 Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America
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Mama Alinei Pușcău, devastată de problemele de sănătate ale fiicei sale. Se pregătește să plece în America

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Alina Pușcău trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a dezvăluit că se confruntă cu probleme grave de sănătate și urmează un tratament în America. În timp ce vedeta încearcă să facă față acestei perioade, și cei dragi trec prin momente grele.

Mama Alinei Pușcău pleacă în America să-i fie alături fiicei / foto: Instagram
Mama Alinei Pușcău pleacă în America să-i fie alături fiicei / foto: Instagram

Olga Barcari, una dintre prietenele apropiate ale Alinei, vorbește zilnic cu aceasta și încearcă să o încurajeze. Stilista a oferit detalii despre starea vedetei și despre felul în care încearcă cei apropiați să îi fie alături.

Alina Pușcău, în contact zilnic cu prietena ei

Olga Barcari spune că discută în fiecare zi cu Alina Pușcău și că încearcă să îi distragă atenția de la problemele cu care se confruntă.

Potrivit acesteia, vedeta îi povestește că are dureri în tot corpul și că există momente în care simte că nu mai poate. Prietena ei încearcă să o încurajeze, să vorbească cu ea și să o facă să râdă, pentru ca Alina să nu se gândească permanent la boală.

În același timp, Olga face demersuri pentru a obține viză și pentru a putea merge în America, în cazul în care Alina va avea nevoie de sprijinul ei.

„Vorbesc în fiecare zi pe cameră cu Alina. Când o aud plângând... zice că o doare tot corpul, uneori îi vine să renunțe, deși o îmbărbătez, râdem... O fac în așa fel încât să-i distrag puțin atenția de la ce are de făcut, adică de la boală, de la durere. Și vorbesc cu ea, o încurajez. Vreau și eu să-mi fac viză ca să pot să merg la ea...”, a declarat Olga Barcari pentru spynews.ro.

Mama vedetei este foarte îngrijorată

Situația Alinei Pușcău o afectează profund și pe mama acesteia. Potrivit Olgăi Barcari, femeia este foarte îngrijorată pentru fiica sa, însă se confruntă, la rândul ei, cu probleme de sănătate. Prietena Alinei spune că vedeta i-ar fi povestit că mama sa este atât de afectată de ceea ce se întâmplă, încât uneori pare că nu realizează pe deplin situația prin care trece fiica ei.

Olga a făcut și o paralelă cu un moment extrem de dureros din viața Alinei, respectiv perioada de după moartea tatălui acesteia.

„Da, mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu... a avut și ea un atac, ceva, nu știu, nu... de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează. La fel cum s-a întâmplat când a murit tata.

Am fost atât de... mi-a paralizat așa de tare corpul încât, când am aflat de moartea lui, am zis: plâng eu după aceea. Și am plâns mai tare când am împlinit 40 de zile după moarte. Da, e ceva așa...”, a mai declarat Olga Barcari.

Mama Alinei va pleca în America

Familia și prietenii încearcă acum să îi fie cât mai aproape Alinei. Potrivit Olgăi, mama vedetei urmează să plece în America în luna septembrie, pentru a putea avea grijă de fiica sa în această perioadă dificilă.

Prietena Alinei spune că oamenii apropiați se mobilizează pentru a o susține și că vedeta are nevoie, în această perioadă, mai ales de sprijinul și afecțiunea celor dragi.

„Se duce mama ei acum în septembrie, o duce prietena asta a noastră comună, o duce în America, să aibă grijă de ea acolo. Încercăm să fim cu toții alături. Cred că asta-i lipsește, iubirea asta așa, și se bucură foarte mult că oamenii îi sunt”, a mai adăugat stilista.

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