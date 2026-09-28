Un antibiotic ar putea crește riscul de deces

Cefepima este un antibiotic administrat pentru tratarea unor infecții bacteriene grave, de obicei în spital. O analiză publicată în septembrie 2026 în JAMA Network Open a observat mai multe decese în rândul pacienților care au primit cefepimă decât în rândul celor tratați cu alte antibiotice din aceeași familie.

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Ce au descoperit cercetătorii

Autorii au reunit date din 110 studii clinice, cu 22.608 participanți. Dintre cei 11.726 de pacienți care au primit cefepimă, 778 au murit, adică 6,6%. În grupurile tratate cu alte antibiotice beta-lactamice, au murit 674 din 10.882 de pacienți, adică 6,2%. Diferența observată a fost de aproximativ patru decese la 1.000 de pacienți.

În studiile care au inclus adulți, analiza a indicat o probabilitate mai mare de deces în grupul tratat cu cefepimă. În studiile care au inclus copii, cercetătorii nu au găsit dovezi clare ale unei astfel de diferențe. Asta nu înseamnă că antibioticul este lipsit de riscuri pentru copii, ci că rezultatele disponibile nu au arătat aceeași asociere.

De ce nu există încă un răspuns definitiv

Studiile reunite au inclus pacienți cu afecțiuni diferite, iar rezultatele lor nu au fost uniforme. Mai mult, unele studii nepublicate au indicat rezultate diferite de cele publicate. Autorii nu au avut date individuale suficiente pentru a stabili de ce a apărut diferența de mortalitate. Au evaluat decesele din orice cauză, inclusiv la pacienți a căror boală de bază putea influența evoluția.

Prin urmare, cifrele arată un posibil semnal de risc pe care medicii trebuie să îl ia în considerare. Nu arată că cefepima este nepotrivită pentru orice pacient.

Cefepima rămâne o opțiune folosită pentru infecții bacteriene severe. Medicul alege antibioticul în funcție de infecție, de bacteria suspectată sau identificată și de starea pacientului. Rezultatele noii analize adaugă informație în plus pentru medici, utilă când se ia decizia de tratament.

Dacă ție sau unei persoane apropiate vi s-a prescris cefepimă, discută orice nelămurire cu medicul care îngrijește cazul. Nu întrerupe tratamentul din proprie inițiativă: o infecție gravă necesită tratament, iar medicul poate aprecia dacă cefepima este cea mai potrivită alegere sau dacă există o alternativă.

Sursa: Medical News Today