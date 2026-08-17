Înainte sau după masă? Dentiștii spun când este, de fapt, momentul ideal să te speli pe dinți

Este una dintre cele mai vechi și mai comune întrebări, atunci când vine vorba despre igiena personală. Este vorba despre momentul optim în care ar trebui să ne spălăm pe dinți, înainte sau după masă. Din fericire, dentiștii spun precis care este varianta optimă!

Cu toții știm cât de important este să ne spălăm pe dinți măcar o dată pe zi. Însă, momentul precis când ar trebui să facem acest lucru rămâne un detaliu dezbătut chiar și în ziua de astăzi. Din acest motiv, medicii dentiști au vorbit despre acest detaliu și au explicat când ar trebui să ne spălăm, de fapt, pe dinți.

Iar, în timp ce mulți dintre noi presupunem că cel mai bine este să facem acest lucru după ce am mâncat, experții spun că, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel, potrivit express.co.uk.

Când trebuie să te speli pe dinți

Dentiștii avertizează că spălatul pe dinți după masă, mai ales dacă am consumat alimente acide, poate să afecteze în mod negativ dantura. Practic, dacă consumăm cafea sau suc de portocale, smalțul va avea nevoie de timp pentru a se reface înainte de a ne spăla pe dinți.

„Periajul dinților imediat după ce ai mâncat poate fi dăunător, mai ales dacă ai consumat alimente acide, precum fructele sau sucul de fructe. Acestea înmoaie temporar smalțul dentar, iar periajul în acel moment poate face ca acesta să se erodeze mai ușor”, a spus medicul dentist Deepa Chopra.

Smalțul dinților poate fi afectat

Alimentele și băuturile cu o aciditate ridicată pot să scadă pH-ul din gură, lucru care face dinții să fie vulnerabili o perioadă după masă. Din acest motiv, cel mai sigur ar fi să ne spălăm pe dinți înainte de a mânca.

„Periajul dinților înainte de masă ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene și a bacteriilor care se acumulează peste noapte. De asemenea, creează pe dinți un strat protector de fluor înainte de a mânca”, mai spune dr. Chopra. Același sfat îl oferă și medicul dentist Madelyne Salo.

„În general, recomand să vă spălați pe dinți înainte de micul dejun. Placa bacteriană și bacteriile se acumulează în gură pe timpul nopții, astfel că periajul după trezire îndepărtează această acumulare și lasă fluorul pe dinți înainte de a consuma alimente și băuturi”, a explicat aceasta.

Dacă am consumat cafea, citrice sau suc de portocale, poate fi nevoie să așteptăm chiar și jumătate de oră, înainte de a ne spăla pe dinți.

„După ce mănânci, nu recomand să iei imediat periuța de dinți, mai ales dacă ai consumat fructe, suc sau alte alimente acide. Așteaptă 30–60 de minute, pentru a-i permite salivei să neutralizeze acizii și să înceapă procesul de remineralizare a smalțului dentar”, a avertizat și dentistul Henry Hackney.