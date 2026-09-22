 9 alimente și suplimente la care să fii atentă dacă iei anticoncepționale
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

9 alimente și suplimente la care să fii atentă dacă iei anticoncepționale

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Unele plante medicinale și suplimente pot reduce eficiența pilulelor contraceptive sau pot accentua efectele adverse. În schimb, pentru mai multe alimente incluse frecvent pe listele de „interdicții”, dovezile sunt limitate, iar consumul lor obișnuit nu pare să compromită protecția contraceptivă.

image
Foto: Shutterstock

Pilulele contraceptive sunt eficiente în prevenirea sarcinii atunci când sunt administrate corect. Anumite medicamente și produse pe bază de plante pot modifica însă felul în care organismul absoarbe sau metabolizează hormonii din compoziția lor.

Cea mai bine documentată interacțiune dintre un supliment și contraceptivele hormonale este cea cu sunătoarea. În cazul altor produse, riscul poate fi doar teoretic sau poate apărea mai ales la doze foarte mari. Iată ce trebuie să știi înainte să iei suplimente în paralel cu anticoncepționalele.

1. Sunătoarea poate reduce eficiența pilulei

Sunătoarea este utilizată în unele suplimente pentru îmbunătățirea dispoziției și ameliorarea simptomelor depresive ușoare. Planta stimulează însă activitatea unor enzime hepatice implicate în metabolizarea medicamentelor.

Din această cauză, organismul poate descompune mai repede hormonii din pilulele contraceptive, iar concentrația lor în sânge poate scădea. Pot apărea sângerări între menstruații, dar și o reducere a protecției împotriva sarcinii.

Ce este bine să faci: Nu lua produse cu sunătoare dacă folosești contraceptive hormonale fără să discuți mai întâi cu medicul sau farmacistul. Interacțiunea poate persista și o perioadă după oprirea suplimentului, așa că este posibil să ai nevoie temporar de o metodă contraceptivă suplimentară.

2. Cărbunele activat poate împiedica absorbția medicamentelor

Cărbunele activat este folosit medical în anumite cazuri de intoxicație, dar se găsește și în unele suplimente promovate pentru balonare, gaze intestinale sau „detoxifiere”.

Acesta atrage și fixează diferite substanțe aflate în tubul digestiv. Dacă îl iei într-un interval apropiat de administrarea anticoncepționalului, poate împiedica absorbția corespunzătoare a hormonilor.

Ce este bine să faci: Evită utilizarea cărbunelui activat ca supliment, mai ales în apropierea orei la care iei pilula. Dacă l-ai administrat din greșeală, întreabă farmacistul sau medicul dacă trebuie să urmezi recomandările valabile pentru o pilulă omisă și să folosești temporar prezervativul.

3. Grepfrutul poate intensifica unele efecte adverse

Grepfrutul și sucul de grepfrut pot influența enzimele care participă la metabolizarea multor medicamente. În cazul anumitor anticoncepționale, acest efect ar putea determina creșterea concentrației de estrogen din sânge.

Grepfrutul nu este cunoscut ca aliment care anulează protecția contraceptivă. Teoretic, ar putea însă accentua reacții adverse precum greața, durerile de cap sau sensibilitatea sânilor. Importanța acestei interacțiuni diferă în funcție de formula pilulei și de cantitatea consumată.

Ce este bine să faci: Consumul ocazional al fructului nu reprezintă, de regulă, un motiv de îngrijorare. Dacă bei zilnic cantități mari de suc de grepfrut sau ai reacții adverse, cere sfatul medicului ori farmacistului și verifică prospectul anticoncepționalului.

4. Suplimentele concentrate cu soia

Soia conține fitoestrogeni, compuși vegetali care pot interacționa cu receptorii estrogenici din organism. Alimente precum tofu, edamame sau băutura din soia pot face parte dintr-o dietă echilibrată și nu există dovezi solide că, în cantități obișnuite, reduc eficiența pilulelor contraceptive.

Mai puține informații sunt disponibile despre suplimentele care conțin extracte concentrate sau doze mari de izoflavone din soia. Aceste produse ar putea influența simptomele hormonale ori tiparul sângerărilor, dar nu s-a demonstrat clar că anulează efectul contraceptiv.

Ce este bine să faci: Poți consuma soia ca aliment, în cantități moderate. Nu lua suplimente concentrate cu fitoestrogeni fără recomandarea unui specialist, mai ales dacă ai o afecțiune sensibilă la hormoni.

5. Alcoolul poate favoriza omiterea pilulei

Alcoolul nu inactivează hormonii din anticoncepționale și nu reduce direct eficiența pilulei. Totuși, dacă bei prea mult, poți uita să o iei la ora obișnuită sau poți vărsa la scurt timp după administrare.

Vărsăturile produse înainte ca medicamentul să fie absorbit pot avea același efect ca omiterea unei doze. Intervalul critic diferă în funcție de tipul pilulei și trebuie verificat în prospect. Alcoolul poate accentua, de asemenea, greața, amețeala sau durerile de cap.

Ce este bine să faci: Consumă alcool cu moderație și setează o alarmă pentru administrarea pilulei. Dacă ai vărsat la scurt timp după ce ai luat-o, verifică prospectul și cere sfatul farmacistului. Este posibil să fie necesar să iei alt comprimat și să folosești temporar o metodă contraceptivă de barieră.

6. Suplimentele concentrate cu usturoi

Usturoiul folosit în mâncare este sigur și nu afectează eficiența anticoncepționalelor. Suplimentele concentrate conțin însă cantități mult mai mari de compuși activi și ar putea influența enzimele hepatice care participă la metabolizarea anumitor medicamente.

În prezent, nu există dovezi clinice convingătoare că suplimentele cu usturoi reduc protecția oferită de pilula contraceptivă. Ele pot prezenta însă alte riscuri, precum creșterea predispoziției la sângerare, mai ales dacă iei anticoagulante sau antiagregante.

Ce este bine să faci: Poți folosi usturoiul la gătit. Dacă vrei să iei capsule sau extracte concentrate, discută cu medicul ori farmacistul și precizează toate celelalte tratamente pe care le urmezi.

7. Suplimentele cu semințe de in

Semințele de in conțin lignani, un tip de fitoestrogen. Totuși, nu există dovezi solide că o cantitate moderată de semințe de in măcinate, consumată ca aliment, reduce eficiența anticoncepționalelor.

Fiind bogate în fibre, semințele de in și suplimentele cu fibre pot întârzia absorbția unor medicamente dacă sunt luate exact în același timp. Afirmația potrivit căreia lignanii „concurează” direct cu pilula și îi anulează efectul nu este însă suficient demonstrată.

Ce este bine să faci: Consumă semințele de in în cantități alimentare și ia-le la distanță de medicamente dacă așa recomandă medicul sau prospectul produsului. Nu considera însă că simpla separare a administrării poate preveni toate interacțiunile posibile.

8. Dozele foarte mari de vitamina C

Vitamina C provenită din fructe și legume nu afectează eficiența pilulelor contraceptive. Unele date mai vechi au sugerat că dozele foarte mari de vitamina C ar putea crește concentrația de estrogen din sânge, dar relevanța clinică a acestui efect nu este clară.

Chiar dacă nu scade protecția contraceptivă, excesul de vitamina C poate provoca greață, crampe abdominale și diaree. La persoanele predispuse, dozele mari pot crește și riscul formării anumitor pietre la rinichi.

Ce este bine să faci: Nu lua doze mari de vitamina C fără o recomandare medicală. În cele mai multe cazuri, îți poți asigura necesarul printr-o alimentație variată, bogată în fructe și legume.

9. Suplimentele pentru slăbit, detoxifiere, insomnie sau relaxare

Produsele promovate pentru slăbit, „detoxifiere”, anxietate sau somn pot conține amestecuri de plante și alte substanțe active. Unele ingrediente pot accelera tranzitul intestinal, pot provoca diaree ori vărsături sau pot influența enzimele hepatice implicate în metabolizarea medicamentelor.

Riscul este greu de anticipat deoarece formulele diferă, iar unele produse nu indică foarte clar cantitățile fiecărui ingredient. Kava, de exemplu, poate interacționa cu mai multe medicamente și a fost asociată și cu afectarea ficatului. În schimb, ceaiul verde consumat ca băutură, în cantități obișnuite, nu este cunoscut ca reducând eficiența pilulei; problema poate apărea mai degrabă în cazul extractelor concentrate, despre care există mai puține date.

Ce este bine să faci: Arată-i medicului sau farmacistului lista completă a ingredientelor înainte de a începe un asemenea produs. Nu presupune că un supliment este lipsit de riscuri doar pentru că pe etichetă scrie „natural”.

Ce interacțiuni sunt cu adevărat importante

Dintre produsele enumerate, sunătoarea reprezintă cel mai clar risc pentru eficiența contraceptivelor hormonale. Cărbunele activat, vărsăturile și diareea severă pot împiedica absorbția pilulei. Pentru grepfrut, soia, usturoi, semințe de in și vitamina C, dovezile că ar reduce eficiența contraceptivă sunt slabe sau inexistente, mai ales atunci când sunt consumate ca alimente.

Există însă și medicamente care pot diminua protecția contraceptivă, printre care anumite tratamente pentru epilepsie, tuberculoză sau infecția cu HIV. Nu întrerupe tratamentul și nu renunța la anticoncepționale din proprie inițiativă. Medicul îți poate recomanda o metodă contraceptivă suplimentară sau una care nu este influențată de respectivele medicamente.

Citește prospectul anticoncepționalului și spune-i medicului sau farmacistului despre toate medicamentele, ceaiurile și suplimentele pe care le folosești. Dacă ai luat sunătoare, cărbune activat, ai omis o pilulă ori ai avut vărsături sau diaree severă, cere rapid sfatul unui specialist. Simplul fapt că iei suplimentul la câteva ore distanță de pilulă nu elimină interacțiunile produse la nivelul ficatului.

Sursa: Very Well Health 

17 SEPTEMBRIE dr Alexandru Onofrei Colecistectomia JPG
Colecistectomia, cel mai sigur tratament al litiazei biliare. Chirurg: “Pietrele sunt periculoase, indiferent de mărimea lor” adevarul.ro

Ghid de cumpărături

Horoscop
22 septembrie, ziua care poate răsturna toate planurile pentru două zodii. Acești nativi scapă de greutăți imense Horoscop
valerie lungu si amma ei, victoria lungu jpg
Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine” Vedete românești
image
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată” adevarul.ro
image
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti adevarul.ro

Parteneri

image
Alex Musi, răspuns genial despre Danny Armstrong: în ce limbă înjură scoțianul de la Dinamo www.fanatik.ro
image
Cât câștigă o tânără ca bonă de noapte pentru bebeluși. Are un program de 12 ore observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus playtech.ro
image
Mitică Dragomir, după anunțul revenirii lui Reghecampf la FCSB: „Nu termină în primele 10 locuri” www.fanatik.ro
image
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
5 suc varza shutterstock 40814131 jpg jpeg
Sucul de varză, pansament natural pentru stomac. Cine ar trebui să-l consume mai des Remedii naturiste
shutterstock 2459862191 jpg
Moduri în care telefonul mobil îți poate afecta sănătatea Sănătate!
Bloc operator Marie Curie investitie Groupama (1) jpeg
Bloc operator nou pentru chirurgie de urgență și endoscopie, inaugurat la Spitalul „Marie Curie” din București Prevenție și tratament
shutterstock 2654505583 jpg
Gătești la air-fryer? Iată ce ar trebui să știi! Sănătate!
shutterstock 2415221685 jpg
Limfom sau o infecție banală? Când sunt periculoși ganglionii măriți? Sănătate!
gargara jpg
Remedii naturale care mențin sănătatea gingiilor Remedii naturiste
masă cu mâncare jpg
Alimentul banal din farfurie care crește riscul de accident vascular cerebral Sănătate!
shutterstock 2524171525 jpg
După cină, bea acest ceai pentru sănătatea rinichilor Prevenție și tratament
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net