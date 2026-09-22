„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis

Charlotte D’Alessio, model canadian și fosta parteneră a lui Presley Gerber, a transmis un omagiu emoționant după moartea acestuia la doar 27 de ani. Fiul lui Cindy Crawford s-a stins din viață pe 20 septembrie 2026.

Foto: Instagram

Cei doi s-au cunoscut în 2017 prin Kaia Gerber, sora lui Presley, iar relația lor, începută în 2018, a durat aproximativ doi ani.

Mesajul fostei iubite a lui Presley Gerber

La scurt timp după anunțul tragediei, Charlotte, în vârstă de 28 de ani, a publicat pe Instagram Stories mai multe fotografii intime din perioada în care formau un cuplu.

Într-una dintre imagini, cei doi apar în costume de baie, pe un ponton, lângă un lac. „Am împărtășit o iubire pură cu tine și pentru asta îți mulțumesc și îți onorez viața. Meritai mai mult timp. Meritai mai multă viață. Sunt foarte furioasă din cauza asta”, a scris ea.

Foto: Instagram

O altă fotografie îi surprinde îmbrățișați, privindu-se în obiectiv. „Te iubesc, Pres. Mereu. Sus, jos, oriunde ai fi. Să nu ai niciodată îndoieli. Te iubim cu toții atât de mult. Sper să poți simți asta”, a adăugat modelul.

Foto: Instagram

Charlotte a publicat și un videoclip în care Presley merge spre ocean, în timp ce un câine alb aleargă în jurul lui. „Așa îmi voi aminti mereu de tine”, a notat ea.

Mesajele vin într-un moment de profundă durere pentru familia și apropiații lui Presley Gerber, fiul supermodelei Cindy Crawford, care au reacționat public la dispariția sa, exprimând nevoia de discreție din partea publicului, potrivit publicației Hello.

Anchetă pentru suspiciune de supradoză: concluziile preliminare ale poliției

Deși registrele oficiale online ale Institutului de Medicină Legală din comitatul Los Angeles nu au făcut publică o cauză oficială și definitivă a decesului, Poliția din Santa Monica (SMPD) a confirmat că detectivii gestionează cazul ca pe un incident provocat de consumul de substanțe.

Reprezentanții departamentului de poliție au transmis poziția oficială privind desfășurarea cercetărilor:

„Detectivii SMPD investighează moartea ca pe o suspiciune de supradoză. În acest moment, nu există indicii privind un act de violență sau o crimă. Cauza oficială și circumstanțele decesului vor fi stabilite de Departamentul de Medicină Legală al Comitatului Los Angeles” potrivit KTVU.

Concluziile finale toxicologice urmează să fie formulate abia după parcurgerea tuturor expertizelor de laborator coordonate de medicii legiști.

Presley Gerber s-a confruntat deschis în ultimii ani cu traumele provocate de anxietate și consumul de medicamente, vorbind în mod repetat pe rețelele de socializare despre lipsa unei direcții clare în tratamentele psihiatrice și despre încercările constante de a-și recăpăta echilibrul interior.