 Ce a observat Chef Ștefan Popescu la Alina Pușcău când a vizitat-o în America: „Crede că se vindecă”
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Ce a observat Chef Ștefan Popescu la Alina Pușcău când a vizitat-o în America: „Crede că se vindecă”

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Chef Ștefan Popescu, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România și jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”, a făcut dezvăluiri despre întâlnirea pe care a avut-o cu Alina Pușcău în urmă cu câteva săptămâni, în America. Bucătarul se afla acolo alături de soția sa, iar cei doi au profitat de ocazie pentru a o vizita pe vedetă, care traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Chef Ștefan Popescu și soția sa au vizitat-o pe Alina Pușcău.
Chef Ștefan Popescu și soția sa au vizitat-o pe Alina Pușcău. Foto: Instagram

Ștefan Popescu a vorbit deschis despre starea în care a găsit-o pe Alina Pușcău după tratament, dar și despre relația apropiată care s-a creat între familiile lor de-a lungul timpului. Bucătarul a mărturisit că soția sa o cunoscuse pe Alina prin intermediul lui Tal, fosta concurentă care s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, iar între cele două s-a legat rapid o frumoasă relație de prietenie.

Chef Ștefan Popescu, despre starea de sănătate a Alinei Pușcău 

Ștefan Popescu a povestit că, atunci când a aflat că Alina este bolnavă și că urma să ajungă în America, a știut că trebuie să își facă timp pentru a o vedea. Astfel, vizita la vedetă a devenit una dintre opririle importante ale călătoriei sale.

„Noi ne cunoșteam de acasă, iar Alina, soția mea, a cunoscut-o prin Tal, fosta concurentă care a decedat, din păcate. S-au întâlnit, au făcut o conexiune din prima și a rămas așa. Când am auzit că e și bolnavă și știam că mergem și noi prin America, am zis că trebuie să trecem pe la ea”, a povestit chef Ștefan Popescu pentru Spynews.ro.

Chef Ștefan Popescu a găsit-o pe Alina Pușcău slăbită, dar cu speranță

Întâlnirea a avut loc într-un moment în care Alina Pușcău revenise de la tratament. Deși starea fizică era vizibil afectată, Ștefan Popescu spune că a remarcat imediat optimismul vedetei și credința acesteia că va reuși să treacă peste această încercare.

Bucătarul i-a transmis Alinei să nu renunțe la speranță și i-a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a apela la retreat-uri și meditație, în paralel cu tratamentul medical.

„I-am zis unde să se mai ducă, la niște retreat-uri ceva speciale, cu meditații, să se vindece. Se poate vindeca, se poate vindeca. Am găsit-o slăbită, venea după chimioterapie, dar încrezătoare. Încrezătoare, credincioasă, crede că se vindecă. Doamne ajută! Dacă tu crezi că te vindeci, te vindeci 100%, dacă crezi în miracole și crezi în tine”, a mai spus chef Ștefn Popescu.

Alina Pușcău, despre lupta cu boala: „Mi s-au dus în oase”

La rândul său, Alina Pușcău a vorbit despre situația sa medicală și despre momentul în care investigațiile au scos la iveală că boala se răspândise. Vedeta a explicat că, după ce a făcut un PET-scan și un RMN, medicii au descoperit tumori și la nivelul oaselor.

Alina Pușcău susține că tratamentul pe care îl urmează la UCLA reprezintă șansa sa și spune că a avut nevoie ca starea inimii sale să fie foarte bună pentru a putea suporta terapia.

Alina Pușcău a aflat la sfârșitul anului 2025 că suferă de cancer și a ales să continue lupta cu boala în America, acolo unde urmează tratamentul despre care spune că îi poate oferi o șansă. Vedeta își ține în permanență fanii la curent cu evoluția stării sale de sănătate și vorbește deschis despre încercările prin care trece.

„Ce să vă spun, s-a împrăștiat. Când m-am dus să fac PET-scan și RMN am aflat că am niște tumori în corp, adică nu știu, și mi s-au dus în oase. Niciun tratament din lume nu putea să mă salveze, decât tratamentul de la UCLA, care se numește Destiny-Breast09.

Dacă nu aveam inima perfectă, eu nu mai eram pe lumea asta, vorbesc foarte serios. Am avut un mare noroc că inima mea e perfectă și poate să reziste la acest tratament”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.

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