 Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
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Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte

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Sfârșitul de săptămână de Sfânta Maria a adus doliu pe litoralul românesc. Vlad și Ionuț, doi tineri din Vaslui veniți la mare să muncească pentru a-și ajuta familia, au murit înecați în apele agitate din stațiunea Olimp, după ce au ignorat steagul roșu arborat de salvamari.

Doi frați s-au înecat la Olimp/ sursa captură Observator
Doi frați s-au înecat la Olimp/ sursa captură Observator

Doi frați în vârstă de 17 și 19 ani, plecați din județul Vaslui pentru a strânge un ban cinstit pe litoral, și-au găsit sfârșitul tragic în apele mării, în stațiunea Olimp.

Cei doi frați au fost trași în adâncuri de curenții nemiloși chiar sub privirile neputincioase ale surorii lor mai mari, lăsând în urmă o mamă sfâșiată de durere care privește ultima fotografie trimisă de băieți cu doar jumătate de oră înainte de tragedie.

Munceau pe litoral pentru a-și susține părinții

Cu o mamă bolnavă de inimă și o situație familială extrem de dificilă acasă, băieții au plecat pe litoral hotărâți să muncească cinstit și să-și construiască propriul drum în viață.

Vlad, adolescentul de 17 ani, lucra ca barman la un local din Olimp și își dorea enorm să strângă bani pentru școala de șoferi, în timp ce fratele său mai mare, Ionuț, în vârstă de 19 ani, era angajat în bucătărie.

Cei doi au cerut o zi liberă de la serviciu pentru a se bucura de plajă alături de sora lor, sosită special în vacanță la mare.

Din păcate, entuziasmul i-a făcut să ignore avertismentele disperate ale salvamarilor și steagul roșu care interzicea categoric scăldatul în mare. 

Cu puțin înainte de tragedie, cu jumătate de oră”, a povestit mama îndurerată, uitându-se ultima fotografie cu cei doi fii în viață, potrivit Observator.

 Lupta disperată a salvamarilor

În ciuda fluierăturilor repetate ale salvamarilor, băieții s-au aventurat în larg, fiind prinși instantaneu într-un curent de fund înșelător și extrem de puternic.

Intervenția de salvare s-a derulat contracronometru, însă forța apei a fost devastatoare.

Unul dintre salvamari a reușit să ajungă la Vlad și să îl apuce de mână, dar un val uriaș i-a smuls mâna adolescentului, trăgându-l în adâncuri. Câteva clipe mai târziu, și Ionuț a fost târât de curenți la zeci de metri de țărm.

„Dintr-o dată am auzit țipete de ajutor. Am intervenit, mi-am luat tubul de salvare, am intrat în apă, pe unul dintre ei l-am tras de mână, iar valul fiind foarte mare, curentul foarte puternic mi l-a smuls  povesteşte Adrian Şerban, salvamar. 

„A ridicat mânuța, atât, a ridicat mâna și s-a terminat. Salvamarul era lângă el, voia să îl ajute. Erau valurile foarte mari, salvamarul tot fluiera să nu intre în mare, că e marea agitată. Nu au luat în considerare sfaturile”, spune un turist.

"Pe undeva au şi ei o parte de vină, că trebuie să asculţi autorităţile", spune o femeie.

Pericolul nevăzut al curenților rip și valul de inconștiență de pe litoral

Specialiștii atrag atenția că astfel de drame sunt provocate cel mai adesea de curenții de tip rip.

Aceștia sunt greu de observat cu ochiul liber, formându-se aproape de mal și deplasând volume uriașe de apă spre larg cu o viteză imposibil de combătut doar prin forță fizică, chiar și în zone aparent liniștite.

Din păcate, sfidarea regulilor a devenit un fenomen periculos în acest sezon. În aceeași perioadă, la Eforie Nord, un bărbat din Călărași a fost salvat la limită din valuri, însă a reintrat imediat în apă, fiind sancționat de polițiști cu o amendă de 1.000 de lei pentru inconștiență.

De asemenea, în Grecia, patru conaționali aflați sub influența alcoolului au fost recuperați de paza de coastă după ce au plutit în derivă pe o barcă gonflabilă în Golful Salonic.

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