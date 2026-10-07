 Se schimbă totul în cazul morții lui Victor Socaciu! Expertiza care putea lămuri dosarul va fi refăcută
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Se schimbă totul în cazul morții lui Victor Socaciu! Expertiza care putea lămuri dosarul va fi refăcută

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La aproape cinci ani de la moartea lui Victor Socaciu, cazul în care familia artistului încearcă să stabilească dacă un presupus act de malpraxis a avut vreo legătură cu decesul său intră într-o nouă etapă. Tribunalul Constanța a dispus anularea raportului de expertiză medico-legală, iar analiza urmează să fie refăcută. Anunțul a fost făcut de avocata familiei, Dalina Terzi.

Se schimbă totul în cazul morții lui Victor Socaciu!
Se schimbă totul în cazul morții lui Victor Socaciu! Foto: arhiva

Decizie importantă în procesul privind moartea lui Victor Socaciu

Familia lui Victor Socaciu continuă demersurile în instanță pentru a afla dacă există sau nu o legătură între un presupus act de malpraxis și moartea artistului.

La aproape cinci ani de la dispariția cântărețului, dosarul a ajuns într-un punct important. Potrivit informațiilor transmise de avocata familiei, Tribunalul Constanța a decis anularea raportului de expertiză care stabilise anterior că nu poate fi identificată o legătură de cauzalitate între actul medical reclamat și decesul lui Victor Socaciu.

Prin urmare, una dintre probele esențiale ale procesului va fi refăcută.

De ce a fost anulat raportul de expertiză medico-legală

Potrivit avocatei Dalina Terzi, familia lui Victor Socaciu a solicitat instanței să analizeze situația expertului care întocmise raportul medico-legal.

Motivul invocat de familie a fost faptul că specialistul își exprimase deja punctul de vedere într-o procedură disciplinară referitoare la presupusul caz de malpraxis.

Avocata susține că acest aspect a ridicat probleme cu privire la obiectivitatea expertizei, motiv pentru care expertul a fost recuzat.

Tribunalul Constanța, la cererea noastră, a Brândușei și a mea, a constatat că expertul care a stabilit că nu există legătură de cauzalitate între act de malpraxis al, reclamat împotriva medicului care i-a făcut analiza medicală, CT-ul cu substanță de contrast, lui Victor Socaciu, și decesul lui”, a declarat avocata familiei, Dalina Terzi, pentru Spynews.ro.

Potrivit explicațiilor oferite de aceasta, expertul își formulase anterior o opinie în cadrul procedurii disciplinare, iar familia a considerat că acest lucru reprezintă un motiv pentru recuzarea sa.

Ce se va întâmpla cu expertiza în cazul lui Victor Socaciu

Anularea raportului nu înseamnă închiderea cazului, ci reluarea analizei medico-legale.

Noua expertiză va trebui să stabilească din nou dacă există sau nu o legătură de cauzalitate între presupusul act de malpraxis reclamat de familie și decesul lui Victor Socaciu.

Astfel, concluziile raportului anulat nu mai reprezintă punctul final al acestei probe, iar analiza va trebui realizată din nou.

A fost sancționat, dar doar cu avertisment. S-a anulat raportul de expertiză și se va reface în integralitatea lui”, a mai declarat avocata familiei.

Medicul reclamat în cazul lui Victor Socaciu ar fi primit doar un avertisment

În declarațiile sale, Dalina Terzi a precizat și că medicul vizat în presupusul caz de malpraxis a fost sancționat în cadrul procedurii disciplinare.

Sancțiunea aplicată ar fi fost însă un avertisment.

Ulterior, în contextul procesului, familia lui Victor Socaciu a contestat raportul de expertiză, iar instanța a decis anularea acestuia.

În acest moment, procedura urmează să continue cu realizarea unei noi expertize, care să analizeze în integralitate circumstanțele medicale relevante pentru dosar.

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