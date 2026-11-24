O apariție surprinzătoare a atras atenția în ediția din 23 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Cristian Anheliuc, un român din Suceava care a avut ocazia să lucreze ca bodyguard pentru unele dintre cele mai cunoscute vedete ale lumii, a venit în fața juraților cu o poveste impresionantă, dar și cu un preparat care le-a stârnit imediat curiozitatea. Fostul bodyguard al lui Michael Schumacher a primit patru cuțite, după ce a demonstrat că talentul în bucătărie nu ține neapărat de experiența profesională în gastronomie.

Cristian Anheliuc, fostul bodyguard al lui Michael Schumacher. Foto: Antena 1.

Cine este Cristian Anheliuc, românul care a fost bodyguardul lui Michael Schumacher

În vârstă de 47 de ani, Cristian Anheliuc este originar din Suceava și este cunoscut și sub porecla „Micuțu din Bucovina”. De-a lungul carierei sale, românul a avut parte de experiențe pe care puțini oameni le pot povesti. A asigurat protecția unor personalități internaționale și a lucrat inclusiv în preajma fotbaliștilor de la Juventus Torino.

Una dintre cele mai speciale experiențe profesionale a fost însă întâlnirea cu Michael Schumacher. Cristian Anheliuc a povestit că a petrecut o săptămână alături de legendarul pilot german, în perioada Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, când a făcut parte din echipa care îi asigura protecția.

Românul a dezvăluit și un episod care i-a rămas întipărit în memorie. Deși regulile de protocol nu îi permiteau să ia masa alături de celebrul sportiv, Schumacher a găsit o soluție care i-a surprins pe toți.

Gestul lui Michael Schumacher care l-a emoționat pe Cristian Anheliuc

Cristian Anheliuc a rememorat momentul în care Michael Schumacher l-a invitat să ia masa împreună. Românul i-a explicat că nu poate accepta invitația din cauza regulilor impuse de superiori, însă pilotul nu a insistat verbal, ci a făcut el primul pas.

„Sunt singurul român care i-a fost gardă de corp lui Michael Schumacher. Ferrari făcea un cort mare pentru mese, se mânca acolo. Aveam și noi măsuța noastră într-o parte. Ne-am pus la masă, Schumacher era în partea cealaltă și mă strigă: «De ce nu stați cu mine la masă?» Zic: «Protocolul nu ne permite să ne așezăm cu dumneavoastră la masă» Și-a luat farfuria și a venit el și a stat cu noi la masă. Ne tremurau furculițele în mână”, a povestit Cristian Anheliuc la Chefi la cuțite.

Întâmplarea a fost una dintre poveștile care au captat atenția juraților, oferindu-le o perspectivă asupra omului din spatele unuia dintre cei mai mari campioni din istoria Formulei 1.

Ce preparat a pregătit fostul bodyguard al lui Michael Schumacher la Chefi la cuțite

Dincolo de experiențele sale alături de celebrități, Cristian Anheliuc a avut de trecut și proba gastronomică. Concurentul a ales o combinație care i-a surprins pe chefi: pui la cuptor cu dulceață de ardei iute.

Preparatul a fost apreciat pentru gust și pentru modul în care a fost gătită carnea. Jurații au remarcat că, deși concurentul nu provine din lumea gastronomiei profesioniste, a reușit să pregătească o farfurie care merită apreciată.

Degustarea a fost însoțită și de o remarcă amuzantă din partea juraților, care au sugerat că preparatul este atât de consistent și gustos încât nu ar mai avea nevoie de altceva după el.

Cristian Anheliuc a primit patru cuțite. Ce verdict a dat Richard Abou Zaki

La finalul degustării, Cristian Anheliuc a avut parte de o surpriză plăcută: toți cei patru jurați i-au acordat câte un cuțit, oferindu-i astfel șansa de a merge mai departe în competiție.

Richard Abou Zaki l-a felicitat pentru preparat și a remarcat că uneori simplitatea, atunci când este executată corect, poate face diferența.

„Am gustat din puiul tău, e și ziua ta. Câteodată un pui simplu, gătit perfect, vine cu patru cuțite”, a declarat chef Richard Abou Zaki.

Astfel, fostul bodyguard al lui Michael Schumacher a reușit să atragă atenția nu doar prin poveștile sale din lumea marilor vedete, ci și prin talentul culinar. Apariția lui Cristian Anheliuc a fost una dintre surprizele ediției din 23 noiembrie 2026 de la Chefi la cuțite, sezonul 18.