Reducția mamară, la modă. Medic: „Niște sâni prea mari și prea grei pot afecta semnificativ calitatea vieții"

După decenii în care augmentarea mamară a dominat topurile globale în materie de chirurgie estetică, specialiștii observă o schimbare de paradigmă. Atât tendințele, cât și studiile de specialitate par să meargă în aceeași direcție: tot mai multe femei pun, astăzi, accentul pe confort, echilibru și naturalețe, în detrimentul unui bust generos.

Foto: Shutterstock

„Pacientele au început să se informeze tot mai des despre proceduri de reducție mamară sau intervenții care să le ofere rezultate subtile și armonioase”, afirmă dr. Cristian Nițescu, medic chirurg estetician cu peste 25 de ani de experiență. Observația specialistului reflectă o tendință tot mai vizibilă la nivel internațional: sânii mici revin în prim-plan.

Potrivit unui raport al Societății Americane a Chirurgilor Plasticieni, numărul operațiilor de reducție mamară a crescut cu 7% în ultimii ani. Pentru multe paciente, decizia este legată atât de aspectul estetic, cât și de confortul de zi cu zi: „Niște sâni prea mari și prea grei pot afecta semnificativ calitatea vieții unei femei. Macromastia este asociată cu dureri de spate, de umeri sau în zona cervicală, ba chiar poate limita inclusiv activitățile sportive. Reducția mamară aduce beneficii atât funcționale, cât și de imagine”, explică dr. Cristian Nițescu.

În plus, datele din literatura de specialitate arată că beneficiile procedurii depășesc confortul fizic imediat. Potrivit unui studiu recent, operația de micșorare a sânilor poate atrage îmbunătățiri semnificative ale stării psihologice, o relație mai bună cu propriul corp și o creștere a calității vieții în rândul femeilor care se confruntă cu nemulțumiri legate de aspectul sânilor. Autorii studiului au observat, de asemenea, ameliorări semnificative ale simptomelor de anxietate și depresie, o diminuare a preocupărilor excesive legate de aspectul fizic, precum și îmbunătățirea stimei de sine.

„Ballerina breasts”, noul ideal estetic

Încă de la începutul anului 2026, atenția specialiștilor s-a îndreptat către promovarea conceptului „ballerina breasts”, inspirat de liniile echilibrate și elegante ale siluetei unei balerine. Trendul descrie mai degrabă o estetică, nu o dimensiune specifică a implantului.

În acest context, pacientele optează pentru implanturi mai mici decât în trecut, reducerea dimensiunii implanturilor existente sau chiar îndepărtarea lor completă: „Conversația cu pacientele nu se mai poartă în jurul mărimii cupei, ci pornește de la întrebări despre mobilitate, confort, naturalețe. Este despre felul în care corpul se simte, nu doar despre cum arată”, mai completează dr. Nițescu.

Astfel, accentul se mută de la transformările spectaculoase către rezultate credibile, care respectă proporțiile naturale și identitatea pacientei. Se caută o estetică discretă, adaptată unui stil de viață activ, în care libertatea de mișcare, lejeritatea și armonia generală a siluetei sunt în egală măsură importante.

Tendința vorbește, de fapt, și despre o abordare mai personalizată a chirurgiei estetice, în care operația estetică nu mai urmărește un ideal universal de frumusețe, ci o soluție adaptată stilului de viață și așteptărilor fiecărei femei.

Cine poate lua în calcul reducția mamară și când este recomandată prudența

Reducția mamară este recomandată în principal femeilor pentru care dimensiunea sânilor a devenit o sursă de disconfort fizic sau emoțional. Durerile de spate, gât și umeri, restricțiile în activitățile de zi cu zi, iritațiile pielii sau nemulțumirea legată de propria imagine sunt printre cele mai frecvente motive care le aduc în cabinetul chirurgului estetician.

„De cele mai multe ori, candidatele potrivite pentru această intervenție sunt femeile cărora volumul sânilor le afectează viața de zi cu zi. Reducția mamară urmărește și o ameliorare a unor probleme funcționale cauzate de greutatea excesivă a sânilor”, explică dr. Cristian Nițescu.

Medicii recomandă o evaluare atentă înaintea intervenției. Afecțiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare sau obezitatea pot influența siguranța procedurii, la fel ca tratamentele anticoagulante ori anumite terapii hormonale.

În unele situații, medicul poate recomanda amânarea intervenției. Este cazul femeilor care își doresc o sarcină în viitorul apropiat sau care se află într-un proces de slăbire, deoarece ambele pot influența volumul și forma sânilor și, implicit, rezultatul operației.