Viorel Lis, probleme serioase de sănătate. Oana, mărturisiri dureroase: „A căzut lângă pat, nu și-a dat seama”

Oana Lis, femeia care îi este alături fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, de mai bine de 27 de ani, a vorbit despre starea de sănătate a soțului său. Femeia a declarat recent că problemele acestuia s-au agravat și că se confruntă cu dureri puternice.

Oana și Viorel Lis. Foto: Arhiva Click!

De ani de zile, de când au început să apară problemele de sănătate, Viorel Lis a fost îngrijit constant de soția sa, Oana. Vedeta a vorbit în nenumărate rânduri despre viața lor, presărată atât cu bune, cât și cu rele, iar recent a mărturisit că și-ar dori să îl interneze pe Viorel într-un spital, din cauza durerilor puternice cu care se confruntă.

Oana Lis vorbește despre problemele de sănătate ale soțului ei

În dezvăluirile sale recente, Oana Lis a mărturisit că Viorel traversează o perioadă dificilă, însă nici pentru ea nu este ușor să gestioneze singură întreaga situație. Mai mult, aceasta a povestit că, în urmă cu aproximativ două zile, soțul ei a căzut din pat, iar pentru ea a fost destul de dificil să îl ridice.

„Acum este într-o perioadă care s-a întins foarte mult. De o lună este în dureri și chiar sunt disperată, nu știu ce să mai fac (...) Eu îmi doresc acum să îl internez pe Viorel undeva pentru că este în dureri și chiar am epuizat tot ce pot să fac acasă. Acum două zile a și căzut lângă pat, a căzut lângă pat, nu și-a dat seama, m-am speriat foarte rău, m-a afectat și pe mine foarte mult”, a declarat Oana Lis, la Spynews TV Live.

Are un diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult”

Oana a mai dezvăluit că Viorel suferă de diabet de aproximativ 20 de ani, boală care i-a afectat deja vederea și pentru care ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Starea sa de sănătate nu i-ar permite însă, în acest moment, să treacă printr-o astfel de operație, motiv pentru care Oana ia în calcul toate variantele pentru a-l ajuta.

„Are un diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor (...) I-am spus că e afectată 80% vederea, că are nevoie de operație (...) El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri (...) Îl ia durerea și îi crește tensiunea (...) Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an (...) Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a mai spus Oana Lis.

Cine o ajută pe Oana Lis?

Cu ceva timp în urmă, Oana Lis vorbea și despre momentele dificile prin care trece și mărturisea că nu are pe nimeni alături care să o poată ajuta cu adevărat. Vedeta spunea că, deși are prieteni, fiecare are propria viață și familie, iar ea nu se poate baza pe rude în astfel de situații.

„Problema e că eu... nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu. Da, am prieteni, ne vedem, dar fiecare cum poate și fiecare cu viața și familia lui. Nu am părinții, nu am avut niciodată decât la naștere și procreerea respectivă. Nu am mâncat nicio ciorbă făcută de mama mea, nu-mi aduc aminte o îmbrățișare de-a ei. Și acum, la fel, nu am rude aproape cu adevărat de niciun fel”, a mărturisit Oana Lis.