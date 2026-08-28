 Oana Lis, la un pas să fie lovită pe trecerea de pietoni: „Am rămas șocată! M-am și speriat”
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VideoOana Lis, la un pas să fie lovită pe trecerea de pietoni: „Am rămas șocată! M-am și speriat”

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Oana Lis a trecut printr-un moment care a speriat-o teribil în timp ce traversa strada. Vedeta a povestit în mediul online că se afla pe trecerea de pietoni, după ce începuse traversarea când semaforul era verde, însă situația s-a schimbat înainte să ajungă pe partea cealaltă. O mașină a ajuns în apropierea ei, iar șoferița a claxonat-o și, potrivit spuselor Oanei, era cât pe ce să o lovească.

Oana Lis, la un pas să fie lovită pe trecerea de pietoni
Oana Lis, la un pas să fie lovită pe trecerea de pietoni Foto: Facebook

Vedeta a rămas nedumerită în urma incidentului și le-a cerut urmăritorilor să o ajute să înțeleagă cine avea dreptate și ce ar fi trebuit să facă într-o asemenea situație. Oana Lis spune că a început traversarea în momentul în care semaforul pentru pietoni indica verde. În timp ce se afla deja pe trecere, culoarea semaforului s-a schimbat, iar un autoturism a venit din stânga.

Vedeta susține că a considerat că șoferița o va lăsa să termine traversarea, mai ales că se afla deja în mijlocul trecerii de pietoni.

„Vreau să vă întreb ceva. Traversam pe trecerea de pietoni, pe o stradă care este cu două sensuri. Când am traversat de pe partea cealaltă, era verde pentru pietoni. Am trecut de linia de tramvai, încă era verde, dar când am ajuns pe mijlocul trecerii de pietoni, s-a făcut roșu și venea un Jeep din stânga.

Bineînțeles, eu am crezut că mă lasă să trec, pentru că eu, dacă aș fi fost în mașină, iar cineva era la mijlocul trecerii de pietoni, l-aș fi lăsat să treacă.

Cum e bine? Nu am timp să caut pe internet. M-a claxonat și aproape să mă ia pe capota mașinii. Avea și Jeep. Eu nu mă așteptam să nu mă lase să trec. Sunt ditamai femeia, m-a văzut că sunt pe trecere”.

„Ce trebuia să fac? Să mă întorc din drum?”

Oana Lis a explicat că mai avea doar câțiva pași până să ajungă pe partea cealaltă atunci când semaforul s-a făcut roșu. Vedeta spune că nici varianta de a se întoarce nu i se pare una sigură, mai ales că a văzut situații în care pietonii care au făcut acest lucru au fost loviți de mașini.

„Eu am pornit pe verde, abia când mai aveam 2 pași s-a făcut roșu. Ce trebuia să fac? Să mă întorc din drum pe trecerea de pietoni? Din contră, am văzut oameni care au făcut așa și când s-au întors au fost loviți de o mașină. Ca și cum s-au răzgândit și cel care trece cu mașina nu se așteaptă, căci vede omul trecând. Te aștepți că își continuă drumul, nu că se întoarce”.

Vedeta a recunoscut că s-a speriat și că nu se aștepta ca șoferița să nu îi permită să termine traversarea. Potrivit Oanei, femeia de la volan i-ar fi atras atenția că semaforul pentru pietoni era deja roșu și că avea dreptul să treacă.

„Am rămas șocată! M-am și speriat. Nu mă așteptam! Ce trebuia să fac? Am făcut corect? Bineînțeles, femeia a vorbit și... fiind nervoasă. Mi-a zis că e roșu, că ea trebuie să treacă, fiind roșu la pietoni. Și a trecut, pe la picioarele mele. Cine are dreptate?”, a spus Oana Lis, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Întâmplarea a determinat-o pe Oana Lis să ceară explicații celor care cunosc regulile de circulație, mai ales pentru situațiile în care semaforul se schimbă din verde în roșu după ce pietonul a început deja traversarea.

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