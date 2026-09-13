 Riscul ascuns din toaletă: ce se întâmplă cu aerul din cameră după ce tragi apa
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Riscul ascuns din toaletă: ce se întâmplă cu aerul din cameră după ce tragi apa

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Când vine vorba despre igiena din baie, atenția se îndreaptă de obicei către suprafețele pe care le atingem: spălatul corect pe mâini, prosoapele curate, covorașele schimbate frecvent și, pentru un plus de confort, chiar și folosirea unui bideu.

Importanța igienei din baie
Importanța igienei din baie Foto: arhivă

Un studiu recent atrage atenția asupra unui aspect mai puțin vizibil: ceea ce se întâmplă în aerul din baie după ce tragi apa la toaletă.

Aerosoli invizibili, încărcați cu bacterii și particule fecale

O echipă de la Flinders University a analizat 22 de studii despre aerosolii eliberați în timpul unui flush. Concluzia este tulburătoare: turbulența apei din vas aruncă în aer micro‑picături care conțin bacterii, virusuri și fragmente biologice provenite din apa contaminată din toaletă.

Unele particule au fost detectate la peste 1,5 metri înălțime - exact în zona în care respiră majoritatea oamenilor - și pot rămâne suspendate în aer cel puțin 20 de secunde, potrivit Ny Post.

Studiile arată că nivelul de contaminare al apei din vas influențează direct cantitatea de aerosoli eliberați. Fiecare creștere de zece ori a concentrației microbiene duce la aproximativ 2,6 ori mai multe particule bacteriene în aer. Majoritatea acestor particule au dimensiuni sub 3 micrometri - suficient de mici pentru a rămâne suspendate și a fi inhalate.

De asemenea, volumul de apă care se evacuează, joacă și ea un rol. Un litru suplimentar de apă este asociat cu o creștere de aproximativ 1,3 ori a numărului de particule aeriene. Vizualizări realizate în laborator au arătat că un vas comercial poate proiecta aerosoli până la 1,5 metri în doar opt secunde.

Mitul capacului închis: protecție parțială, nu totală

Deși instinctul ne spune să închidem capacul înainte de a trage apa, dovezile sunt mixte. Un studiu din 2024 a arătat că, deși capacul blochează particulele mai mari, nu oprește aerosolii microscopici, care se strecoară prin spațiile dintre capac, colac și vas. Analiza recentă confirmă că poziția capacului are un impact limitat asupra „plumei” de aer contaminat.

Chiar și așa, cercetătorii recomandă închiderea capacului ca măsură de precauție - nu elimină riscul, dar îl reduce.

Ce poți face acasă și de ce toaletele publice sunt o problemă mai mare

Într-o locuință privată, riscul poate fi diminuat prin curățarea regulată a toaletei, spălatul corect pe mâini și folosirea opțiunii de flush cu volum redus, acolo unde există. Însă în toaletele publice, unde capacul lipsește adesea, iar fluxul de persoane este mare, fenomenul devine mult mai problematic. Cercetătorii spun că este nevoie de soluții noi pentru a limita aerosolii generați de toalete în spațiile comune.

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