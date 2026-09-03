Ce beneficii și ce riscuri implică consumul constant de cafea?

Cafeaua este mai mult decât o băutură: îți oferă un plus de energie dimineața, un motiv să iei o pauză și să socializezi. Dar, oricât de mult ți-ar plăcea cafeaua, efectele sale nu sunt întotdeauna benefice. Unele persoane pot bea câteva cești pe zi fără probleme, în timp ce altele se confruntă cu o stare accentuată de anxietate, arsuri la stomac, tulburări de somn sau alte simptome.

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Din acest motiv, sau pur și simplu pentru că nu mai vor să depindă atât de mult de cofeină, unele persoane aleg să renunțe la cafeaua de dimineață. Ar trebui să iei și tu în considerare această schimbare? Iată ce spun specialiștii în nutriție despre beneficiile renunțării la cafea.

Efectele consumului de cafea asupra sănătății

Înainte de a discuta despre posibilele beneficii ale renunțării la cafea, trebuie clarificate câteva aspecte. În majoritatea cazurilor, această băutură, preparată din semințele prăjite și măcinate ale arborelui de cafea, cunoscute drept boabe de cafea, conține cofeină. Însă cafeaua conține și alte substanțe vegetale, precum și nutrienți, printre care vitamine din complexul B și magneziu.

Boabele de cafea sunt bogate în polifenoli și antioxidanți. Polifenolii îți pot susține sănătatea la nivel molecular, iar antioxidanții reduc procesele de oxidare care pot deteriora țesuturile sănătoase.

Cu alte cuvinte, deși există motive întemeiate pentru care ai putea dori să renunți la cafea sau să reduci cantitatea consumată, nu ar trebui să ignori beneficiile pe care această băutură le poate avea asupra sănătății.

În primul rând, cofeina din cafea îți poate crește nivelul de energie. Fiind un stimulent, aceasta te poate ajuta să combați oboseala și epuizarea. De asemenea, îți poate îmbunătăți dispoziția și ar putea fi utilă în cazul stărilor depresive.

Cafeaua poate îmbunătăți și funcționarea creierului, sporindu-ți vigilența, capacitatea de concentrare și performanța fizică.

Antioxidanții din cafea pot reduce inflamația și ar putea oferi o anumită protecție împotriva bolilor cardiovasculare și a unor tipuri de cancer, potrivit unei analize a cercetărilor despre cafea, cofeină și sănătate, publicată în 2020 în revista The New England Journal of Medicine.

În plus, rezultatele unui studiu populațional realizat pe mai mult de 300.000 de participanți și publicat în 2021 în JAMA Internal Medicine sugerează că persoanele care beau cafea ar putea avea un risc mai mic de fibrilație atrială decât cele care nu consumă această băutură. Unii cercetători atribuie acest posibil efect proprietăților antiinflamatoare ale cafelei.

Posibilele dezavantaje ale consumului de cafea

Unele persoane pot consuma cafea cu moderație fără să aibă probleme. Dacă ești mai sensibil la cofeină, însă, te poți confrunta cu mai multe efecte secundare, chiar și după ce ai băut o cantitate mică.

Indiferent dacă ești sau nu sensibil la cofeină, consumul unei cantități mai mari decât poate tolera organismul tău îți poate afecta somnul. Ca urmare, te poți simți obosit. Ai nevoie de un ciclu de somn sănătos și de o noapte întreagă de odihnă pentru ca organismul să se refacă și să fie pregătit pentru următoarea perioadă de activitate.

Deoarece cofeina este un stimulent, consumul mai multor cești de cafea pe zi îți poate intensifica răspunsul la stres și poate duce la creșterea anxietății. În cazul anumitor persoane, cafeaua poate provoca și accelerarea ritmului cardiac sau creșterea tensiunii arteriale.

În plus, consumul de cafea nu este întotdeauna blând cu sistemul digestiv. Cofeina poate stimula secreția de acid gastric și poate agrava simptomele refluxului gastroesofagian și ale sindromului de intestin iritabil.

Cine ar trebui să ia în considerare renunțarea la cafea sau reducerea consumului? Dacă te confrunți cu oricare dintre aceste efecte negative, ar fi bine să analizezi această posibilitate.

Reducerea sau eliminarea cafelei poate fi benefică și dacă ai anxietate, tulburări de somn, probleme gastrointestinale ori anumite afecțiuni cardiace. De asemenea, dacă ești însărcinată, alăptezi sau ai anumite probleme medicale, ar trebui să iei în considerare renunțarea la cafea ori limitarea consumului, din cauza posibilelor efecte adverse.

Beneficiile renunțării la cafea

Potrivit specialiștilor în nutriție, renunțarea la cafea îți poate aduce următoarele beneficii:

Crește calitatea somnului

Deoarece cafeaua îți poate perturba ciclul de somn, reducerea sau eliminarea aportului zilnic de cofeină te poate ajuta să dormi mai bine.

Cofeina din cafea blochează receptorii adenozinei, o substanță care favorizează somnul. Prin urmare, eliminarea cofeinei poate îmbunătăți calitatea somnului în cazul anumitor persoane.

Scade anxietatea

Creșterea rapidă a energiei pe care ți-o oferă cofeina poate provoca și o intensificare a anxietății.

Anxietatea poate fi asociată cu numeroase probleme de sănătate, de la tulburări cardiovasculare și hipertensiune arterială până la dereglarea ciclului de somn. Dacă eviți cofeina din cafea, este posibil să reduci sau chiar să previi aceste manifestări de anxietate.

Un nivel stabil de energie

După ce renunți la cafea, ai putea observa mai puține fluctuații ale nivelului de energie de-a lungul zilei.

Când nu mai bei cafea, dependența organismului tău de cofeină scade treptat. Astfel, poți avea un nivel mai constant de energie și poți evita stările bruște de epuizare asociate cu dispariția efectului cofeinei.

De asemenea, dacă lipsa cofeinei te ajută să dormi mai bine, cresc șansele să te trezești odihnit și revigorat.

Îmbunătățirea sănătății digestive

Dacă observi că stomacul și sistemul tău digestiv sunt afectate după ce bei cafea, renunțarea la aceasta poate contribui la dispariția problemelor.

Cofeina îți poate irita mucoasa stomacului și poate stimula producția de acid gastric, provocând simptome în special dacă ești predispus la tulburări digestive.

Sfaturi utile pentru a renunța cu succes la cafea

În ciuda beneficiilor posibile, renunțarea la cofeină este mai ușor de spus decât de făcut, mai ales dacă obișnuiești să bei cafea zilnic de mult timp. Următoarele recomandări te pot ajuta să-ți reduci consumul.

Ascultă-ți corpul

Consumul de cafea este atât de prezent în viața de zi cu zi, încât poți uita cu ușurință că substanța numită cofeină este un drog – mai exact, substanța psihoactivă cel mai frecvent consumată la nivel mondial.

La fel ca în cazul altor substanțe care îți influențează sistemul nervos, cum sunt antidepresivele și alte medicamente psihiatrice, organismul tău poate reacționa neplăcut dacă întrerupi complet și brusc consumul de cofeină.

Din acest motiv, este important să reduci treptat cantitatea de cafea pe care o bei. Cel mai important este să nu te grăbești și să fii atent la reacțiile corpului tău.

Pentru a evita efectele neplăcute ale sevrajului, încearcă să renunți treptat la cafea, pe parcursul mai multor zile.

Dacă întrerupi brusc consumul, te poți confrunta cu simptome de sevraj precum dureri de cap, oboseală, scăderea energiei și a vigilenței, somnolență, dispoziție depresivă și dificultăți de concentrare.

Dacă vrei să reduci treptat consumul de cafea, dar nu știi de unde să începi, încearcă următoarele variante:

Redu cantitatea de cafea pe care o bei în fiecare zi, de exemplu de la două cești la una singură.

Bea cafea mai rar, de exemplu o dată la două zile.

Redu cantitatea de cofeină din fiecare porție, amestecând treptat cafeaua obișnuită cu o cantitate tot mai mare de cafea decofeinizată.

Încearcă ceaiul

Nu uita că și alte băuturi conțin cofeină. Dacă vrei să renunți la cafea, dar simți că nu poți funcționa fără cofeină, încearcă să o înlocuiești cu ceai negru, ceai verde sau matcha.

În general, ceaiurile cu cofeină conțin o cantitate mult mai mică decât cafeaua, dar aceasta poate fi suficientă pentru a preveni durerile de cap provocate de sevraj.

Înlocuiește ritualul

Dacă dimineața funcționezi pe pilot automat, s-ar putea să întinzi mâna după cana preferată și chiar să-ți torni cafea fără să te gândești. Renunțarea poate fi deosebit de dificilă dacă obișnuiești să-ți acorzi câteva minute de liniște în timp ce îți bei cafeaua, înainte de a începe restul activităților.

O posibilă soluție este să-ți păstrezi rutina, dar să înlocuiești cafeaua cu o altă băutură. Ceaiurile din plante sau cafeaua decofeinizată te pot ajuta să păstrezi ritualul unei băuturi calde, fără să mai consumi cofeină.

Sursa: Real Simple