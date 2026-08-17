 Alina Pușcău, tratament de ultimă generație în lupta cu cancerul. Ce este DESTINY-Breast09 și de ce rezultatele studiului dau speranță
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Alina Pușcău, tratament de ultimă generație în lupta cu cancerul. Ce este DESTINY-Breast09 și de ce rezultatele studiului dau speranță

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Alina Pușcău continuă lupta cu boala, după ce a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer de sân metastatic. Vedeta a dezvăluit că urmează un tratament asociat cu DESTINY-Breast09, un studiu important realizat în domeniul cancerului de sân.

Alina Pușcău, tratament inovator în lupta cu cancerul / foto: Instagram
Alina Pușcău, tratament inovator în lupta cu cancerul / foto: Instagram

Cercetarea a analizat o nouă abordare terapeutică pentru cancerul de sân și a obținut rezultate care au atras atenția specialiștilor din întreaga lume.

Ce este DESTINY-Breast09

Deși numele poate suna ca cel al unui medicament, DESTINY-Breast09 este, de fapt, denumirea unui studiu clinic internațional de fază III. Cercetătorii au urmărit eficiența unei terapii moderne la pacienții cu cancer de sân HER2-pozitiv, aflat în stadiu avansat sau metastatic.

Rezultatele noii terapii au fost comparate cu cele obținute prin tratamentul standard. În total, cercetarea a inclus 1.157 de pacienți adulți.

Tratamentul analizat aparține unei categorii de terapii moderne care urmăresc să acționeze cât mai precis asupra celulelor canceroase. Principiul este acela de a identifica o anumită caracteristică a celulelor tumorale și de a direcționa substanța activă către acestea.

În cazul cancerului de sân HER2-pozitiv, caracteristica urmărită este reprezentată de proteina HER2.

De ce este importantă proteina HER2

HER2 este o proteină care are un rol în creșterea și înmulțirea celulelor. În anumite forme de cancer de sân, aceasta se găsește într-o cantitate mult mai mare pe suprafața celulelor tumorale.

Tocmai prezența crescută a HER2 le oferă medicilor posibilitatea de a folosi terapii care țintesc în mod special aceste celule.

Rezultatele studiului au fost încurajatoare

Datele obținute în cadrul DESTINY-Breast09 au arătat rezultate mai bune pentru noua combinație terapeutică în comparație cu schema standard folosită în studiu.

Potrivit informațiilor publicate de FDA, pacienții tratați cu noua combinație au avut o perioadă mediană de 40,7 luni fără ca boala să progreseze. Pentru cei care au primit tratamentul standard, această perioadă a fost de 26,9 luni.

Diferența dintre cele două grupuri a însemnat o scădere de aproximativ 44% a riscului de progresie a bolii sau de deces pentru pacienții care au primit noua terapie.

Un procent important dintre pacienți a răspuns, de asemenea, la tratament. FDA a raportat un răspuns obiectiv confirmat la 87% dintre persoanele din grupul care a primit noua combinație.

Chiar dacă cifrele sunt promițătoare, rezultatele unui studiu nu pot spune cu exactitate cum va evolua boala în cazul unui anumit pacient. De asemenea, acestea nu reprezintă o garanție a vindecării.

Tratamentul a fost aprobat în Statele Unite

Rezultatele cercetării au avut și consecințe concrete. Pe 15 decembrie 2025, autoritățile americane au aprobat combinația terapeutică analizată în DESTINY-Breast09 pentru tratamentul inițial al adulților diagnosticați cu cancer de sân HER2-pozitiv nerezecabil sau metastatic, în situațiile în care aceștia sunt eligibili.

Astfel, rezultatele studiului au contribuit la apariția unei noi opțiuni terapeutice pentru pacienții din această categorie.

Ce se întâmplă în Europa

Și la nivel european au apărut evoluții în privința acestei terapii. La 23 iulie 2026, Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman al Agenției Europene pentru Medicamente a emis o opinie pozitivă referitoare la extinderea indicației.

Recomandarea privește utilizarea combinației ca tratament de primă linie pentru adulții cu cancer de sân HER2-pozitiv nerezecabil sau metastatic.

Nu toți pacienții pot urma însă aceeași schemă terapeutică. Medicii stabilesc eligibilitatea în funcție de caracteristicile tumorii și de rezultatele investigațiilor medicale.

Ce înseamnă diagnosticul HER2-pozitiv

Cancerul de sân poate avea mai multe forme, iar tratamentul este ales în funcție de particularitățile fiecărei tumori.

Atunci când o tumoră este HER2-pozitivă, celulele canceroase prezintă o cantitate crescută din această proteină. HER2 poate contribui la dezvoltarea tumorii, dar poate deveni și o țintă pentru anumite tratamente.

De aceea, analiza caracteristicilor tumorii este esențială înainte de stabilirea terapiei. Un tratament potrivit pentru un pacient poate să nu fie indicat în cazul altuia.

Ca orice tratament oncologic, și această terapie poate veni cu reacții adverse. Pacienții care o urmează au nevoie de monitorizare medicală pe parcursul tratamentului. Informațiile oficiale referitoare la terapie includ mai multe reacții adverse și situații care trebuie urmărite de medici.

Tratamentul, cantitatea administrată și durata acestuia sunt stabilite de echipa medicală în funcție de situația fiecărui pacient.

Alina Pușcău continuă lupta

Alina Pușcău a ales să vorbească public despre diagnosticul său și despre perioada prin care trece. Vedeta urmează tratamentul în Statele Unite și încearcă să rămână optimistă în fața acestei provocări.

Potrivit informației oferite de aceasta pentru spynews.ro, tratamentul pe care îl urmează are legătură cu DESTINY-Breast09, aducând astfel în atenție rezultatele unui studiu important pentru pacienții cu cancer de sân HER2-pozitiv metastatic.

Cercetarea oferă motive de speranță pentru pacienții care se încadrează în criteriile pentru această terapie. Totuși, reacția la tratament diferă de la o persoană la alta, iar evoluția bolii nu poate fi anticipată doar pe baza rezultatelor statistice ale unui studiu.

Pentru Alina Pușcău, lupta continuă, iar terapiile moderne reprezintă una dintre armele pe care medicina le pune la dispoziția pacienților diagnosticați cu această formă de cancer.

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