 Când începe noul sezon „Chefi la cuțite”! „Intru în competiție gata să dau totul”
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Când începe noul sezon „Chefi la cuțite”! „Intru în competiție gata să dau totul”

#Chefi la cuțite
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Mai sunt mai puțin de trei săptămâni până când Irina Fodor va da startul noului sezon „Chefi la cuțite”: marea premieră va fi difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY pe 15 noiembrie! Sezonul 18 va putea fi urmărit în fiecare duminică de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri de la 20:30.

Noul sezon începe pe 15 noiembrie
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Noul sezon începe pe 15 noiembrie Foto: Antena 1

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu sunt pregătiți pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, cu farfurii surprinzătoare, concurenți extrem de ambițioși și povești încărcate de emoție. Totodată, cei patru jurați vor intra în ringul amuletelor gata să cucerească avantaj după avantaj cu preparate spectaculoase.

Sezonul acesta va propulsa competiția „Chefi la cuțite” spre un nou nivel, la care concurenții vin mai pregătiți în bucătărie, iar rivalitatea Chefilor este mai aprinsă ca niciodată.

Noul sezon „Chefi la cuțite” începe pe 15 noiembrie

„Revoluția în bucătărie continuă cu această nouă etapă extraordinară și de-abia aștept să descoperiți și voi noii concurenți, să urmăriți cu sufletul la gură o competiție în care emoția și nivelul profesionist din bucătărie se întâlnesc în această poveste Chefi la cuțite fără egal”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„E un sezon cu adevărat exploziv. O întrecere care nu provoacă doar papilele gustative, ci și orgoliile, nervii, răbdarea, tenacitatea”, a spus Chef Orlando Zaharia.

„Adevărata luptă abia acum începe”

„Niciunul dintre jurați nu are dorință și ambiție de a câștiga mai mult decât mine. Intru în competiție gata să dau totul”, a punctat Chef Ștefan Popescu.

„Adevărata luptă abia acum începe! Veți vedea farfurii mai bune, ambiții mai mari, momente și provocări care m-au surprins și pe mine... Și o întrecere și mai aprigă, pentru că fiecare sezon nu doar că adaugă experiență în această întrecere, dar ne și alimentează orgoliile și dorința de a câștiga”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

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