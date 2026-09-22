Moduri în care telefonul mobil îți poate afecta sănătatea

Telefonul mobil te ajută să comunici, să găsești rapid informații și să rezolvi numeroase sarcini. Însă folosirea lui excesivă poate avea efecte mai puțin evidente asupra stării tale fizice și emoționale. De la tulburările de somn și durerile de ceafă până la dificultățile de concentrare, iată cum îți poate influența sănătatea, acest dispozitiv nelipsit din viața de zi cu zi.

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Îți suprasolicită mintea

Prin intermediul telefonului ai acces permanent la mesaje, e-mailuri, știri și notificări. Creierul tău poate procesa însă numai o cantitate limitată de informații într-un anumit interval.

Întreruperile frecvente te pot menține într-o stare continuă de alertă, favorizând stresul și anxietatea. În plus, dacă reacționezi imediat la fiecare sunet sau vibrație, îți poate fi mai greu să te concentrezi asupra activităților importante.

Pentru a reduce suprasolicitarea, dezactivează notificările care nu sunt necesare și stabilește anumite intervale în care să verifici mesajele.

Alungă momentele de liniște

Chiar și atunci când ești singur, telefonul îți poate distrage atenția prin rețele sociale, clipuri video, jocuri sau conversații. Astfel, ajungi să petreci tot mai puțin timp doar cu propriile gânduri.

Momentele de solitudine pot fi benefice pentru echilibrul tău emoțional. Ele îți oferă ocazia să reflectezi, să-ți organizezi ideile și să-ți stimulezi creativitatea. Încearcă să lași telefonul deoparte atunci când faci o plimbare, bei cafeaua sau aștepți câteva minute într-un loc.

Te poate face mai puțin eficient

Poate ai impresia că economisești timp dacă răspunzi la mesaje în timp ce lucrezi sau verifici e-mailurile în timpul unei conversații. În realitate, creierul nu realizează simultan toate aceste activități, ci își mută rapid atenția de la una la alta.

Această alternare consumă energie și poate duce la oboseală mintală, greșeli și scăderea randamentului. Concentrarea asupra unei singure sarcini este, în general, mai eficientă decât încercarea de a rezolva mai multe lucruri în același timp.

Distragerea atenției devine deosebit de periculoasă atunci când folosești telefonul la volan sau când traversezi strada.

Îți poate reduce capacitatea de concentrare

Utilizarea frecventă a telefonului poate favoriza așa-numita „atenție parțială continuă”. Cu alte cuvinte, urmărești permanent ceea ce se întâmplă în jur, dar nu acorzi atenție deplină niciunei activități.

Unele cercetări arată că inclusiv simpla prezență a telefonului pe birou îți poate consuma o parte din resursele mintale. Chiar dacă reziști tentației de a-l verifica, este posibil să depui un efort suplimentar pentru a-l ignora.

Când ai nevoie să te concentrezi, pune telefonul într-un sertar, într-o geantă sau într-o altă cameră.

Îți poate accentua stresul

Dacă verifici telefonul imediat după trezire sau înainte de culcare, mesajele și notificările îți pot activa răspunsul la stres. Cortizolul este unul dintre principalii hormoni prin care organismul reacționează la situațiile solicitante.

Pe termen scurt, cortizolul te ajută să faci față provocărilor. Menținerea îndelungată a unui nivel crescut de stres poate fi însă asociată cu anxietate, tulburări digestive, probleme de somn și alte efecte asupra sănătății.

Acest lucru nu înseamnă că telefonul îți „distruge” direct sistemul imunitar, ci că folosirea lui într-un mod care întreține stresul îți poate afecta indirect starea generală.

Favorizează numeroși microbi

Telefonul intră în contact cu mâinile, mesele, geanta și numeroase suprafețe. De aceea, pe ecran și pe carcasă se pot acumula bacterii și alți microbi.

Într-un studiu realizat de cercetători de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, microorganismele au fost identificate pe majoritatea telefoanelor analizate, iar pe unele dispozitive a fost găsită inclusiv bacteria E. coli.

Majoritatea microbilor de pe telefon nu te vor îmbolnăvi neapărat. Totuși, este recomandat să-ți cureți regulat dispozitivul, conform instrucțiunilor producătorului, și să nu-l folosești în timp ce mănânci. Nu pulveriza soluția direct pe telefon, ci aplic-o pe o lavetă moale, dacă producătorul permite acest lucru.

Contribuie la apariția coșurilor

Telefonul poate contribui la apariția coșurilor în zona obrazului și a maxilarului. Bacteriile, transpirația, căldura, presiunea și frecarea repetată pot irita pielea și pot bloca porii.

Acest tip de erupție este cunoscut drept acnee mecanică. Dacă observi că ai frecvent coșuri pe partea feței pe care ții telefonul, curăță dispozitivul mai des și folosește căștile sau funcția de difuzor atunci când poți.

Poate duce la dependență

De fiecare dată când primești un mesaj, o apreciere sau o informație interesantă, creierul tău poate elibera dopamină, substanță implicată în mecanismele plăcerii și recompensei. Pentru că nu știi când va veni următoarea notificare importantă, ești tentat să verifici telefonul în mod repetat.

Nu orice utilizare intensă înseamnă dependență. Ar trebui însă să-ți analizezi obiceiurile dacă simți că nu poți controla timpul petrecut pe telefon, devii agitat când nu îl ai la îndemână sau dacă utilizarea lui îți afectează somnul, munca și relațiile.

Îți poate înrăutăți starea de spirit

Teama intensă de a rămâne fără telefon, baterie, semnal sau acces la internet este denumită „nomofobie”. Pentru unele persoane, această neliniște este atât de puternică încât nu își închid dispozitivul niciodată, inclusiv în timpul nopții.

Folosirea excesivă a telefonului a fost asociată, mai ales în cazul adolescenților, cu simptome de anxietate, depresie, insomnie și impulsivitate. Totuși, asocierea nu demonstrează întotdeauna că telefonul reprezintă singura cauză: persoanele care se confruntă deja cu dificultăți emoționale pot ajunge să utilizeze mai mult dispozitivele.

Dacă telefonul îți influențează puternic dispoziția sau activitățile zilnice, discută cu un psiholog sau cu medicul de familie.

Poți avea impresia că sună sau vibrează

Ți s-a întâmplat să crezi că telefonul vibrează în buzunar, deși nu ai primit nicio notificare? Fenomenul este numit „vibrație fantomă” și este întâlnit frecvent.

Atunci când aștepți un apel sau verifici foarte des telefonul, creierul poate interpreta greșit alți stimuli, precum presiunea hainelor sau o contracție musculară, drept vibrația dispozitivului. De regulă, fenomenul nu indică o afecțiune psihică, dar poate arăta că ești prea atent la semnalele telefonului.

Poate afecta modul în care înveți

Internetul îți oferă acces rapid la o cantitate uriașă de informații, dar acest avantaj poate crea și impresia că știi mai mult decât ai înțeles în realitate.

Când găsești imediat un răspuns printr-o căutare, este posibil să supraestimezi cât de bine stăpânești subiectul. Lectura fragmentată, întreruptă de notificări, favorizează adesea o înțelegere superficială.

Dacă vrei să reții mai bine o informație, citește fără întreruperi, ia notițe, reformulează ideile cu propriile cuvinte și verifică sursele.

Îți poate afecta relațiile

Obiceiul de a ignora persoana din fața ta pentru a te uita la telefon poartă numele de „phubbing”. Comportamentul poate fi perceput drept lipsă de respect și poate provoca frustrări, gelozie sau distanțare emoțională.

Chiar și telefonul așezat la vedere în timpul unei conversații poate diminua calitatea interacțiunii. Atenția îți este atrasă mai ușor de dispozitiv, iar tu poți rata expresiile faciale, schimbările de ton și alte semnale subtile ale interlocutorului.

La masă sau în timpul unei discuții importante, pune telefonul pe silențios și păstrează-l într-un loc în care nu îl vezi.

Îți tulbură somnul

Utilizarea telefonului seara îți poate afecta somnul prin mai multe mecanisme. Lumina ecranului poate întârzia producția de melatonină, hormon care ajută organismul să se pregătească pentru odihnă. În plus, mesajele, știrile și clipurile stimulante îți mențin creierul activ.

Conținutul urmărit și timpul pe care îl pierzi derulând ecranul pot fi uneori mai importante decât lumina albastră în sine. Copiii și adolescenții sunt deosebit de vulnerabili la efectele folosirii dispozitivelor înainte de culcare.

Încearcă să nu mai folosești telefonul cu cel puțin 30-60 de minute înainte de somn, activează modul de noapte și nu păstra dispozitivul lângă pernă.

Lumina albastră ar putea influența pielea

Unele studii de laborator sugerează că expunerea pielii la lumina albastră poate favoriza stresul oxidativ și hiperpigmentarea. Totuși, lumina emisă de telefon este mult mai slabă decât cea provenită de la soare, iar dovezile privind îmbătrânirea pielii provocată de ecrane sunt încă limitate.

Prin urmare, nu se poate spune că telefonul îți îmbătrânește în mod sigur și rapid pielea. Protecția solară rămâne mult mai importantă, deoarece soarele reprezintă principala sursă de radiații care contribuie la îmbătrânirea cutanată.

Îți poate provoca dureri de ceafă și de spate

Atunci când privești mult timp în jos către ecran, îți menții capul și partea superioară a spatelui într-o poziție nefirescă. Această postură poate suprasolicita mușchii și poate provoca dureri de ceafă, umeri și spate, precum și dureri de cap.

Problema este numită uneori „text neck” sau „gâtul utilizatorului de telefon”. Pentru a o preveni, ține dispozitivul mai aproape de nivelul ochilor, schimbă frecvent poziția și fă pauze pentru mișcare și întindere.

Dacă durerea persistă, se agravează ori este însoțită de amorțeală, furnicături sau slăbiciune la nivelul brațelor, cere sfatul medicului.

Cum îți poți folosi telefonul într-un mod mai sănătos

Nu este nevoie să renunți complet la telefon. Câteva schimbări simple te pot ajuta să limitezi efectele nedorite:

dezactivează notificările neimportante;

stabilește perioade ale zilei fără telefon;

nu folosi dispozitivul în timpul meselor sau al conversațiilor;

păstrează telefonul departe de pat;

fă pauze regulate și schimbă-ți postura;

curăță ecranul și carcasa conform recomandărilor producătorului;

verifică periodic timpul petrecut în aplicații;

cere ajutor dacă simți că nu-ți mai poți controla comportamentul.

Telefonul este un instrument util, dar sănătatea ta poate avea de suferit dacă îi permiți să-ți ocupe fiecare moment al zilei. Important este să-l folosești conștient și să stabilești limite care îți protejează somnul, concentrarea, postura și relațiile.

Sursa: Health Digest