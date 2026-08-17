Metoda ieftină și naturală care curăță rapid cuptorul. Vei scăpa de pete în numai jumătate de oră

Cuptorul este cunoscut drept unul dintre locurile din casă cel mai greu de curățat. Din fericire, există o metodă simplă și ieftină care ne va ajuta să scăpăm de pete în cel mult o jumătate de oră!

Cu toții ne dorim o casă cât mai curată dar, din păcate, există unele locuri care rămân mereu foarte greu de curățat, indiferent de ce fel de produse folosim. Din fericire, există și unele trucuri naturale, mult mai simple și mai ieftine, care ar trebui să ne ajute să scăpăm de problema petelor rămase în cuptor!

Este foarte important să știm că, atunci când amânăm tot mai mult curățenia în cuptor, petele rămase vor deveni tot mai greu de înlăturat. Din acest motiv, potrivit express.co.uk, devine important să știm cum să folosim corect bicarbonatul de sodiu pentru a curăța ușor cuptorul.

Metoda ingenioasă care curăță rapid cuptorul

Motivul pentru care acest produs, pe care cei mai mulți dintre noi deja îl avem în bucătărie, funcționează este faptul că el este ușor alcalin. Practic, bicarbonatul de sodiu poate să descompună materia organică din alimente, cum ar fi grăsimile și proteinele.

În plus, cum este și ușor abraziv, bicarbonatul de sodiu va ajuta petele să se desprindă de suprafețe fără a fi nevoie să zgâriem interiorul cuptorului.

Petele pot dispărea în numai jumătate de oră

Pentru a pregăti un amestec perfect pentru curățenie, ne trebuie bicarbonat de sodiu, puțin detergent lichid, apă caldă, puțin oțet și, desigur, o cârpă pe care o vom folosi pentru a șterge cuptorul.

Pasta obținută trebuie aplicată cu atenție în cuptor, după care se lasă vreme de 8-12 ore pentru a-și face efectul. Apoi, tot ce trebuie să facem este să ștergem totul bine, iar cuptorul va arăta mai bine ca oricând.

Această metodă este simplă, ieftină și, în total, nu ar trebui să petrecem mai mult de jumătate de oră curățând cuptorul. Cu ajutorul acestei metode, curățenia va fi mai ușoară ca oricând.