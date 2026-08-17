 Doliu în lumea filmului. Actrița Hayden Panettiere a murit la numai 36 de ani
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Doliu în lumea filmului. Actrița Hayden Panettiere a murit la numai 36 de ani

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Lumea filmului este în doliu după ce actrița Hayden Panettiere, în vârstă de numai 36 de ani, a decedat. Faimoasă pentru rolurile din producții precum „Heroes” și „Nashville”, modul în care a avut loc decesul este învăluit în mister iar autoritățile au început o anchetă.

Hayden Panettiere avea numai 36 de ani
Hayden Panettiere avea numai 36 de ani

Actrița ar fi decedat în cursul zilei de duminică, iar detalii suplimentare privind cauza decesului nu au fost încă făcute publice.

„Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie nemăsurată tuturor celor care au cunoscut-o – și milioanelor care au urmărit-o pe ecrane”, a anunțat un reprezentant al actriței, potrivit TMZ.

Hayden și-a început cariera în lumea filmului încă de la o vârstă fragedă, cu rolul majoretei Claire Bennet în serialul „Heroes”. Ea a interpretat și rolul cântăreței de muzică country Juliette Barnes, în producția „Nashville”.

A avut o carieră impresionantă

Actrița a apărut și în seria de filme horror „Scream”, iar vocea ei poate fi auzită și în jocul video „Until Dawn”. Ea a avut parte de o carieră de succes, curmată în mod tragic la vârsta de numai 36 de ani.

Viața personală a actriței a ajuns în atenția publicului de mai multe ori, iar în anul 2025 a publicat cartea de memorii „This Is Me: A Reckoning”, în care vorbește deschis despre pierderea fratelui mai mic, cât și despre faima din copilărie și despre problemele de sănătate mintală.

Decesul actriței este învăluit în mister

Hayden a lăsat în urmă o fiică în vârstă de numai 11 ani, pe nume Kaya, alături de fostul ei logodnic, campionul ucrainean de box Vladimir Klitschko. Cu o zi înainte de deces, Hayden ar fi zburat din Los Angeles alături de Brian Hickerson, partenerul ei alături de care avea o relație tumultoasă și care ar fi fost abuziv, potrivit mensjournal.com.

Decesul ar fi avut loc în statul Carolina de Sud. De-a lungul anilor, actrița americană s-a confruntat cu probleme precum consumul de alcool, de droguri și cu depresia.

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