 Sucul de varză, pansament natural pentru stomac. Cine ar trebui să-l consume mai des
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Sucul de varză, pansament natural pentru stomac. Cine ar trebui să-l consume mai des

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Sursă de vitamine, minerale şi antioxidanţi, varza este un aliment-medicament. Consumată ca atare sau sub formă de remedii diverse, varza are numeroase beneficii în prevenirea şi ameliorarea unor probleme de sănătate.  

Sucul de varză ajută la eliminarea toxinelor din organism şi previne constipaţia.
Sucul de varză ajută la eliminarea toxinelor din organism şi previne constipaţia. Foto: Shutterstock

Legumă bogată din punct de vedere nutritiv, varza poate fi considerată o farmacie naturală. Indiferent dacă este albă sau roşie, varza are în componenţă fibre, vitamine C şi K, betacaroten, potasiu, luteină şi zeaxantină, antioxidanţi care se acumulează la nivelul retinei, prevenind deteriorarea vederii. Varza este şi sursă de sulforafan, un compus cu proprietăţi anticancerigene.

Ameliorează ulcerul şi gastrita

Dintre toate legumele, varza este cel mai bine tolerată de persoanele cu iritaţii intestinale. Sucul de varză este o sursă naturală de L-glutamină, un aminoacid care susține funcția și repararea celulelor care căptușesc intestinele. L-glutamina reduce inflamaţia intestinală, cu beneficii în caz de ulcer sau gastrită. În plus, sucul de varză conține și vitamina U (s-metilmetionină), asociată cu ameliorarea simptomelor de ulcer.

În ulcer gastric şi gastrită, se poate ţine o cură de 3 săptămâni, în care se beau zilnic câte -1-3 căni cu suc proaspăt de varză albă.

Remediu contra paraziţilor intestinali

Graţie proprietăţilor antihelmintice, varza este un remediu benefic în tratarea tuturor tipurilor de paraziţi intestinali, printre care oxiurii şi limbricii. În acest caz, se pot bea zilnic între 30 şi 100 ml de suc de varză proaspătă. Pentru aromatizare, se poate adăuga puţin suc de lămâie sau de morcov. Leacul se administrează într-o singură doză zilnică, pe stomacul gol, într-o cură de cel puţin 8 zile.

Combate oboseala şi susţine imunitatea

Sucul de varză este un remediu tonic, fiind recomandat în caz de oboseală generală, anemie şi avitaminoză. Varza susţine imunitatea datorită conținutului ridicat de vitamina C, un nutrient care stimulează buna funcționare a celulelor imunitare. Astfel, ajută la combaterea virusurilor, ciupercilor și bacteriilor și la prevenirea gripei și răcelilor.

Reglează tensiunea

Varza poate ajuta la reglarea tensiunii arteriale datorită conținutului de potasiu. Acest mineral contracarează efectele sodiului și ajută la menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Bogăția de antioxidanți și conținutul ridicat de potasiu recomandă varza în prevenirea bolilor cardiovasculare. Consumul regulat combate îngroșarea pereților arteriali și reduce riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral cu 20%.

Ajută la slăbit

Pentru că are un conţinut caloric foarte redus, sucul de varză este de ajutor şi pentru menţinerea greutăţi corporale. În plus, poate ajuta la slăbit prin facilitarea digestiei, ceea ce accelerează eliminarea deșeurilor din intestine.

Cum se prepară

Pentru a prepara sucul, este nevoie de 2 căni de varză spălată şi mărunţită şi de 1-2 căni cu apă plată. După stoarcere, pentru gust se mai poate adăuga puţină zeamă de lămâie.

Precauţii

Cu toate că are numeroase beneficii, sucul de varză trebuie consumat cu precauţii de unele persoane. Graţie conţinutului bogat de vitamina K, varza poate scădea eficienţa medicamentelor anticoagulante. Varza trebuie consumată cu moderaţie şi de persoanele cu hipotiroidism.

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