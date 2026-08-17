 Scădere bruscă a temperaturilor în România. În ce zone se răcește vremea cu până la 12 grade
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Scădere bruscă a temperaturilor în România. În ce zone se răcește vremea cu până la 12 grade

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După o perioadă dominată de temperaturi extreme, vremea din România urmează să se schimbe radical. Chiar în cursul zilei de luni, specialiștii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) au emis o informare de instabilitate atmosferică şi răcire accentuată.

Instabilitatea atmosferică va afecta multe județe
Instabilitatea atmosferică va afecta multe județe

Vremea se poate schimba complet în România la începutul acestei săptămâni. Meteorologii de la ANM au emis o avertizare de ploi torențiale și vijelii care va fi valabilă până marți seara.

În noaptea de luni spre marți ne putem aștepta la intensificări ale vântului în regiunile vestice. Apoi, fenomenul se va extinde și în restul țării, iar viteza la rafală poate fi de 40...50 km/h. Local, se poate ajunge la rafale cu viteze de peste 60...70 km/h, mai ales în zonele montane.

Vremea din România se va schimba radical

A fost emis un Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii
A fost emis un Cod galben de intensificări ale vântului și vijelii

La noapte ne putem aștepta la perioade cu instabilitate atmosferică în zone precum Banat, Crişana, Maramureş. Începând de mâine, instabilitatea atmosferică va fi resimțită și în Munţii Apuseni, în nordul Carpaţilor Orientali, cât și în zone restrânse din Transilvania și Moldova.

Aversele torențiale vor fi moderate cantitativ, fiind vorba despre 15...20 l/mp şi, izolat, chiar și de 20...25 l/mp. În același timp, ne putem aștepta și la descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime din cursul zilei de marți pot fi cuprinse între 20 și 28 de grade, în vestul, nordul și centrul țării.

Temperaturile vor scădea chiar și cu 12 grade

Canicula va continua să afecteze sudul țării
Canicula va continua să afecteze sudul țării

Marți, 18 august, va fi în vigoare un Cod galben de vijelii și intensificări ale vântului, între orele 10:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor de la ANM, vântul puternic va fi resimțit în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, în sud-vestul și nord-estul Munteniei, cât și în nordul Dobrogei.

Din păcate, în timp ce temperaturile scad în unele regiuni, alte zone din România se vor confrunta cu un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Avertizarea va fi valabilă marți, între orele 10:00 și 21:00.

Canicula se va face resimțită în continuare în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, zona joasă de relief a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, dar și în București. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 36 de grade.

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