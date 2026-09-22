9 alimente și suplimente la care să fii atentă dacă iei anticoncepționale

Unele plante medicinale și suplimente pot reduce eficiența pilulelor contraceptive sau pot accentua efectele adverse. În schimb, pentru mai multe alimente incluse frecvent pe listele de „interdicții”, dovezile sunt limitate, iar consumul lor obișnuit nu pare să compromită protecția contraceptivă.

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Pilulele contraceptive sunt eficiente în prevenirea sarcinii atunci când sunt administrate corect. Anumite medicamente și produse pe bază de plante pot modifica însă felul în care organismul absoarbe sau metabolizează hormonii din compoziția lor.

Cea mai bine documentată interacțiune dintre un supliment și contraceptivele hormonale este cea cu sunătoarea. În cazul altor produse, riscul poate fi doar teoretic sau poate apărea mai ales la doze foarte mari. Iată ce trebuie să știi înainte să iei suplimente în paralel cu anticoncepționalele.

1. Sunătoarea poate reduce eficiența pilulei

Sunătoarea este utilizată în unele suplimente pentru îmbunătățirea dispoziției și ameliorarea simptomelor depresive ușoare. Planta stimulează însă activitatea unor enzime hepatice implicate în metabolizarea medicamentelor.

Din această cauză, organismul poate descompune mai repede hormonii din pilulele contraceptive, iar concentrația lor în sânge poate scădea. Pot apărea sângerări între menstruații, dar și o reducere a protecției împotriva sarcinii.

Ce este bine să faci: Nu lua produse cu sunătoare dacă folosești contraceptive hormonale fără să discuți mai întâi cu medicul sau farmacistul. Interacțiunea poate persista și o perioadă după oprirea suplimentului, așa că este posibil să ai nevoie temporar de o metodă contraceptivă suplimentară.

2. Cărbunele activat poate împiedica absorbția medicamentelor

Cărbunele activat este folosit medical în anumite cazuri de intoxicație, dar se găsește și în unele suplimente promovate pentru balonare, gaze intestinale sau „detoxifiere”.

Acesta atrage și fixează diferite substanțe aflate în tubul digestiv. Dacă îl iei într-un interval apropiat de administrarea anticoncepționalului, poate împiedica absorbția corespunzătoare a hormonilor.

Ce este bine să faci: Evită utilizarea cărbunelui activat ca supliment, mai ales în apropierea orei la care iei pilula. Dacă l-ai administrat din greșeală, întreabă farmacistul sau medicul dacă trebuie să urmezi recomandările valabile pentru o pilulă omisă și să folosești temporar prezervativul.

3. Grepfrutul poate intensifica unele efecte adverse

Grepfrutul și sucul de grepfrut pot influența enzimele care participă la metabolizarea multor medicamente. În cazul anumitor anticoncepționale, acest efect ar putea determina creșterea concentrației de estrogen din sânge.

Grepfrutul nu este cunoscut ca aliment care anulează protecția contraceptivă. Teoretic, ar putea însă accentua reacții adverse precum greața, durerile de cap sau sensibilitatea sânilor. Importanța acestei interacțiuni diferă în funcție de formula pilulei și de cantitatea consumată.

Ce este bine să faci: Consumul ocazional al fructului nu reprezintă, de regulă, un motiv de îngrijorare. Dacă bei zilnic cantități mari de suc de grepfrut sau ai reacții adverse, cere sfatul medicului ori farmacistului și verifică prospectul anticoncepționalului.

4. Suplimentele concentrate cu soia

Soia conține fitoestrogeni, compuși vegetali care pot interacționa cu receptorii estrogenici din organism. Alimente precum tofu, edamame sau băutura din soia pot face parte dintr-o dietă echilibrată și nu există dovezi solide că, în cantități obișnuite, reduc eficiența pilulelor contraceptive.

Mai puține informații sunt disponibile despre suplimentele care conțin extracte concentrate sau doze mari de izoflavone din soia. Aceste produse ar putea influența simptomele hormonale ori tiparul sângerărilor, dar nu s-a demonstrat clar că anulează efectul contraceptiv.

Ce este bine să faci: Poți consuma soia ca aliment, în cantități moderate. Nu lua suplimente concentrate cu fitoestrogeni fără recomandarea unui specialist, mai ales dacă ai o afecțiune sensibilă la hormoni.

5. Alcoolul poate favoriza omiterea pilulei

Alcoolul nu inactivează hormonii din anticoncepționale și nu reduce direct eficiența pilulei. Totuși, dacă bei prea mult, poți uita să o iei la ora obișnuită sau poți vărsa la scurt timp după administrare.

Vărsăturile produse înainte ca medicamentul să fie absorbit pot avea același efect ca omiterea unei doze. Intervalul critic diferă în funcție de tipul pilulei și trebuie verificat în prospect. Alcoolul poate accentua, de asemenea, greața, amețeala sau durerile de cap.

Ce este bine să faci: Consumă alcool cu moderație și setează o alarmă pentru administrarea pilulei. Dacă ai vărsat la scurt timp după ce ai luat-o, verifică prospectul și cere sfatul farmacistului. Este posibil să fie necesar să iei alt comprimat și să folosești temporar o metodă contraceptivă de barieră.

6. Suplimentele concentrate cu usturoi

Usturoiul folosit în mâncare este sigur și nu afectează eficiența anticoncepționalelor. Suplimentele concentrate conțin însă cantități mult mai mari de compuși activi și ar putea influența enzimele hepatice care participă la metabolizarea anumitor medicamente.

În prezent, nu există dovezi clinice convingătoare că suplimentele cu usturoi reduc protecția oferită de pilula contraceptivă. Ele pot prezenta însă alte riscuri, precum creșterea predispoziției la sângerare, mai ales dacă iei anticoagulante sau antiagregante.

Ce este bine să faci: Poți folosi usturoiul la gătit. Dacă vrei să iei capsule sau extracte concentrate, discută cu medicul ori farmacistul și precizează toate celelalte tratamente pe care le urmezi.

7. Suplimentele cu semințe de in

Semințele de in conțin lignani, un tip de fitoestrogen. Totuși, nu există dovezi solide că o cantitate moderată de semințe de in măcinate, consumată ca aliment, reduce eficiența anticoncepționalelor.

Fiind bogate în fibre, semințele de in și suplimentele cu fibre pot întârzia absorbția unor medicamente dacă sunt luate exact în același timp. Afirmația potrivit căreia lignanii „concurează” direct cu pilula și îi anulează efectul nu este însă suficient demonstrată.

Ce este bine să faci: Consumă semințele de in în cantități alimentare și ia-le la distanță de medicamente dacă așa recomandă medicul sau prospectul produsului. Nu considera însă că simpla separare a administrării poate preveni toate interacțiunile posibile.

8. Dozele foarte mari de vitamina C

Vitamina C provenită din fructe și legume nu afectează eficiența pilulelor contraceptive. Unele date mai vechi au sugerat că dozele foarte mari de vitamina C ar putea crește concentrația de estrogen din sânge, dar relevanța clinică a acestui efect nu este clară.

Chiar dacă nu scade protecția contraceptivă, excesul de vitamina C poate provoca greață, crampe abdominale și diaree. La persoanele predispuse, dozele mari pot crește și riscul formării anumitor pietre la rinichi.

Ce este bine să faci: Nu lua doze mari de vitamina C fără o recomandare medicală. În cele mai multe cazuri, îți poți asigura necesarul printr-o alimentație variată, bogată în fructe și legume.

9. Suplimentele pentru slăbit, detoxifiere, insomnie sau relaxare

Produsele promovate pentru slăbit, „detoxifiere”, anxietate sau somn pot conține amestecuri de plante și alte substanțe active. Unele ingrediente pot accelera tranzitul intestinal, pot provoca diaree ori vărsături sau pot influența enzimele hepatice implicate în metabolizarea medicamentelor.

Riscul este greu de anticipat deoarece formulele diferă, iar unele produse nu indică foarte clar cantitățile fiecărui ingredient. Kava, de exemplu, poate interacționa cu mai multe medicamente și a fost asociată și cu afectarea ficatului. În schimb, ceaiul verde consumat ca băutură, în cantități obișnuite, nu este cunoscut ca reducând eficiența pilulei; problema poate apărea mai degrabă în cazul extractelor concentrate, despre care există mai puține date.

Ce este bine să faci: Arată-i medicului sau farmacistului lista completă a ingredientelor înainte de a începe un asemenea produs. Nu presupune că un supliment este lipsit de riscuri doar pentru că pe etichetă scrie „natural”.

Ce interacțiuni sunt cu adevărat importante

Dintre produsele enumerate, sunătoarea reprezintă cel mai clar risc pentru eficiența contraceptivelor hormonale. Cărbunele activat, vărsăturile și diareea severă pot împiedica absorbția pilulei. Pentru grepfrut, soia, usturoi, semințe de in și vitamina C, dovezile că ar reduce eficiența contraceptivă sunt slabe sau inexistente, mai ales atunci când sunt consumate ca alimente.

Există însă și medicamente care pot diminua protecția contraceptivă, printre care anumite tratamente pentru epilepsie, tuberculoză sau infecția cu HIV. Nu întrerupe tratamentul și nu renunța la anticoncepționale din proprie inițiativă. Medicul îți poate recomanda o metodă contraceptivă suplimentară sau una care nu este influențată de respectivele medicamente.

Citește prospectul anticoncepționalului și spune-i medicului sau farmacistului despre toate medicamentele, ceaiurile și suplimentele pe care le folosești. Dacă ai luat sunătoare, cărbune activat, ai omis o pilulă ori ai avut vărsături sau diaree severă, cere rapid sfatul unui specialist. Simplul fapt că iei suplimentul la câteva ore distanță de pilulă nu elimină interacțiunile produse la nivelul ficatului.

Sursa: Very Well Health