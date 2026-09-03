Alimentele care pot susține memoria. Ce să incluzi mai des în dieta de zi cu zi

Uiți uneori unde ai pus cheile, nu-ți amintești imediat numele unei persoane sau intri într-o cameră și uiți de ce ai venit acolo? Astfel de momente se pot întâmpla oricui și nu înseamnă automat că există o problemă de memorie.

Pierderi de memorie Foto: Arhivă

În același timp, cercetările arată tot mai clar că modul în care ne alimentăm poate avea legătură cu sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Nu există însă un aliment care să îți „repare” memoria peste noapte. Specialiștii recomandă mai degrabă o alimentație variată, bazată pe alimente cât mai puțin procesate.

Potrivit National Institute on Aging, dietele bogate în legume, fructe, cereale integrale, fasole, nuci, pește și grăsimi nesaturate sunt asociate cu o sănătate cognitivă mai bună. Totuși, dovezile nu sunt suficient de puternice pentru a spune că un anumit aliment poate preveni singur pierderea memoriei sau demența.

Spanacul și ouăle, o combinație bună pentru micul dejun

Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, furnizează folat, vitamina K, carotenoizi și numeroși compuși vegetali. Ouăle sunt o sursă de colină, un nutrient implicat în structura membranelor celulare și în producerea unor neurotransmițători, potrivit Times of India.

Unele cercetări au asociat consumul regulat de legume cu frunze verzi cu un declin cognitiv mai lent odată cu înaintarea în vârstă. Acest lucru nu demonstrează însă că spanacul, consumat singur, poate preveni problemele de memorie.

O omletă cu spanac, ouă jumări cu verdețuri sau ouă fierte alături de o salată cu frunze verzi sunt variante simple.

Fructele de pădure și nucile, gustarea ușoară

O mână de fructe de pădure alături de câteva nuci sau migdale poate fi o gustare simplă și hrănitoare.

Afinele și alte fructe de pădure conțin flavonoide și alți compuși vegetali care sunt studiați pentru posibilele efecte asupra sănătății creierului. O analiză a mai multor studii realizate pe oameni a găsit indicii privind efectele benefice ale antocianinelor din fructele de pădure asupra performanței cognitive, inclusiv a memoriei, deși sunt necesare cercetări suplimentare.

Nucile și migdalele oferă acizi grași nesaturați și alți nutrienți. Dovezile privind un efect direct al consumului de nuci asupra cogniției sunt însă mixte.

Combinația se potrivește și principiilor dietei MIND, în care fructele de pădure și nucile se numără printre grupele alimentare recomandate.

Peștele gras și uleiul de măsline

Somonul, sardinele, macroul și tonul sunt surse de acizi grași omega-3 cu lanț lung, în special EPA și DHA. Dacă îi combini cu legume și puțin ulei de măsline, obții o masă bogată în nutrienți.

Legumele furnizează fibre, vitamine și compuși vegetali, iar uleiul de măsline aduce grăsimi nesaturate. Întreaga combinație seamănă cu alimentația de tip mediteranean, intens studiată pentru legătura sa cu sănătatea cardiovasculară și cea cognitivă.

National Institute on Aging notează că un consum regulat de pește a fost asociat în unele studii cu o funcție cognitivă mai bună și cu un declin cognitiv mai lent. Totuși, rezultatele cercetărilor nu sunt definitive.

Cerealele integrale și leguminoasele nu trebuie ignorate

O porție de orez brun cu linte sau fasole, ori o lipie din cereale integrale cu leguminoase, poate face parte dintr-o alimentație benefică pentru creier.

Cerealele integrale și leguminoasele oferă carbohidrați complecși, fibre, vitamine și minerale. Mai important, ambele se regăsesc frecvent în tiparele alimentare asociate cu rezultate cognitive mai bune.

O analiză sistematică publicată în 2025 de USDA a găsit că tiparele alimentare cu mai multe legume, fructe, leguminoase, nuci, pește și grăsimi nesaturate și cu mai puțină carne roșie și procesată și mai puține băuturi îndulcite au fost asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv asociat vârstei și demență.

Iaurt cu fructe de pădure, o variantă rapidă

Pentru micul dejun sau o gustare, iaurtul simplu poate fi combinat cu fructe de pădure și o cantitate mică de nuci.

Nu este vorba despre faptul că această combinație ar avea un efect miraculos asupra memoriei. Ideea importantă este construirea unor mese variate, care să aducă proteine, grăsimi sănătoase, fibre și cât mai multe alimente bogate în nutrienți.

În acest context, alimentația care susține sănătatea inimii poate fi benefică și pentru creier pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Uitarea nu înseamnă automat lipsă de vitamine

Există însă un aspect important de reținut. Episoadele ocazionale de uitare nu înseamnă neapărat că organismului îi lipsește un anumit nutrient.

Somnul insuficient, stresul, anumite medicamente, consumul de alcool și unele probleme medicale pot influența concentrarea și memoria.

De aceea, în locul căutării unui aliment-minune, este mai utilă o abordare de ansamblu: o dietă colorată și echilibrată, cu multe alimente minim procesate, alături de un stil de viață care sprijină sănătatea generală. În acest fel, sănătatea creierului poate fi susținută pe termen lung, fără a transforma un singur aliment într-o soluție pentru problemele de memorie.