A doua opinie medicală i-a salvat viața! Actorul Dolph Lundgren: „Am primit un diagnostic greșit!”

Actorul suedez din „Rocky IV” a făcut o dezvăluire cutremurătoare despre lupta sa cu cancerul. Starul de 68 de ani spune că a primit un diagnostic greșit și a urmat, ani la rând, un tratament nepotrivit, care-i punea, de fapt, în pericol viața.

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Dolph Lundgren a fost diagnosticat cu cancer la rinichi în 2015, după ce medicii au descoperit o tumoră. Actorul a continuat să primească tratament, însă boala a progresat în timp. Situația a devenit dramatică după ce cancerul s-a extins la plămâni, coloană, stomac și ficat.

„Simplul fapt că am cerut a doua opinie mi-a salvat viața! Am fost diagnosticat greșit. Dacă nu aș fi trimis toate dosarele și toate informațiile medicale unui medic de la UCLA, nu aș mai fi fost aici acum”, a povestit Dolph Lundgren.

Pentru actor, vestea că diagnosticul inițial fusese greșit a fost șocantă de-a dreptul. După reevaluarea situației medicale, Lundgren a început un nou tratament, iar rezultatele îmbucurătoare au apărut într-un timp relativ scurt. „Am început al doilea tratament, cel nou, și a fost o ușurare când am văzut că începe să funcționeze destul de repede”, a explicat actorul.

Dolph Lundgren a recunoscut că a fost „puțin supărat” când a aflat că tratamentul primit inițial nu fusese cel potrivit. Împreună cu soția sa, Emma Krokdal, s-a gândit chiar să-i dea în judecată pe acei medici și să doneze eventualele despăgubiri către organizații caritabile. În cele din urmă, actorul a decis să nu meargă mai departe cu procesul.

„M-am gândit că ar fi fost un haos. Cine are nevoie de așa ceva? Eram încă sub tratament și apoi mi-am dat seama că medicii respectivi nu au făcut-o din răutate, pur și simplu au făcut o greșeală. Oamenii mai fac și greșeli…”, a spus Lundgren.

În perioada tratamentului, actorul a încercat, pe cât posibil, să-și continue activitatea profesională și să-și țină diagnosticul secret. A lucrat inclusiv la filme precum „Aquaman and the Lost Kingdom” și „Expend4bles” și-a avut parte de un sprijin binevenit din partea saoției sale, Emma Krokdal, fostă antrenoare personală cu care s-a căsătorit în 2023.

După ani de luptă cu boala, Dolph Lundgren a primit o veste extraordinară: în noiembrie 2024, a aflat că boala a intrat în remisie. Totuși, actorul continuă să fie atent la starea lui de sănătate și merge la controale periodice. „Bineînțeles că sunt conștient că ceva ar putea reveni. Dar asta face parte din viață. Nu pot schimba acest lucru”, spune staruș hollywoodian împăcat cu destinul care-I este rezervat.