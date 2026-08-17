 A apelat la inteligența artificială pentru a-și salva culturile, dar rezultatul a fost devastator. Hectare întregi au fost distruse în doar o noapte
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A apelat la inteligența artificială pentru a-și salva culturile, dar rezultatul a fost devastator. Hectare întregi au fost distruse în doar o noapte

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Inteligența Artificială este o tehnologie care se dezvoltă într-un ritm amețitor și care ne poate face viața mult mai ușoară. Însă, nu trebuie să uităm că această tehnologie nu este, nici pe departe, infailibilă. Acest lucru l-a descoperit un fermier care a distrus mai bine de 10 hectare de culturi după ce a urmat sfaturile Inteligenței Artificiale.

Incidentul s-a produs în China / foto: Pixabay
Incidentul s-a produs în China / foto: Pixabay

Bărbatul a apelat la o aplicație de Inteligență Artificială pentru a cere sfaturi împotriva buruienilor și dăunătorilor care îi afectau plantele. Însă, după ce a urmat sfaturile primite, fermierul a distrus nu mai puțin de zece hectare de culturi.

Totul s-a produs în China, iar bărbatul în vârstă de 67 de ani folosea deja de un an AI-ul pentru a-și organiza activitățile agricole și de fertilizare a terenurilor. Însă, în cele din urmă, el nu a verificat o recomandare primită și în alte surse.

A distrus zece hectare de culturi

Atunci când în cultura sa de susan au apărut buruieni și dăunători, fermierul din provincia chineză Anhui a apelat din nou la inteligența artificială. Astfel, el a fost sfătuit să urmeze un plan de tratament care includea folosirea unui erbicid numit flufenacet.

Inițial, metoda a dat semne de succes, motiv pentru care fermierul nu a mai verificat sfaturile primite. Astfel, având încredere totală în tehnologie, el a aplicat tratamentul pe 10,1 hectare de culturi, potrivit The Independent.

Nu a verificat răspunsul generat

Cu toate acestea, erbicidul nu era potrivit pentru plantele tinere decât atunci când era aplicat cu foarte multă atenție. A doua zi, fermierul s-a trezit și a văzut că întreaga sa recoltă fusese distrusă.

Aplicația folosită de chinez afișa constant un avertisment în care informa publicul că răspunsurile generate pot fi incorecte și trebuie verificate și în alte surse. Deși este o tehnologie utilă, inteligența artificială are limitări și, atunci când este folosită în mod malițios, chiar și riscuri.

De exemplu, o femeie din Statele Unite a primit un apel în care auzea vocea fiului ei de 16 ani, care plângea și spunea că un prieten de-al său a fost ucis. Apoi, un bărbat a preluat telefonul și i-a cerut femeii 7.500 de dolari, amenințând-o că-i va ucide fiul.

În realitate, vocea adolescentului fusese generată cu inteligența artificială, iar tânărul se afla în siguranță la un meci de fotbal. Escrocheriile care folosesc inteligența artificială devin, din păcate, tot mai comune.

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