Trucul simplu care păstrează pâinea proaspătă mai mult timp. Ingredientul surprinzător pe care trebuie să-l folosești

Pâinea este un aliment pe care îl avem aproape tot timpul în casă. Din păcate, este și un aliment care se strică foarte ușor și nu este deloc ceva ieșit din comun să observăm că pe feliile de pâine a început să apară mucegaiul. Din fericire, există o metodă foarte simplă care ne poate ajuta să scăpăm de această problemă.

Pentru cei mai mulți dintre noi, pâinea este un aliment pe care îl avem mereu în bucătărie. Din păcate, pâinea se strică foarte ușor și nu este deloc exclus să observăm că pe felii a început să apară mucegaiul după numai câteva zile în bucătărie. Însă, există o metodă surprinzătoare care poate ajuta pâinea să se mențină proaspătă mult mai mult timp.

Potrivit express.co.uk, tot ce trebuie să facem este să ținem un anumit aliment alături de pâine. Mai precis, să ținem o țelină alături de pâine, pentru ca aceasta să rămână proaspătă pentru mult mai mult timp!

Trucul simplu care menține pâinea proaspătă

Practic, datorită conținutului ridicat de apă, țelina este surprinzător de utilă atunci când vine vorba despre conservarea pâinii.

„Proprietățile unice ale țelinei o fac un candidat interesant pentru conservarea pâinii. Una dintre cele mai remarcabile proprietăți ale țelinei este conținutul ridicat de apă, care reprezintă aproximativ 95% din greutatea sa.

Prin introducerea uneia sau a două tulpini de țelină într-o pungă cu pâine, umiditatea din tulpini poate fi transferată în mediul înconjurător”, spun experții de la Green Wraps.

O legumă banală te poate scăpa de probleme

Mai mult decât atât, țelina are proprietăți antibacteriene, așa că va preveni și apariția mucegaiului. În plus, leguma eliberează și etilenă, un gaz care poate încetini degradarea amidonului din pâine. Practic, cu ajutorul acestei legume simple, pâinea poate să rămână proaspătă pentru mult mai mult timp.

De asemenea, experții mai spun că pâinea nu trebuie niciodată pusă în frigider, deși această metodă este una folosită de mulți oameni. Iar motivul pentru care temperatura rece trebuie evitată este faptul că aceasta va accelera degradarea amidonului.