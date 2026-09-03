 Alimentele care pot susține memoria. Ce să incluzi mai des în dieta de zi cu zi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Alimentele care pot susține memoria. Ce să incluzi mai des în dieta de zi cu zi

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Uiți uneori unde ai pus cheile, nu-ți amintești imediat numele unei persoane sau intri într-o cameră și uiți de ce ai venit acolo? Astfel de momente se pot întâmpla oricui și nu înseamnă automat că există o problemă de memorie.

Pierderi de memorie
Pierderi de memorie Foto: Arhivă

În același timp, cercetările arată tot mai clar că modul în care ne alimentăm poate avea legătură cu sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Nu există însă un aliment care să îți „repare” memoria peste noapte. Specialiștii recomandă mai degrabă o alimentație variată, bazată pe alimente cât mai puțin procesate.

Potrivit National Institute on Aging, dietele bogate în legume, fructe, cereale integrale, fasole, nuci, pește și grăsimi nesaturate sunt asociate cu o sănătate cognitivă mai bună. Totuși, dovezile nu sunt suficient de puternice pentru a spune că un anumit aliment poate preveni singur pierderea memoriei sau demența.

Spanacul și ouăle, o combinație bună pentru micul dejun

Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, furnizează folat, vitamina K, carotenoizi și numeroși compuși vegetali. Ouăle sunt o sursă de colină, un nutrient implicat în structura membranelor celulare și în producerea unor neurotransmițători, potrivit Times of India.

Unele cercetări au asociat consumul regulat de legume cu frunze verzi cu un declin cognitiv mai lent odată cu înaintarea în vârstă. Acest lucru nu demonstrează însă că spanacul, consumat singur, poate preveni problemele de memorie.

O omletă cu spanac, ouă jumări cu verdețuri sau ouă fierte alături de o salată cu frunze verzi sunt variante simple.

Fructele de pădure și nucile, gustarea ușoară

O mână de fructe de pădure alături de câteva nuci sau migdale poate fi o gustare simplă și hrănitoare.

Afinele și alte fructe de pădure conțin flavonoide și alți compuși vegetali care sunt studiați pentru posibilele efecte asupra sănătății creierului. O analiză a mai multor studii realizate pe oameni a găsit indicii privind efectele benefice ale antocianinelor din fructele de pădure asupra performanței cognitive, inclusiv a memoriei, deși sunt necesare cercetări suplimentare.

Nucile și migdalele oferă acizi grași nesaturați și alți nutrienți. Dovezile privind un efect direct al consumului de nuci asupra cogniției sunt însă mixte.

Combinația se potrivește și principiilor dietei MIND, în care fructele de pădure și nucile se numără printre grupele alimentare recomandate.

Peștele gras și uleiul de măsline

Somonul, sardinele, macroul și tonul sunt surse de acizi grași omega-3 cu lanț lung, în special EPA și DHA. Dacă îi combini cu legume și puțin ulei de măsline, obții o masă bogată în nutrienți.

Legumele furnizează fibre, vitamine și compuși vegetali, iar uleiul de măsline aduce grăsimi nesaturate. Întreaga combinație seamănă cu alimentația de tip mediteranean, intens studiată pentru legătura sa cu sănătatea cardiovasculară și cea cognitivă.

National Institute on Aging notează că un consum regulat de pește a fost asociat în unele studii cu o funcție cognitivă mai bună și cu un declin cognitiv mai lent. Totuși, rezultatele cercetărilor nu sunt definitive.

Cerealele integrale și leguminoasele nu trebuie ignorate

O porție de orez brun cu linte sau fasole, ori o lipie din cereale integrale cu leguminoase, poate face parte dintr-o alimentație benefică pentru creier.

Cerealele integrale și leguminoasele oferă carbohidrați complecși, fibre, vitamine și minerale. Mai important, ambele se regăsesc frecvent în tiparele alimentare asociate cu rezultate cognitive mai bune.

O analiză sistematică publicată în 2025 de USDA a găsit că tiparele alimentare cu mai multe legume, fructe, leguminoase, nuci, pește și grăsimi nesaturate și cu mai puțină carne roșie și procesată și mai puține băuturi îndulcite au fost asociate cu un risc mai scăzut de declin cognitiv asociat vârstei și demență.

Iaurt cu fructe de pădure, o variantă rapidă

Pentru micul dejun sau o gustare, iaurtul simplu poate fi combinat cu fructe de pădure și o cantitate mică de nuci.

Nu este vorba despre faptul că această combinație ar avea un efect miraculos asupra memoriei. Ideea importantă este construirea unor mese variate, care să aducă proteine, grăsimi sănătoase, fibre și cât mai multe alimente bogate în nutrienți.

În acest context, alimentația care susține sănătatea inimii poate fi benefică și pentru creier pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Uitarea nu înseamnă automat lipsă de vitamine

Există însă un aspect important de reținut. Episoadele ocazionale de uitare nu înseamnă neapărat că organismului îi lipsește un anumit nutrient.

Somnul insuficient, stresul, anumite medicamente, consumul de alcool și unele probleme medicale pot influența concentrarea și memoria.

De aceea, în locul căutării unui aliment-minune, este mai utilă o abordare de ansamblu: o dietă colorată și echilibrată, cu multe alimente minim procesate, alături de un stil de viață care sprijină sănătatea generală. În acest fel, sănătatea creierului poate fi susținută pe termen lung, fără a transforma un singur aliment într-o soluție pentru problemele de memorie.

Via Transilvanica Credits Asociatia Tasuleasa Social (1) jpg
De la burnout la „vreau să demonstrez că pot”: cine sunt oamenii care au ales 10 zile de stres bun pe Via Transilvanica, în studiul MedLife adevarul.ro

Ghid de cumpărături

Andreea Popescu și Dan Alexa
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față Vedete românești
Anca Pandrea și Merișoreanu
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...” Vedete românești
image
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet adevarul.ro
image
Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania. Polițiștii l-au salvat înainte să fie dus într-o zonă izolată pentru a fi ucis adevarul.ro

Parteneri

image
Baptiste Roux, înger sau demon la debut? Editorial din tribună după Bacău – Craiova 1-2 www.fanatik.ro
image
"Mi-au distrus priveliştea pentru totdeauna. E apocaliptic". Ce s-a construit lângă casa ei observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Gloria Steinem, una dintre figurile emblematice ale feminismului american, a încetat din viață la 92 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Motivul real pentru care Denis Drăguş nu a semnat încă cu FCSB as.ro
image
Brigitte Macron și Regina Camilla au atras toate privirile la Londra. Detaliul care arată apropierea dintre cele două playtech.ro
image
Gigi Becali și-a umplut Rolls-Royce-ul de praf! Cum arată bolidul după drumul spre biserica de la Techirghiol www.fanatik.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
shutterstock 2528961337 jpg
Ce beneficii și ce riscuri implică consumul constant de cafea? Sănătate!
uitare Alzheimer jpg
Sfaturile medicilor pentru a preveni pierderile de memorie. De ce uităm uneori lucruri mărunte Sănătate!
shutterstock 2745197335 jpg
5 alimente pe care ar fi bine să nu le combini cu vitamina D Sănătate!
medicamente durere in gat jpg
Ştiai că unele medicamente pot afecta auzul? Anumite antibiotice, printre ele Prevenție și tratament
1 afte jpg jpeg
De ce apar aftele în gură. Stresul, pasta de dinți și lipsa unor vitamine pot fi de vină Sănătate!
coperta septembrie jpg
A apărut numărul de septembrie al revistei Click!Sănătate! Sănătate!
Frica jpg
De ce reacționăm la diverși factori externi și cum putem să controlăm impulsurile. Sfaturile psihologului Sănătate!
shutterstock 2669884231 jpg
Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când bei ceai verde cu scorțișoară? Sănătate!
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net