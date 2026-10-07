 Povestea de dragoste de 20 de ani a lui Michael Flatley cu soția sa. „Sufletul pereche” a murit la 52 de ani
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Povestea de dragoste de 20 de ani a lui Michael Flatley cu soția sa. „Sufletul pereche” a murit la 52 de ani

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Michael Flatley, celebrul creator al spectacolului Lord of the Dance, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa după moartea soției sale, Niamh Flatley, care s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani, în Dublin, după o perioadă în care a fost bolnavă.

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Foto: Daily Mail

O prietenie care s-a transformat în dragoste

Deși relația lor romantică a început în 2005, Michael Flatley și Niamh Flatley se cunoșteau de mai bine de un deceniu. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1993, în perioada în care făceau parte din universul dansului irlandez, potrivit Daily Mail.

Momentul care a schimbat totul a avut loc la o petrecere de Crăciun, când dansatorul a realizat că sentimentele sale pentru Niamh depășeau simpla prietenie.

Ulterior, relația lor a evoluat rapid, iar după doar câteva luni cei doi au decis să se căsătorească. Nunta a avut loc în 2006, în comitatul Cork din Irlanda, în prezența a aproximativ 250 de invitați. Un an mai târziu, cuplul l-a întâmpinat pe fiul lor, Michael Saint James Flatley.

Cei doi au format unul dintre cele mai solide cupluri din lumea dansului irlandez, petrecând împreună aproape 20 de ani. De-a lungul timpului, artistul a vorbit deseori despre soția sa, pe care o descria drept „cea mai bună prietenă”, „sufletul pereche” și persoana care i-a fost alături în cele mai dificile momente.

Artistul a recunoscut în repetate rânduri că întâlnirea cu Niamh i-a schimbat complet stilul de viață. Înainte de a întemeia o familie, Flatley era cunoscut pentru petreceri și nopți pierdute. El a mărturisit că, în trecut, își petrecea mare parte din timp călătorind, ieșind cu prietenii și ducând o viață de burlac.

Venirea pe lume a fiului său și stabilitatea oferită de căsnicie l-au determinat să își schimbe prioritățile și să își concentreze atenția asupra familiei.

Potrivit propriilor mărturisiri, Niamh i-a rămas alături inclusiv în perioadele în care comportamentul său impulsiv le punea relația la încercare.

Sprijin necondiționat în lupta cu cancerul

Una dintre cele mai dificile încercări prin care a trecut cuplul a fost lupta lui Michael Flatley cu cancerul. Dansatorul a fost diagnosticat cu melanom malign în 2003, iar în 2023 a suferit o intervenție chirurgicală în urma descoperirii unei forme agresive de cancer.

În interviurile acordate ulterior, Flatley a povestit că unul dintre momentele pe care nu le va uita niciodată este cel în care, aflat într-un salon de spital și confruntându-se cu dureri cumplite, și-a văzut soția zâmbindu-i.

Artistul a afirmat că acel gest i-a demonstrat curajul extraordinar de care a dat dovadă Niamh într-o perioadă extrem de dificilă pentru întreaga familie.

O stea a dansului irlandez

Originară din comitatul Meath, Niamh Flatley a avut propriul său parcurs impresionant în lumea dansului. În adolescență a concurat la cel mai înalt nivel și s-a clasat pe locul patru la Campionatul Mondial de Dans Irlandez.

Ulterior, a devenit dansatoare profesionistă și a făcut parte din perioada de început a fenomenului Riverdance, inclusiv din celebra reprezentație susținută la Eurovision în 1994.

Mai târziu, a urcat pe scenă și în producțiile lui Michael Flatley, precum Feet of Flames, Celtic Tiger și Lord of the Dance, unde a interpretat rolul principal feminin.

Niamh Flatley s-a stins din viață la 52 de ani, iar anunțul a fost făcut de soțul ei. 

Alături de mesajul de adio, Flatley a distribuit mai multe imagini de colecție, printre care fotografii de la nunta lor, cadre cu Niamh pe scenă și imagini de familie alături de fiul lor, Michael St James, născut în anul 2007.

„Inima mi-e sfâșiată. Am pierdut-o pe frumoasa mea soție, Niamh, și pe cel mai bun prieten al meu. Minunata mea soție, cu care am fost împreună timp de douăzeci de ani, s-a dus la Domnul în Ceruri.

A fost cea mai iubitoare mamă, soție și persoană, iar viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel fără ea. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și bunătatea pe care ni le-ați arătat. Vă rog să o țineți pe Niamh, pe Michael St James și pe familia noastră în gândurile și rugăciunile voastre”, a transmis Michael.

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