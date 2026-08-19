Sprijinul găsit de Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce face în această perioadă

Alina Pușcău a atras din nou atenția pe rețelele sociale cu o postare făcută într-o perioadă sensibilă din viața sa. Vedeta le-a arătat urmăritorilor o carte primită de la o persoană apropiată, iar alegerea volumului este una care nu trece ușor neobservată.

Este vorba despre „Dying to Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing”, carte scrisă de Anita Moorjani. Volumul prezintă povestea unei femei care a trecut printr-o luptă cu cancerul și care și-a transformat experiența într-o relatare despre boală, teamă, vindecare și schimbarea perspectivei asupra vieții.

Alături de fotografia cărții, Alina Pușcău i-a transmis un mesaj persoanei de la care pare să fi primit volumul.

„Thank you, @loredanagabriella, love you”, a scris vedeta la InstaStory.

Cartea vorbește despre lupta cu cancerul

„Dying to Be Me” este o autobiografie în care Anita Moorjani își povestește experiența după diagnosticul de cancer. Potrivit prezentării oficiale a editurii, autoarea s-a confruntat cu boala timp de aproape patru ani, iar starea sa de sănătate s-a agravat până în momentul în care organismul a început să cedeze.

Moorjani descrie apoi o experiență în apropierea morții, despre care spune că i-a schimbat complet modul în care privea viața, frica și propria persoană. Potrivit relatării sale, după ce și-a recăpătat starea de conștiență, sănătatea sa s-a îmbunătățit rapid, iar ulterior nu au mai fost identificate urme ale cancerului.

Este însă important de precizat că aceasta este experiența personală relatată de Anita Moorjani și prezentată de editură. Povestea din carte nu reprezintă o dovadă că experiențele sau convingerile autoarei constituie un tratament împotriva cancerului.

Ce mesaj transmite volumul ales de Alina Pușcău

Cartea nu se concentrează doar pe experiența medicală a autoarei. O parte importantă este dedicată modului în care Anita Moorjani spune că boala i-a schimbat relația cu propria viață.

Volumul abordează teme precum frica, presiunea așteptărilor celor din jur, acceptarea de sine și perspectiva autoarei asupra vindecării. Moorjani vorbește și despre copilăria sa petrecută în Hong Kong și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în încercarea de a-și găsi propriul drum între diferite așteptări culturale și familiale.

Mesajul central al cărții este unul profund personal și spiritual. Autoarea susține că experiența prin care a trecut a făcut-o să renunțe la o viață dominată de teamă și să acorde mai multă importanță acceptării și iubirii de sine.

Ediția aniversară include și materiale suplimentare despre viața Anitei Moorjani după apariția cărții, dar și despre intuiție, empatie și importanța iubirii de sine.

Alegerea acestui volum capătă o semnificație aparte în contextul perioadei prin care trece Alina Pușcău. Vedeta a ales să împărtășească imaginea unei cărți care are în centrul său povestea unei femei diagnosticate cu cancer și modul în care aceasta spune că experiența bolii i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Pe coperta cărții apare și subtitlul „My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing”, care face referire directă la experiența relatată de Anita Moorjani.

„Dying to Be Me”, succes internațional

Cartea „Dying to Be Me” a fost publicată pentru prima dată în 2012 și a devenit un bestseller internațional. Potrivit editurii Hay House, volumul a fost tradus în peste 45 de limbi și a depășit un milion de exemplare vândute în întreaga lume.

Povestea Anitei Moorjani a ajuns și pe lista bestsellerurilor New York Times. Ulterior, autoarea a continuat să scrie și să susțină conferințe în care vorbește despre experiența sa și despre concluziile spirituale pe care spune că le-a desprins din aceasta.