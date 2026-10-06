Niamh O'Brien, soția legendarului Michael Flatley, a murit la 52 de ani. „Inima mi-e sfâșiată”

Lumea dansului irlandez este în doliu după trecerea în neființă a lui Niamh O'Brien, soția creatorului celebrului show Riverdance,, Michael Flatley. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de doar 52 de ani, iar anunțul dureros a fost făcut de artistul în vârstă de 68 de ani printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Foto: instagram

Niamh O'Brien, dansatoare faimoasă

Niamh O'Brien a fost, la rândul ei, o dansatoare de excepție, cei doi împărțind scena în cadrul producției de succes Lord of the Dance, show creat de Flatley în anul 1996. Legătura lor profesională s-a transformat într-o poveste de dragoste de lungă durată, cei doi fiind căsătoriți timp de două decenii.

Alături de mesajul de adio, Flatley a distribuit mai multe imagini de colecție, printre care fotografii de la nunta lor, cadre cu Niamh pe scenă și imagini de familie alături de fiul lor, Michael St James, născut în anul 2007.

„Inima mi-e sfâșiată. Am pierdut-o pe frumoasa mea soție, Niamh, și pe cel mai bun prieten al meu. Minunata mea soție, cu care am fost împreună timp de douăzeci de ani, s-a dus la Domnul în Ceruri.

A fost cea mai iubitoare mamă, soție și persoană, iar viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel fără ea. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și bunătatea pe care ni le-ați arătat. Vă rog să o țineți pe Niamh, pe Michael St James și pe familia noastră în gândurile și rugăciunile voastre”, a transmis Michael.

Cum s-au cunoscut cei doi

Michael s-a îndrăgostit de Niamh după ce s-au cunoscut la locul de muncă. Niamh, originară din Meath, era o dansatoare foarte talentată care a interpretat rolul principal al lui Saoirse în spectacolele „Lord of the Dance”. Dansa de la o vârstă foarte fragedă și chiar a participat la Campionatele Mondiale înainte de a se alătura lui Michael în diverse producții.

Cuplul a decis să se căsătorească în 2006, după doar patru luni de relație, oficializându-și uniunea într-o ceremonie romantică din luna octombrie, la Biserica Sfântul Patrick din Fermoy, județul Cork.

La nuntă au participat 250 de invitați, iar Niamh a sosit în Rolls-Royce-ul Phantom al lui Michael, purtând o rochie Badgley Mischka realizată special, în valoare de 80.000 de lire sterline.

Între timp, Michael a sosit în Mercedesul său decapotabil, salutându-și fanii și pozând pentru fotografii în drumul său spre biserică.

Tatăl lui Niamh, un profesor pensionat, a condus-o la altar, iar cele două surori ale ei au fost domnișoarele de onoare, în timp ce fratele lui Michael, Patrick, a fost cavalerul de onoare.

Michael Flatley a avut o carieră remarcabilă

Cariera lui Michael Flatley rămâne una remarcabilă, artistul devenind celebru la nivel internațional după prestația istorică din pauza concursului Eurovision din 1994, performanță ce a dus la crearea unor spectacole devenite fenomen global, precum Feet of Flames sau Celtic Tiger, dar și la extinderea sa în lumea cinematografiei, potrivit Sky News.

Recunoscut pentru viteza sa ieșită din comun și pasiunea molipsitoare din fiecare mișcare, Flatley a doborât recorduri de audiență pe cele mai mari stadioane ale lumii și și-a lăsat o amprentă de neșters în cultura pop mondială, extinzându-și ulterior activitatea creativă și în cinematografie.