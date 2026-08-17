Semințe de chia sau ovăz? Nutriționiștii spun care este alegerea mai bună pentru sănătate

Atunci când dorim să consumăm alimente sănătoase, printre cele mai comune recomandări pe care le vom primi sunt semințele de chia și ovăzul. Iar, dacă ne-am întrebat care dintre acestea este alegerea mai bună pentru organism, nutriționiștii ne oferă răspunsul.

Atât ovăzul cât și semințele de chia sunt cunoscute drept alegeri bune pentru sănătatea intestinului. Ambele conțin fibre și nutrienți utili pentru digestie, iar deși aceste alimente sunt bune pentru organism, mulți oameni se întreabă care dintre ele este, de fapt, mai importantă pentru o dietă sănătoasă.

„Semințele de chia conțin o cantitate mare de fibre într-o singură lingură, fiind astfel o modalitate simplă prin care oamenii își pot acoperi necesarul de fibre”, spune medicul nutriționist Amanda Sauceda.

O singură linguriță de semințe de chia conține aproximativ 10 grame de fibre, în timp ce doza zilnică recomandată este de 25-38 de grame pentru adulți.

Ambele sunt alimente foarte sănătoase

În plus, atunci când absorb apă, semințele de chia se transformă într-un gel care ajută digestia și poate combate constipația. Iar aceste semințe conțin și antioxidanți și polifenoli, fiind o alegere perfectă pentru a combate stresul oxidativ.

În același timp, ovăzul conține o fibră solubilă cunoscută drept beta-glucan, care atrage tot mai multă atenție în rândul specialiștilor, conform EatingWell.

„În plus, beta-glucanul a fost asociat cu contribuția la îmbunătățirea nivelului colesterolului, ceea ce îl face benefic pentru sănătatea inimii”, mai spune Sauceda.

Care alegere este mai bună pentru organism

Practic, ambele alimente au un nivel ridicat de fibre, sunt sățioase, sănătoase și ajută sistemul digestiv. Atunci când alegem ce să servim, mai ales dimineața, putem lua în calcul și preferințele ce țin de gustul personal.

„Atât semințele de chia, cât și ovăzul oferă beneficii unice, așa că include-le pe amândouă în alimentația ta!” explică și medicul Whitney Stuart.

„În practică, alegerea mai bună poate depinde de ceea ce tolerează cel mai bine sistemul tău digestiv și de preferințele tale”, a spus și nutriționistul Jamie Lee McIntyre.