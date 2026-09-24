Adevărat sau fals: fructele fermentează în stomac dacă le mănânci după prânz

Există o regulă alimentară repetată atât de des, încât a ajuns să fie considerată de multe persoane un fapt dovedit: fructele ar trebui consumate doar între mese sau înainte de acestea. Motivul invocat este că, dacă ajung în stomac după o masă consistentă, ar rămâne acolo și ar începe să fermenteze.

Fructe Foto: Istock

„Fructele trebuie mâncate numai pe stomacul gol. Dacă le mănânci după masă, rămân blocate peste celelalte alimente și fermentează în stomac.” De aici pornește o întreagă teorie despre balonare, gaze și acumularea unor presupuse „toxine”. În realitate, mecanismul digestiv este mult mai diferit decât această imagine.

Un fruct consumat la finalul mesei nu este depozitat separat în stomac până când restul alimentelor sunt digerate. Organul digestiv procesează conținutul mesei împreună, iar evacuarea către intestinul subțire se face treptat.

De unde vine ideea că fructele ar „putrezi” după masă

Pentru a înțelege de ce această afirmație nu se potrivește cu fiziologia digestiei, trebuie privit modul în care funcționează stomacul.

După ce mâncarea ajunge în stomac, pereții acestuia se contractă și amestecă alimentele cu sucurile gastrice. Conținutul rezultat nu este împărțit în straturi rigide, în funcție de momentul în care fiecare aliment a fost consumat.

Asta înseamnă că un măr mâncat după o porție de orez, de exemplu, nu va pluti deasupra mesei și nu va aștepta acolo până când orezul este „terminat”. Alimentele sunt procesate împreună, iar stomacul le trimite progresiv mai departe.

Nici afirmația potrivit căreia fructele ar avea întotdeauna o digestie extrem de rapidă nu este chiar atât de simplă.

Un experiment publicat în The Journal of Nutrition a comparat trei forme ale aceluiași aliment: măr întreg, piure și suc. Cercetătorii au urmărit golirea stomacului folosind imagistica prin rezonanță magnetică și au constatat diferențe clare între cele trei variante.

Pentru merele întregi, timpul de înjumătățire a golirii gastrice a fost de aproximativ 65 de minute. În cazul piureului, valoarea a fost de aproximativ 41 de minute, iar pentru suc, de circa 38 de minute.

Rezultatul este relevant pentru că arată că forma în care consumăm un aliment influențează modul în care acesta este procesat. Nu există o singură „viteză” valabilă pentru toate fructele și toate situațiile.

Mai important, însă, este faptul că prezența alimentelor în stomac nu echivalează cu fermentarea lor.

Stomacul are o aciditate ridicată, iar condițiile de aici nu sunt comparabile cu cele din intestinul gros. Un review dedicat microflorei tractului gastrointestinal arată că aciditatea gastrică și timpul relativ scurt petrecut în stomac limitează populația microbiană din această zonă.

Colonul este, în schimb, regiunea în care se găsește cea mai mare concentrație de microorganisme din sistemul digestiv.

Prin urmare, scenariul în care un fruct rămâne „deasupra” mesei și începe să fermenteze în stomac nu reflectă procesul fiziologic obișnuit.

Gazele pot apărea, dar nu din motivul invocat de mit

Faptul că explicația cu fermentarea în stomac este greșită nu înseamnă că nimeni nu poate avea probleme digestive după ce consumă fructe.

Unele persoane pot avea gaze, senzație de abdomen umflat sau disconfort după anumite fructe. Aceste manifestări pot avea mai multe explicații, inclusiv modul în care sunt procesați anumiți carbohidrați.

O parte dintre componentele alimentare nu sunt absorbite complet în intestinul subțire. Ele ajung în intestinul gros, unde sunt întâmpinate de o comunitate foarte numeroasă de bacterii. Acestea pot descompune și fermenta anumite fibre și carbohidrați.

În urma procesului apar substanțe precum acizii grași cu lanț scurt, dar și gaze.

Aici se află probabil una dintre sursele confuziei: fermentarea există în organism, numai că nu se întâmplă în forma imaginată de teoria „fructului rămas peste mâncare”. Locul principal al acestui proces este colonul.

Persoanele care au sindrom de intestin iritabil sau o sensibilitate mai mare la anumite tipuri de carbohidrați fermentabili pot resimți mai intens aceste efecte.

Contează și cantitatea. Dacă după o masă foarte bogată se consumă și o cantitate mare de fructe, volumul total al alimentelor din sistemul digestiv crește. Senzația de prea plin sau disconfortul care poate urma nu înseamnă că fructele au început să „putrezească” în stomac.

Nici momentul consumului nu este complet lipsit de importanță. Cercetările au arătat că ordinea alimentelor poate influența senzația de sațietate și anumite răspunsuri metabolice.

Un studiu clinic realizat pe 17 adulți sănătoși a comparat situația în care 120 de grame de măr roșu erau consumate înaintea mesei cu cea în care fructul era consumat după. Participanții au raportat o sațietate mai mare atunci când mărul fusese consumat înainte de masă. În plus, ulterior au consumat cu aproximativ 166 de kilocalorii mai puțin decât în situația în care nu primiseră fructul înainte.

Autorii au indicat că fructul consumat înaintea mesei ar putea contribui la creșterea senzației de sațietate, dar au subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare.

Există și date privind glicemia. Într-o cercetare randomizată publicată în 2023 în revista Nutrients, oamenii de știință au urmărit efectele consumului de kiwi înainte, în timpul sau după un aliment pe bază de cereale.

Momentul în care fructul a fost consumat a influențat răspunsul glicemic. Atunci când kiwi a fost consumat cu 30 de minute înaintea alimentului pe bază de cereale, creșterea glicemiei a avut o amplitudine considerabil mai mică decât în cazul alimentului utilizat pentru comparație.

Alte cercetări au analizat consumul de portocale, mere sau pere înaintea unei mese cu orez și au observat, în grupul de femei sănătoase studiat, modificări ale anumitor indicatori ai creșterii glicemiei după masă.

Toate aceste rezultate trebuie însă privite în context. Ele pot indica faptul că ordinea alimentelor are efecte asupra sațietății sau metabolismului, dar nu susțin teoria conform căreia fructele consumate după masă ar deveni dăunătoare pentru că fermentează în stomac.

Nu există, prin urmare, o perioadă obligatorie de așteptare după masă pentru consumul unui fruct. Nu este necesar ca o persoană sănătoasă să cronometreze 30 de minute, o oră sau două ore înainte de a mânca un măr, o portocală sau câteva fructe de pădure.

Dacă organismul tolerează bine fructele consumate la finalul mesei, acest obicei nu trebuie evitat din cauza mitului fermentării gastrice.

Pe de altă parte, dacă după anumite fructe apar în mod repetat balonare, dureri abdominale, diaree sau alte simptome, cauza merită analizată. Poate avea legătură cu tipul de fruct, cantitatea consumată sau cu toleranța individuală la anumite componente alimentare.

În esență, problema nu este momentul în care un măr ajunge în stomac. Ideea că fructul ar sta separat peste restul alimentelor și ar fermenta acolo nu corespunde modului în care funcționează sistemul digestiv.

Fermentarea unor fibre și carbohidrați are loc în principal în intestinul gros, unde există o populație microbiană mult mai numeroasă. Este un proces fiziologic obișnuit.

Așadar, fructul de după masă nu trebuie privit ca un aliment care „așteaptă” să fie digerat și nici ca unul care se transformă în toxine. Momentul consumului poate fi ales în funcție de preferințe, senzația de sațietate și toleranța fiecărei persoane, fără ca teama de fermentarea în stomac să fie un criteriu obligatoriu.