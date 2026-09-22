Dani Leș nu s-a uitat la bani pentru majoratul fiului său. Cadoul de 120.000 de euro primit de Deyan

Dani Leș are toate motivele să fie mândru. Fiul său, Deyan, a ajuns la vârsta majoratului, iar afaceristul din Arad și-a dorit ca momentul să fie unul de neuitat. Așa că a pus la cale o petrecere de amploare, cu sute de invitați și multă distracție, dar și cu un cadou pe măsura așteptărilor fiului său.

Imagini de la majoratul organizat de Dani Leș fiului său. Foto: TikTok

Petrecerea de majorat a fost pregătită cu mare atenție de afacerist, iar invitații au avut parte de numeroase surprize pe parcursul serii. Totuși, momentul cel mai așteptat a fost păstrat pentru miezul nopții, când Deyan avea să primească un cadou la care nu se aștepta.

Dani Leș nu s-a uitat la bani când a fost vorba de fiul său, Deyan

Dani Leș i-a pregătit fiului său o surpriză de proporții: un BMW în valoare de aproximativ 120.000 de euro. La petrecere au fost prezenți aproximativ 400 de invitați, iar evenimentul a avut parte de numeroase momente speciale, potrivit cancan.ro.

Afaceristul aflase din timp ce model de mașină și-ar dori fiul său să conducă, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut achiziția. Mașina a fost parcată în apropierea sălii de evenimente din Arad, unde avea loc petrecerea, iar la miezul nopții și-a făcut apariția în fața sărbătoritului. Bolidul a fost adus de Luis Gabriel și Alex Botea, care au făcut parte din surpriza pregătită de Dani Leș.

Vizibil emoționat și surprins de cadoul primit, Deyan și-ar fi întrebat tatăl: „E a mea, tată?”

Petrecerea a fost întreținută de artiști cunoscuți

La petrecerea de majorat nu au lipsit nici artiștii și dansatorii. Pe scenă au urcat Luis Gabriel, Alex Botea, Elis Armeanca și fiul său, Rani, în timp ce atmosfera a fost completată de momentele pregătite de dansatoarele Denisa Despa, Oxana și Geanina Catancea, cunoscută drept Elyssa.

Un alt moment care a atras atenția invitaților a fost apariția Cristinei Pucean, care a fost întâmpinată cu aplauze. Muzica și dansul au continuat până târziu în noapte, iar petrecerea a fost una pe măsura evenimentului.

Muzica, dansul și voia bună au continuat până târziu în noapte, iar meniul și băuturile alese au completat atmosfera de petrecere. Pentru întregul eveniment, Dani Leș ar fi cheltuit aproximativ 100.000 de euro, sumă care ar fi inclus organizarea, transportul și cazarea invitaților, meniul și celelalte costuri.