Limfom sau o infecție banală? Când sunt periculoși ganglionii măriți?

Ganglionii măriți, febra și oboseala apar frecvent în infecțiile obișnuite, dar pot fi întâlnite și în cazul limfomului. Află ce semne ar trebui să urmărești și când este indicat să ceri o evaluare medicală.

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Un ganglion umflat, febra sau oboseala persistentă nu înseamnă automat că ai cancer. Cel mai adesea, aceste manifestări sunt provocate de o infecție în gât, o viroză, o problemă dentară sau o altă afecțiune tratabilă. Totuși, este important să observi dacă simptomele se ameliorează sau dacă evoluează altfel decât te-ai aștepta.

Limfomul este un tip de cancer care afectează sistemul limfatic și poate debuta prin manifestări asemănătoare unei infecții obișnuite. Tocmai această suprapunere poate întârzia diagnosticul.

Când ar trebui să te îngrijoreze un ganglion mărit

Ganglionii limfatici se pot mări atunci când sistemul imunitar luptă împotriva unei infecții. De exemplu, dacă ai o infecție în gât sau o problemă dentară, poți observa ganglioni umflați în zona gâtului. În mod normal, aceștia încep să se micșoreze pe măsură ce infecția se vindecă.

„Limfomul se manifestă, de obicei, prin mărirea nedureroasă și persistentă a ganglionilor limfatici de la nivelul gâtului, axilelor sau zonei inghinale”, explică dr. Rajit Rattan, medic specialist în oncologie medicală, citat de publicația Health Shots.

Este indicat să mergi la medic dacă ganglionul:

nu se micșorează după câteva săptămâni;

continuă să crească;

este tare sau pare fixat de țesuturile din jur;

apare fără să fi avut recent o infecție;

este însoțit de febră, transpirații nocturne sau slăbire inexplicabilă.

Ganglionii măriți nu sunt specifici limfomului. Ei pot apărea și în tuberculoză, boli autoimune sau alte infecții. Din acest motiv, cauza nu poate fi stabilită doar după aspectul sau localizarea umflăturii.

Febra persistentă nu trebuie ignorată

Febra asociată unei infecții identificabile se ameliorează, de regulă, pe măsură ce organismul se recuperează. Dacă febra reapare, persistă sau nu are o cauză evidentă, este necesar să discuți cu medicul.

Acordă o atenție deosebită situațiilor în care febra este însoțită de transpirații nocturne abundente, care îți udă hainele ori lenjeria de pat, precum și de pierdere neintenționată în greutate. Aceste manifestări pot apărea în anumite forme de limfom, fără a fi însă suficiente pentru stabilirea diagnosticului.

Oboseala poate fi înșelătoare

După o viroză este normal să te simți epuizat câteva zile sau chiar săptămâni. Oboseala devine un motiv de evaluare medicală atunci când persistă, se agravează, îți afectează activitățile obișnuite și nu se explică prin lipsa somnului, stres sau suprasolicitare.

În funcție de zona în care se dezvoltă țesutul limfatic anormal, limfomul mai poate provoca:

mâncărimi ale pielii fără o cauză clară;

pierderea poftei de mâncare;

disconfort sau durere abdominală;

senzație de abdomen plin;

tuse persistentă;

dificultăți de respirație;

presiune sau durere în piept.

Niciunul dintre aceste simptome nu indică automat un limfom. Ele pot avea numeroase alte cauze, unele dintre ele mult mai frecvente și mai puțin grave.

Evoluția simptomelor este mai importantă decât un singur semn

Un ganglion mărit nu poate indica, de unul singur, cauza problemei. Medicul va ține cont de durata simptomului, viteza cu care ganglionul crește, localizarea acestuia, manifestările asociate și istoricul tău medical.

Același principiu se aplică atunci când primești tratament pentru o presupusă infecție, dar starea ta nu se îmbunătățește. Dacă simptomele persistă sau se agravează, este necesară o nouă evaluare. Administrarea repetată a antibioticelor, fără investigații suplimentare și fără recomandarea medicului, poate întârzia identificarea cauzei reale. În plus, antibioticele nu sunt eficiente împotriva infecțiilor virale și nu tratează limfomul.

Cum se stabilește diagnosticul

Limfomul nu poate fi diagnosticat doar pe baza simptomelor. În funcție de ceea ce constată la consultație, medicul îți poate recomanda:

analize de sânge;

ecografie;

investigații imagistice, precum tomografia computerizată;

examinarea ganglionilor;

biopsie ganglionară.

De regulă, biopsia, adică prelevarea și analizarea unei probe de țesut, este necesară pentru confirmarea limfomului și stabilirea tipului acestuia.

Nu trebuie să presupui că orice ganglion mărit este provocat de cancer. Infecțiile sunt cauze mult mai frecvente. Totuși, mergi la medic dacă umflătura continuă să crească, nu dispare, este însoțită de febră inexplicabilă, transpirații nocturne abundente, slăbire neintenționată sau oboseală persistentă.

Diferența esențială nu constă doar în asemănarea simptomelor cu cele ale unei infecții, ci și în modul în care acestea evoluează. Dacă recuperarea așteptată nu apare, o reevaluare medicală poate ajuta la stabilirea la timp a diagnosticului corect.

Sursa: Health Shots