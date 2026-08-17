Doliu în lumea filmului. Actrița Hayden Panettiere a murit la numai 36 de ani

Lumea filmului este în doliu după ce actrița Hayden Panettiere, în vârstă de numai 36 de ani, a decedat. Faimoasă pentru rolurile din producții precum „Heroes” și „Nashville”, modul în care a avut loc decesul este învăluit în mister iar autoritățile au început o anchetă.

Actrița ar fi decedat în cursul zilei de duminică, iar detalii suplimentare privind cauza decesului nu au fost încă făcute publice.

„Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie nemăsurată tuturor celor care au cunoscut-o – și milioanelor care au urmărit-o pe ecrane”, a anunțat un reprezentant al actriței, potrivit TMZ.

Hayden și-a început cariera în lumea filmului încă de la o vârstă fragedă, cu rolul majoretei Claire Bennet în serialul „Heroes”. Ea a interpretat și rolul cântăreței de muzică country Juliette Barnes, în producția „Nashville”.

A avut o carieră impresionantă

Actrița a apărut și în seria de filme horror „Scream”, iar vocea ei poate fi auzită și în jocul video „Until Dawn”. Ea a avut parte de o carieră de succes, curmată în mod tragic la vârsta de numai 36 de ani.

Viața personală a actriței a ajuns în atenția publicului de mai multe ori, iar în anul 2025 a publicat cartea de memorii „This Is Me: A Reckoning”, în care vorbește deschis despre pierderea fratelui mai mic, cât și despre faima din copilărie și despre problemele de sănătate mintală.

Decesul actriței este învăluit în mister

Hayden a lăsat în urmă o fiică în vârstă de numai 11 ani, pe nume Kaya, alături de fostul ei logodnic, campionul ucrainean de box Vladimir Klitschko. Cu o zi înainte de deces, Hayden ar fi zburat din Los Angeles alături de Brian Hickerson, partenerul ei alături de care avea o relație tumultoasă și care ar fi fost abuziv, potrivit mensjournal.com.

Decesul ar fi avut loc în statul Carolina de Sud. De-a lungul anilor, actrița americană s-a confruntat cu probleme precum consumul de alcool, de droguri și cu depresia.