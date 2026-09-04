 Medicii avertizează: alimentul pe care ar fi bine să-l eviți după 60 de ani
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Medicii avertizează: alimentul pe care ar fi bine să-l eviți după 60 de ani

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Îmbătrânirea nu se produce neapărat în același ritm pe tot parcursul vieții. Cercetările indică anumite perioade în care organismul poate trece prin schimbări mai importante, iar una dintre acestea este în jurul vârstei de 60 de ani. În această etapă poate crește riscul unor probleme precum bolile cardiovasculare, Parkinson sau Alzheimer, dar apar și modificări legate de musculatură, piele, sistemul imunitar, metabolismul carbohidraților și funcționarea rinichilor.

Bătrân
Bătrân Foto: Shutterstock

Pe lângă procesele biologice, și stilul de viață joacă un rol important. Iar alimentația este una dintre zonele asupra cărora putem interveni.

Specialiștii recomandă ca, după 60 de ani, să fie limitate în special gustările ultraprocesate, precum chipsurile, batoanele dulci de cereale, anumite produse din cereale, biscuiții, gogoșile, brioșele și alte produse de patiserie ambalate, scrie eatingwell.com.

De ce pot fi problematice gustările ultraprocesate

Potrivit medicilor citați în material, aceste produse pot favoriza procese asociate îmbătrânirii celulare, inclusiv stresul oxidativ și inflamația.

Unul dintre motive este conținutul ridicat de carbohidrați rafinați și zaharuri adăugate. Consumul frecvent al unor astfel de alimente poate duce la creșteri repetate ale glicemiei. În timp, acest proces poate favoriza formarea unor compuși numiți produse finale de glicare avansată, cunoscute sub denumirea de AGEs.

Aceștia au fost asociați cu stresul oxidativ și inflamația de grad scăzut, procese legate de îmbătrânire și de anumite probleme de sănătate.

În plus, sensibilitatea la insulină tinde să scadă odată cu vârsta. Astfel, organismul persoanelor în vârstă poate avea mai multe dificultăți în gestionarea glicemiei după o masă bogată în carbohidrați sau zahăr.

Puține proteine și fibre

O altă problemă este că multe gustări ultraprocesate oferă puține fibre, proteine și micronutrienți. Consumate frecvent, acestea pot lua locul unor alimente mai hrănitoare.

După 60 de ani, aportul de proteine devine deosebit de important pentru susținerea masei musculare și pentru combaterea pierderii musculare asociate înaintării în vârstă.

Și fibrele au un rol important. Digestia poate deveni mai lentă odată cu înaintarea în vârstă, iar constipația este o problemă frecventă. O alimentație care conține suficiente fibre poate contribui la menținerea unui tranzit intestinal regulat.

Prin urmare, o gustare ultraprocesată poate reprezenta o oportunitate pierdută de a furniza organismului proteine, fibre, vitamine și alte substanțe nutritive.

Atenție și la cantitatea de sare

Chipsurile, biscuiții sărați, unele produse din carne procesată și alte gustări ultraprocesate pot conține cantități mari de sodiu.

Un consum ridicat de sodiu poate contribui la creșterea tensiunii arteriale și poate afecta vasele de sânge. Pe termen lung, acest lucru poate favoriza rigidizarea arterelor și poate agrava anumite probleme care devin mai frecvente odată cu vârsta, inclusiv bolile cardiovasculare și renale.

De aceea, pentru o alimentație orientată spre o îmbătrânire sănătoasă, nu este important doar ce eliminăm, ci și ce punem în loc.

Ce alimente sunt recomandate după 60 de ani

În locul gustărilor ultraprocesate, medicii recomandă alimente cu proprietăți nutritive și antiinflamatoare.

Pe lista opțiunilor se află peștele gras, precum somonul, sardinele și macroul. Acestea furnizează acizi grași omega-3, care pot contribui la reducerea inflamației și la susținerea sănătății creierului.

Leguminoasele sunt o altă alegere bună. Fasolea, lintea și alte leguminoase oferă proteine vegetale și fibre, fiind utile atât pentru menținerea masei musculare, cât și pentru sănătatea intestinală.

Uleiul de măsline extravirgin aduce grăsimi mononesaturate și polifenoli cu efecte antioxidante și antiinflamatoare. Nucile și semințele oferă proteine, grăsimi sănătoase, magneziu și vitamina E.

Și cerealele integrale sunt importante, datorită conținutului de fibre, vitamine din grupa B și magneziu. Acestea pot susține sănătatea intestinală, reglarea glicemiei și funcționarea cognitivă.

Legumele verzi, printre cele mai bune alegeri

Legumele, în special cele cu frunze verzi, sunt bogate în substanțe nutritive și compuși care pot contribui la reducerea stresului oxidativ și a inflamației.

Alimentele fermentate, precum iaurtul, chefirul, kimchi, varza murată și miso, pot susține la rândul lor un microbiom intestinal sănătos, important pentru mai multe aspecte ale organismului, de la metabolism până la sistemul imunitar.

Important este că aceste schimbări nu trebuie începute abia la 60 de ani. Reducerea consumului de gustări ultraprocesate și includerea mai multor alimente nutritive în dietă pot fi benefice la orice vârstă.

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