 Eva Măruță, o nouă provocare în actorie. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță va apărea într-un serial PRO TV
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Eva Măruță, o nouă provocare în actorie. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță va apărea într-un serial PRO TV

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Eva Măruță face un nou pas în lumea actoriei și se alătură unui proiect important pregătit de PRO TV. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță va putea fi urmărită în „Tati Time”, noul serial de comedie care dezvoltă universul creat de filmele „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Eva Măruță, într-o nouă producție de televiziune
Eva Măruță, într-o nouă producție de televiziune Foto: Facebook

Producția a intrat deja în etapa filmărilor, iar publicul va putea urmări serialul atât la PRO TV, cât și pe VOYO. Eva Măruță va avea un rol în poveste, interpretând personajul Maya, unul dintre personajele centrale ale noii producții.

Eva Măruță, parte din distribuția „Tati Time”

Noul proiect continuă povestea personajelor pe care telespectatorii le-au cunoscut în cele două filme. În centrul acțiunii se află Iustin, interpretat de Alex Bogdan, un tată care încearcă să găsească un echilibru între viața de familie și toate responsabilitățile care vin odată cu aceasta.

Raluca Aprodu revine în rolul Sânzianei, iar Eva Măruță o va interpreta pe Maya. Din distribuția serialului fac parte și Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici.

„Tati Time” păstrează componenta de comedie care a făcut cunoscute filmele precedente, însă povestea îi urmărește pe protagoniști într-o etapă diferită a vieții. Relațiile de familie, cariera, responsabilitățile de zi cu zi și situațiile neașteptate vor sta la baza noilor episoade.

Serialul este produs de Vidra Productions, companie aflată în spatele unor producții precum „Miami Bici”, „Buzz House”, „Teambuilding”, „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Ce spune PRO TV despre noua producție

Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV, a vorbit despre continuarea poveștii și despre direcția în care va merge noul serial. Potrivit acesteia, „Tati Time” va păstra universul creat în filme, dar va aduce și situații și personaje noi.

„Mă bucur să pot anunța că povestea «Tati» merge mai departe și capătă o nouă formă: «Tati Time», un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. «Tati Time» vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire.

Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, a spus Delia Mihai.

Alexandra Hash, CEO Vidra Productions și producătoarea serialului, a explicat că povestea noului proiect are la bază situații inspirate din viața reală și experiențele părinților.

„Tati Part-Time și Tati Full-Time sunt filmele mele preferate din tot ce am produs la Vidra. Rezonez foarte mult cu ele și pentru că, dintre toate rolurile și titlurile pe care le-am avut de-a lungul vieții, «mama» este preferatul meu, iar acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte.

Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele.

Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul. Mă bucur că PRO TV și VOYO au văzut același potențial ca și noi în aceste povești și în sfârșit serialul Tati Time și-a găsit casa și, sperăm noi, și publicul”, a precizat Alexandra Hash.

„Tati Time”, despre viața de familie cu bune și cu rele

Noul serial va aborda teme cu care se confruntă multe familii, de la schimbările care apar în cuplu după venirea unui copil până la presiunea celor din jur și implicarea excesivă a rudelor în viața partenerilor.

Toate aceste situații vor fi prezentate prin filtrul comediei, într-o poveste în care personajele încearcă să facă față atât responsabilităților de părinți, cât și provocărilor personale și profesionale.

„Tati Time” marchează, astfel, extinderea universului început în „Tati Part-Time” și continuat în „Tati Full-Time”. Filmările sunt deja în desfășurare, iar noua producție va putea fi urmărită în perioada următoare la PRO TV și pe VOYO.

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