo de imaginea publică și de aparițiile mondene, Loredana Chivu a trecut printr-o tragedie care i-a schimbat profund existența. Tatăl său a murit în circumstanțe cumplite, pe când vedeta avea doar 18 ani.

Invitată în trecut la emisiunea „Acces Direct”, aceasta a vorbit despre momentul în care a aflat vestea și despre șocul pe care l-a trăit atunci. Loredana a povestit că nu ea și-a găsit tatăl, ci fratele său, iar vestea a venit în urma unui telefon primit de la o vecină.

Unul dintre cele mai dureroase aspecte pentru vedetă a rămas faptul că tatăl său nu a lăsat niciun bilet prin care să explice gestul. Astfel, au rămas numeroase întrebări fără răspuns, iar suferința provocată de pierderea lui a fost cu atât mai greu de dus.

„Îmi este destul de greu să deschid acest subiect, eram destul de mare, aveam 18 ani când s-a întâmplat. Nu eu l-am găsit, fratele meu l-a găsit (...) E foarte dureros, nu a lăsat un bilet, cred că asta este o durere foarte mare, pentru că nu i-am înțeles nicio secundă gestul.

Pur și simplu a sunat o vecină (...) Am început să plâng, am căzut, nici nu mai știu exact ce am avut. Nu l-am văzut, am văzut doar foarte multe lumânări prin curte, l-am văzut abia a doua zi dimineață la morgă și mi-a rămas imaginea foarte bine întipărită în minte și îmi părea foarte străin. Nu semăna deloc cu el când era viu”, declara Loredana Chivu, la „Acces Direct”.