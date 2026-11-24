Loredana Chivu, fostă concurentă la Asia Express, a dezvăluit cât a plătit pentru bagajul cu care a plecat în competiție. Vedeta a scos din buzunar 600 de euro, iar la întoarcerea în România a decis să renunțe la o parte dintre lucrurile pe care le luase cu ea, deoarece nu le mai putea folosi.

Loredana Chivu a plătit bani frumoși pentru bagajul din Asia Express. Foto: Instagram

Participarea la Asia Express a fost o adevărată provocare pentru Loredana Chivu și colega sa, Ana Maria Mocanu. Chiar dacă cele două nu au câștigat competiția și marele premiu, au acumulat experiențe pe care, cu siguranță, nu le vor uita.

Cât a plătit Loredana Chivu pentru bagajul de la Asia Express

Invitată să vorbească despre experiența din competiție, vedeta a povestit că transportul bagajului la plecarea din România a costat-o 600 de euro. La întoarcere, însă, a preferat să lase în urmă mai multe obiecte, printre care adidași și geci pe care nu le mai putea folosi.

„Am plătit și la întoarcerea din Asia. La întoarcerea din Asia am plătit o sumă colosală. 600 de euro. Am avut trei zboruri și la toate s-a depășit. Înainte să plec din Asia Express, am lăsat foarte multe lucruri acolo. Aveam adidași stricați, geci. Eu nu mai aveam ce să fac cu ele. Adidașii nu erau exagerat de scumpi. Era undeva la 1000 de roni perechea și am avut în jur de 3 perechi. Nu mai aveam cum să-i mai folosesc (n.r. adidașii)”, a declarat Loredana Chivu, pentru Știrile Antena Stars.

Ce a spus Loredana Chivu după eliminarea din competiție

Vedeta a povestit și cum a fost momentul în care a aflat că ea și Ana Maria Mocanu au fost eliminate. Loredana Chivu și-a dat seama că celelalte echipe aveau un avans considerabil, după ce aproape că nu s-a întâlnit cu ele pe parcursul zilei.

„Așa cum toate poveștile frumoase au și ele un final, un sfârșit, a venit și sfârșitul nostru. Știam că echipele celelalte sunt înaintea noastră. Cu băieții, cu Torje și cu Alexuc, nu ne-am întâlnit toată ziua deloc, deci este clar că ei au avut un avans foarte mare înaintea noastră, iar cu fetele, pe Mirela și pe Oana, le-am văzut o singură dată, când eram la carusel, când noi am avut acea penalizare să ne dăm de trei ori. Ne-au lăsat cu mult în spate ele pe noi”, a povestit Loredana Chivu.

Ana Maria Mocanu, despre experiența Asia Express

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu. Foto: Instagram

Ana Maria Mocanu a vorbit despre experiența pe care a trăit-o la Asia Express. Fosta asistentă de televiziune a descris participarea la reality show-ul de la Antena 1 drept una dintre cele mai intense și dificile experiențe din viața sa, dar și una dintre cele mai frumoase.

Vedeta a mărturisit că aventura i-a oferit ocazia să descopere locuri noi și să treacă prin situații pe care nu le-ar fi întâlnit în viața de zi cu zi.

„Da, experiența de la Asia a fost cea mai intensă, cea mai frumoasă, cea mai grea. Cea mai fascinantă. Am descoperit multe lucruri. Am văzut multe locuri. Și a fost clar cea mai frumoasă experiență din viața mea”, a mărturisit Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.ro.

Ce a descoperit Ana Maria Mocanu despre ea în Asia Express

Participarea la competiție a ajutat-o pe fosta asistentă TV să se redescopere și să își dea seama cât de mult poate rezista în momentele dificile. Ana Maria Mocanu spune că a descoperit cât de important este să nu renunți, să îți păstrezi ambiția și să găsești puterea de a merge mai departe, indiferent de obstacole.

„Am descoperit că pot mai mult, când nu mai pot. Am descoperit că contează mult determinarea, ambiția, umorul, să poți să o iei de la capăt, indiferent de cât de greu îți e, indiferent de probe, indiferent de cursă, indiferent de tot ce se întâmplă în Asia, să-ți găsești puterea interioară, să poți să mergi mai departe”, a explicat ea.