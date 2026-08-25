Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum

Alina Pușcău continuă să se lupte cu cancerul. Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare și a arătat ultima sa schimbare din viața ei. Vedeta mereu a avut un păr lung, însă a fost nevoită să-l tundă din cauza tratamentului care i-a afectat podoaba capilară.

Alina Pușcău. Foto: Instagram

Showbiz-ul românesc este în șoc după ce Alina Pușcău a dat vestea cumplită referitoare la diagnosticul ei. Aceasta trece prin momente extrem de grele, însă încearcă să-și păstreze credința și să rămână puternică. Fostul model a fost nevoit să renunțe parțial la podoaba sa capilară, ce a fost afectată de tratamentul împotriva cancerului.

Cum arată Alina Pușcău după ce s-a tuns

Alina Pușcău a avut întotdeauna un păr lung. Aceasta l-a păstrat adesea în nuanțe închise, lucru ce i-au accentuat trăsăturile superbe ale feței. Cu toate acestea, vedeta a fost nevoită să se tundă din cauza tratamentului puternic împotriva cancerului. Alături i-a stat o bună prietenă.

„Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a scris prietena Alinei Pușcău, pe Instagram.

Mărturisiri dureroase: ce i-a spus Alina Pușcău mamei sale

Alina Pușcău a început tratamentul împotriva cancerului la o clinică din California, SUA. Aceasta are programată o a doua sesiune pe data de 28 august, iar pe 18 septembrie pe a treia. Ulterior, trebuie să facă o serie de investigații pentru a vedea dacă metastazele s-au oprit sau nu din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat. În tot acest timp, mama ei i-a fost alături.

„M-am rugat la Dumnezeu și am zis: „Doamne, ce să fac, cum să fac”. Mama a venit să stea cu mine. Vorbeam prin mesaje cu doctorii și le-am spus, că simt că vreau să mă duc în America trei săptămâni. N-aveam putere, nu știam ce să fac, nu știam cu cine să vorbesc. Plângeam tot timpul, eram în dureri. Slăbisem, aveam 48 de kilograme atunci. I-am sunat pe Dan, pe Olga. Toată lumea s-a speriat, nimeni nu credea”, a declarat ea pentru Antena Stars.

În același timp, ea a făcut mărturisiri dureroase și a dezvăluit ce i-a spus mamei sale în aceste momente grele, în condițiile în care ea are probleme cardiace.

„A fost foarte greu pentru mine, pentru că mama are probleme cu inima. O iubesc așa de mult pe mama mea și nu vreau să o rănesc. E foarte greu ca copilul să-i spună așa ceva. I-am zis: „Mamă, am avut o viață foarte frumoasă. Am 44 de ani. Am fost peste tot, am făcut tot. Dacă Dumnezeu vrea să mă ia, mă ia, mamă”. Eram în starea în care să-mi dau viața pentru că înțelesesem că Dumnezeu... Că atâta mi-a fost drumul. Și toată noaptea am stat cu mama în brațe și am plâns”, a spus Alina.