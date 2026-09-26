Un simptom banal poate ascunde cancerul. Ce văd stomatologii înaintea altor medici

O vizită la medicul stomatolog nu înseamnă doar verificarea cariilor, îndepărtarea tartrului sau tratarea unor probleme dentare. O simplă examinare a cavității bucale poate scoate la iveală semne care indică afecțiuni serioase, unele dintre ele putând pune viața în pericol.

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Specialistul în stomatologie dr. Ivo Domagała, din Polonia, atrage atenția că leucemia, diabetul, bolile autoimune și chiar metastazele unor forme de cancer pot avea primele manifestări la nivelul gurii, înainte ca pacientul să observe alte simptome.

Sângerarea gingiilor poate ascunde o boală gravă

Un astfel de caz a ajuns în atenția medicului după ce o pacientă s-a prezentat la cabinet pentru realizarea unei proteze dentare. Femeia se confrunta cu o sângerare persistentă a gingiilor. Deși un astfel de simptom poate apărea frecvent în cazul gingivitei sau parodontozei, medicul a observat că intensitatea și caracterul sângerării erau neobișnuite.

Stomatologul i-a recomandat de urgență efectuarea unor analize de sânge, iar rezultatele au confirmat suspiciunile. Pacienta suferea de leucemie și a fost îndrumată imediat către un centru de oncologie pentru începerea tratamentului.

Un alt caz a avut în centrul său o pacientă de aproximativ 30 de ani, care s-a prezentat pentru extracția unei măsele de minte. Înaintea intervenției, radiografia dentară de rutină a evidențiat o umbră suspectă în sinusul maxilar, relatează Onet.

Inițial, femeia nu menționase istoricul său medical, însă investigațiile ulterioare au arătat că acea modificare era, de fapt, o metastază a unui melanom de care pacienta suferise anterior. Situația demonstra cât de importantă poate fi o investigație aparent obișnuită înaintea unei proceduri dentare.

Radiografia panoramică nu este utilă doar atunci când medicul trebuie să pregătească un tratament pentru plombe sau implanturi. Aceasta poate evidenția modificări ale structurii osoase, chisturi sau tumori aflate în stadii incipiente.

În Polonia, aproximativ o mie de cazuri de cancer oral sunt diagnosticate anual, însă modificările precanceroase sunt întâlnite mai frecvent. Printre acestea se numără leucoplazia, caracterizată prin apariția unei pete albe și îngroșate la nivelul mucoasei bucale, mai frecvent întâlnită la persoanele care consumă alcool sau fumează.

Leziunile care nu se vindecă trebuie verificate

Un semnal de alarmă îl reprezintă și orice rană, ulcerație sau leziune de la nivelul limbii ori al cavității bucale care nu se vindecă într-un interval de două săptămâni. Într-o asemenea situație, este recomandată prezentarea la medicul stomatolog sau la un specialist ORL.

„Orice modificare a limbii sau a gurii care nu se vindecă în două săptămâni ar trebui să fie un semnal de alarmă și să determine o vizită la un medic dentist sau la un specialist ORL. Ulcerația persistentă este cel mai adesea un semn de cancer, dar modificarea nu indică întotdeauna o problemă oncologică”, explică dr. Ivo Domagała.

Problemele dentare sunt adesea amânate de pacienți atunci când nu provoacă dureri puternice. Totuși, unele infecții și procese inflamatorii cronice se pot dezvolta în interiorul osului fără să provoace simptome evidente.

În situații rare, inflamațiile care rămân netratate pentru perioade îndelungate pot suferi transformări maligne. Tocmai de aceea, controalele stomatologice regulate reprezintă o măsură importantă de prevenție.

Medicul recomandă efectuarea controalelor periodice la fiecare șase luni și realizarea unei radiografii dentare preventive o dată la doi ani. Investigația poate contribui la identificarea unor modificări care nu sunt vizibile în timpul unui simplu consult.

„Așa cum colonoscopia ar trebui efectuată la fiecare 5-10 ani, radiografiile dentare ar trebui considerate un test de screening și efectuate preventiv, ideal o dată la doi ani. Acest lucru ne permite să detectăm orice modificări canceroase sau precanceroase înainte ca boala să se dezvolte complet”, avertizează specialistul.